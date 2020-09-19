Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Американская киноиндустрия мало заботится о точном изображении других стран. И приведённый ниже мем предполагает, что всё, что нужно для того, чтобы изобразить Мексику, Японию, Африку или Индию — это немного отредактировать и добавить фильтры.
После этого мексиканская улица пропитывается сепией, Япония кричит неоном, а Восточная Европа выглядит серой и потрёпанной. Слишком много стереотипов и слишком мало фантазии…
все фотографии: 9gag.com
Источник:
Ссылки по теме:
- Оливия Уайлд: Из помощницы режиссёра по кастингу в актрисы
- Немного любопытных фактов о Голливуде
- 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста
- 12 фактов о Киану Ривзе в честь его 55-летия
- 6 любопытных фактов из жизни Умы Турман, к её юбилею
Метки: голливуд как это сделано кино факты
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...