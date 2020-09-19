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Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны (10 фото)

Автор:
19 сентября 2020 19:12
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   как это сделано   кино   факты   
792
10
Американская киноиндустрия мало заботится о точном изображении других стран. И приведённый ниже мем предполагает, что всё, что нужно для того, чтобы изобразить Мексику, Японию, Африку или Индию — это немного отредактировать и добавить фильтры.

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Метки: голливуд   как это сделано   кино   факты   
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749
AGold 2 часа назад
а где заснеженный вид с маковками?
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Flying Dutchmen. 16 минут назад
Повтор?...
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Миклухо Поклал 2 часа назад
Последняя фотка убила!
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Сергей

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