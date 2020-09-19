Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Американская киноиндустрия мало заботится о точном изображении других стран. И приведённый ниже мем предполагает, что всё, что нужно для того, чтобы изобразить Мексику, Японию, Африку или Индию — это немного отредактировать и добавить фильтры.

0 После этого мексиканская улица пропитывается сепией, Япония кричит неоном, а Восточная Европа выглядит серой и потрёпанной. Слишком много стереотипов и слишком мало фантазии…

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