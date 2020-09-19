Очередная подборка удивительных исторических фотографий расскажет о том, как же все-таки быстро меняется наш мир с годами.
Стриптизерша в торговом зале Фондовой биржи Торонто, конец 1970-х.
Летят десятилетия, меняется географическая и политическая карта, люди рождаются и умирают, и все, что остается на память о тех временах, — фотографии. «Битлз», поющие для 18 человек за полтора года до того, как станут всемирно известными, первый в истории телеобъектив, перевозка многоквартирного дома и многое другое — в очередной подборке потрясающих исторических фотографий
Крайняя плоть или смерть: пакистанский солдат проверяет, обрезан ли мужчина (то есть мусульманин или индус) во время войны за независимость Бангладеш, 1971.
Из-за сильного встречного ветра самолет на посадке врезался в грузовик, который стоял неподалеку от взлетно-посадочной полосы, 1976 год.
Перемещение 7600-тонного многоквартирного жилого здания, которое провели, чтобы проложить бульвар в румынском городе Алба-Юлия, 1987 год.
Ханна Стилли — родилась в 1746 году, снимок был сделан в 1840-м. По всей видимости, эта женщина стала самым старым человеком, который был сфотографирован.
Известный борец за охрану природы, анималист и биолог Карл Эйкли с напавшим на него леопардом, которого он убил голыми руками, 1896 год.
Печать на входе в гробницу Тутанхамона, 1922 год (печать оставалась нетронутой на протяжении 3245 лет).
«Битлз» поют для 18 человек в скромном клубе городка Олдершот в декабре 1961 года. Они стали суперзвездами через полтора года.
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А защитничег природы убил не леопарда, а его котенка, сволочь. Взрослый леопард из этого козла ленточек бы наделал не вспотев.
Амер бы просто пристрелил.
Там не "работает над новой моделью компьютера", а настраивает аналоговый компьютер.
Не использовался в этой камере телеобъектив, потому как от там нахрен не нужен был. Камеру создали для съёмки поезда, для этого телеобъектив не нужен.
Так что не было там телеобьектива. Был широкоугольник и объектив со стандартным фокусным расстоянием.
То есть повторю: это стандартное фокусное расстояние для такой камеры, а не телеобъектив.
Олигархи и народ. За 100 лет ничего не изменилось.