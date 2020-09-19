Летят десятилетия, меняется географическая и политическая карта, люди рождаются и умирают, и все, что остается на память о тех временах, — фотографии. «Битлз», поющие для 18 человек за полтора года до того, как станут всемирно известными, первый в истории телеобъектив, перевозка многоквартирного дома и многое другое — в очередной подборке потрясающих исторических фотографий