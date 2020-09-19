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Удивительные исторические фотографии

Удивительные исторические фотографии (29 фото)

Автор:
19 сентября 2020 18:11
Метки: история   факты   фото   
2513
29
Очередная подборка удивительных исторических фотографий расскажет о том, как же все-таки быстро меняется наш мир с годами.

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Метки: история   факты   фото   
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18k
Слепой Пью Час назад
На крыше завода Фиат проводились не гонки, а обкатка серийных автомобилей, сошедших с конвейера.
А защитничег природы убил не леопарда, а его котенка, сволочь. Взрослый леопард из этого козла ленточек бы наделал не вспотев.
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14k
Мойша 17 минут назад
"Русский солдат бежит за парнем, кидавшем камни в танк."

Амер бы просто пристрелил.
"Русский солдат бежит за парнем, кидавшем камни в танк." Амер бы просто пристрелил.
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53
Евгений Машеров 56 минут назад
Там не "работает над новой моделью компьютера", а настраивает аналоговый компьютер. Он не программировался, а настраивался, потенциометрами на панели задавались коэффициенты дифуравнений, а решение могло выдаваться кривой на осциллографе.
Там не "работает над новой моделью компьютера", а настраивает аналоговый компьютер.
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3k
Schumacher 57 минут назад
автор еплан милениал))) вот Алба Юлия; да и в прочем много косяков.
автор еплан милениал))) вот Алба Юлия; да и в прочем много косяков.
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253
andrey Час назад
не пойму ,на кой сюда политику тянут ?
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8k
Nero Час назад
Раз за разам печатают один и тот же бред к этой фотографии: то это самый первый фотоаппарат, то это самый первый телеобъектив.
Не использовался в этой камере телеобъектив, потому как от там нахрен не нужен был. Камеру создали для съёмки поезда, для этого телеобъектив не нужен.
Раз за разам печатают один и тот же бред к этой фотографии: то это самый первый фотоаппарат, то это самый первый телеобъектив. Не использовался в этой камере телеобъектив, потому как от там нахрен не нужен был. Камеру создали для съёмки поезда, для этого телеобъектив не нужен.
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53
Евгений Машеров Nero Час назад
Был там телеобъектив. Вернее, использовалось два объектива. Широкоугольный с фокусным расстоянием 5 с половиной футов и телеобъектив с фокусным расстоянием 10 футов. Снимали вагоны крупным планом и поезд целиком с большого расстояния.
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8k
Nero Евгений Машеров 48 минут назад
Размер кадра этого фотоаппарата был 2,4*1,4 метра. Фокусное расстояние 10 фунтов для этой камеры это не телеобъектив, это нормальное фокусное расстояние. Эквивалент около 60мм для камеры 24*36мм.
Так что не было там телеобьектива. Был широкоугольник и объектив со стандартным фокусным расстоянием.
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8k
Nero Евгений Машеров 14 минут назад
Sorry, опечатка: 10футовый объектив в перерасчёте на стандартный кадр 24*36 мм будет эквивалентен 50мм.
То есть повторю: это стандартное фокусное расстояние для такой камеры, а не телеобъектив.
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37k
Сергей 2 часа назад
Тут накопитель на барабане, а не диске.
Тут накопитель на барабане, а не диске.
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8k
ДядяТоля 2 часа назад
Вот жеж дебил!
Вот жеж дебил!
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15k
Alush ДядяТоля 55 минут назад
Заметно,что держится,хотя денег нет.
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477
Прямой Эффект ДядяТоля 18 минут назад
Да и не изменился совсем.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Киску жалко!
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Нищий бежит за экипажем британского короля Георга V, 1920 год.

Олигархи и народ. За 100 лет ничего не изменилось.
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Сергей

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