Битва за урожай. "Нива" СК-5

Комбайн "Нива" СК-5 с 1970 года выпускался в Ростове-на-Дону на заводе "Ростсельмаш". СК-5 расшифровывается как - самоходный комбайн, цифра 5 обозначает его производительность - 5 кг/сек. Комбайн оснащался дизельными двигателями мощностью от 100 до 120 лошадиных сил. Привод комбайна клиноременный, что отчасти являлось одним из его недостатков, ввиду быстрого износа ремней.



Обладая относительно компактными размерами комбайн мог эксплуатироваться на небольших полях со сложным рельефом и обладал хорошей маневренностью. Еще можно отметить хорошую производительность и хорошую очистку зерна. В настоящее время этот комбайн широко применяется фермерами.