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Битва за урожай. "Нива" СК-5

Битва за урожай. "Нива" СК-5 (8 фото)

Автор:
18 сентября 2020 13:57
Метки: СССР   интересно   комбайн   техника   
1440
8

Возвращаясь из командировки, где-то на просторах Башкирии я увидел в поле знакомый с детства силуэт. Это был комбайн "Нива". Честно говоря я, как сугубо городской житель, думал что эти советские комбайны уже давно ушли во втормет. А оказывается они вполне живы и трудятся!

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Метки: СССР   интересно   комбайн   техника   
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14  комментариев
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2k
Архимед 16 часов назад
Нивушка и нас переживет. Смотрел как то передачу про Африку, а там про войну рассказывали меж местных индейцев. Так вот. смотрю что то едет до боли знакомое и с пушкой. но не танк. Присмотрелся и вижу , мать твою, это ж Нивушка, обшитая листами железа и с пушкой пределанной.
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1k
Vic Twin 54 минуты назад
Им на смену Дон потом пришел. Помощнее и получше.
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10k
Yasen_Perec 7 часов назад
Ну хоть этот завод не загнулся.
Ну хоть этот завод не загнулся.
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14k
Жупел - Кипучая сера 8 часов назад
Для своего времени машина была неплохая, но "потери" у него - шо мама дорогхая! Да ременные приводы все время рвались.
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17k
Nik 8 часов назад
Битва за урожай. "Нива" СК-5
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275
МИХАН 11 часов назад
Очень знакомые фото и т.д...Спасибо автор ,прям ностальгия ..
Вот хотел свое добавить ,как Уборочные компании в СССР проходили ..Пыль месяц не оседала ,шли потоком авто с пшеницой и по шесть часов минимум в очередях на элеватор выстаивали шофера ..Иногда приходилось и армию приглашать с грузовиками..Пшеница была высшего качества (твердых сортов !!!)
Уже лет 25 ВСЕ сорняком заросло и ни одной колонны не видел с урожаем ..Поля заброшены
Хотя что то выращивают ,но хлеба настоящего уже столько же лет не кушал ,когда аромат идет на 100 м от магазина ..Хлебзавод одна труба осталась ..
Эх Россия хлеборобная
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4k
Slv01 12 часов назад
насчет клиноременного привода... между мотором и коробкой стоит клиноременный вариатор, который при попадании масла на один из двух ремней, жутко начинал буксовать. И без замены ремней работать дальше было невозможно. Замена ремней было то еще развлечение.
Привод на бильный барабан тоже был через клиноременный вариатор, а там, когда "поймаешь лису" (на подборе легко хватануть больше нормы и барабан клинит) ремни сгорают (дымятся и потом буксуют). Тоже менять приходилось... При уборке подсолнечника ставили вместо вариатора цепной привод.
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708
шурик Slv01 5 часов назад
Подсолнух не заставал - в школу нужно было идти .
А так два лета горох-ячмень-пшеница . Подборщиком и напрямую .

Теперь - самолёты . Эххх .
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10k
Пумба 13 часов назад
Эксплуатационную практику проходил на этом агрегате. Сначала с комбайнером вдвоем из трех убитых собрали один рабочий, потом две недели эспорцет и люцерну на сенаж косили. В 6 утра уже в кабине, в 23-00 еще в кабине. Завтрак и обед прямо на поле привозили из колхозной столовой. Романтика!
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3k
Mike Snow 13 часов назад
Не претендую на 100% правду, но люди, связанные с с/х говорили, что крайне невыгодно держать отечественные комбайны - низкая производительность и большие потери. Импортные аналоги на порядок лучше.
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82
чокнутый Mike Snow 13 часов назад
факт!
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4k
Slv01 Mike Snow 12 часов назад
Енисей с двумя барабанами очень хорошо молотил. Производительность как у Нивы 5 кг/сек
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10k
wilddewill Mike Snow 8 часов назад
Лет ещё 10 назад да. Сейчас снова россельмаш закупают.
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19k
Сибиряк 16 часов назад
приводных ремней на него не напасёшься, рвались регулярно
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