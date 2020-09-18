Битва за урожай. "Нива" СК-5

Возвращаясь из командировки, где-то на просторах Башкирии я увидел в поле знакомый с детства силуэт. Это был комбайн "Нива". Честно говоря я, как сугубо городской житель, думал что эти советские комбайны уже давно ушли во втормет. А оказывается они вполне живы и трудятся!
От удивления я остановился и заснял этот агрегат за работой, будет даже небольшое видео. Комбайнер и его коллега видимо были не меньше меня удивлены, что к ним приковано такое внимание.
Комбайн "Нива" СК-5 с 1970 года выпускался в Ростове-на-Дону на заводе "Ростсельмаш". СК-5 расшифровывается как - самоходный комбайн, цифра 5 обозначает его производительность - 5 кг/сек. Комбайн оснащался дизельными двигателями мощностью от 100 до 120 лошадиных сил. Привод комбайна клиноременный, что отчасти являлось одним из его недостатков, ввиду быстрого износа ремней.
Обладая относительно компактными размерами комбайн мог эксплуатироваться на небольших полях со сложным рельефом и обладал хорошей маневренностью. Еще можно отметить хорошую производительность и хорошую очистку зерна. В настоящее время этот комбайн широко применяется фермерами.
Ниже приведу схему комбайна из сельскохозяйственной энциклопедии.
Комбайн “Нива” СК-5А: 1—мотовило; 2—режущий аппарат; 3—шнек жатки; 4—плавающий транспортёр наклонной камеры; 5—камера камнеулавливающего устройства; 6—приёмный битер; 7—бильный барабан; 8—отбойный битер; 9— выгрузной шнек бункера; 10—распределительный шнек бункера; 11—бункер; 12—верхний колосовой шнек; /3—двигатель; 14—соломотряс; 15—датчик сигнализации переполнения копнителя; 16—щиток сброса соломы; 17— соломоподпрессовщик; 18—задний клапан копнителя; 19—датчик сброса копны; 20—пальцы днища копнителя; 21—половонабиватель; 22—нижний колосовой шнек; 23—нижнее и верхнее решёта очистки; 24—скатная доска; 25—нижний зерновой шнек; 26—вентилятор.
На поле, в ожидании зерна стоял самосвал на базе автомобиля ЗиЛ, кузов правда больше похож на САЗ-3504.
Картина складывается как на фото времен СССР, даже действующие лица те же, хотя и прошло с тех времен уже около 40 лет.
Кстати, комбайн "Нива" выпускался вплоть до 2017 года, конечно он оснащался более мощным двигателем, был оборудован кондиционером и т.д. Но по сути это был все тот-же, проверенный временем СК-5.
В архиве и нашел еще одно фото комбайна "Нива" уже более современной модификации. По этой ссылке можно посмотреть видео его работы.
Источник:
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Вот хотел свое добавить ,как Уборочные компании в СССР проходили ..Пыль месяц не оседала ,шли потоком авто с пшеницой и по шесть часов минимум в очередях на элеватор выстаивали шофера ..Иногда приходилось и армию приглашать с грузовиками..Пшеница была высшего качества (твердых сортов !!!)
Уже лет 25 ВСЕ сорняком заросло и ни одной колонны не видел с урожаем ..Поля заброшены
Хотя что то выращивают ,но хлеба настоящего уже столько же лет не кушал ,когда аромат идет на 100 м от магазина ..Хлебзавод одна труба осталась ..
Эх Россия хлеборобная
Привод на бильный барабан тоже был через клиноременный вариатор, а там, когда "поймаешь лису" (на подборе легко хватануть больше нормы и барабан клинит) ремни сгорают (дымятся и потом буксуют). Тоже менять приходилось... При уборке подсолнечника ставили вместо вариатора цепной привод.
А так два лета горох-ячмень-пшеница . Подборщиком и напрямую .
Теперь - самолёты . Эххх .