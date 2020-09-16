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Сообщество СССР 17 постов • 39 подписчиков подписаться
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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964

Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964 (19 фото)

Автор:
16 сентября 2020 21:13
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   история   люди   москва   фотографии   
1086
19
Просто интересные фотографии Москвы, москвичей и гостей столицы.

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Метки: СССР   интересно   история   люди   москва   фотографии   
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4  комментария
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6k
Alex Djeff 9 часов назад
О, у этого "москвича" шины совсем лысые...
О, у этого "москвича" шины совсем лысые...
О, у этого "москвича" шины совсем лысые...
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5k
maclay 9 часов назад
А за это фото отдельное спасибо !
А за это фото отдельное спасибо !
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13k
AlexЕЙ 9 часов назад
Тогда и сейчас.
Тогда и сейчас.
Тогда и сейчас.
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13k
AlexЕЙ 9 часов назад
Кстати, где-то за красным домом именно то место где разбился самолёт В.П. Чкалова, а не там где памятный камень.
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