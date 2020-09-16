Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964

Просто интересные фотографии Москвы, москвичей и гостей столицы.
2.
1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля 1957 года в Москве. Лужники, прохождение делегаций, ГДР
3.
1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций, Дания
4.
1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций, Кипр
19.
1964. Цирк. Наездники
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968 г
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968 г
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