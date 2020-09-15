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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 106 постов • 27 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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16 сентября 1380 г. 640 лет назад

16 сентября 1380 г. 640 лет назад (4 фото)

Автор:
15 сентября 2020 23:38
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: 1380   Куликовская битва   история   
774
4
Победа русских войск в Куликовской битве

Источник:

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Метки: 1380   Куликовская битва   история   
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18  комментариев
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60k
Максим 8 часов назад
Вот только битва была не у устье, а в истоке Непрядвы (не на Куликовском поле, оно слишком маленькое). Всего лишь неправильный перевод слова которое так и пошло в историю. Кстати как бы не пытались некоторые выдавать эту битву за незначительную, даже западные историки того времени писали, что это была грандиозная битва, в которой сошлись несколько сотен тысяч воинов.
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386
Вадим Штепа 2 часа назад
через год была сожжена москва и дань платили еще сто лет .
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7k
Андрей Иванов 3 часа назад
Кому интересно мнение военного историка. На мой взгляд, очень аргументированно и по численности и по месту действия.
Ссылка www.youtube.com
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5
bobobo 4 часа назад
Можем повторить!
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459
bosayk bobobo 3 часа назад
хотелось бы услышать развернутый ответ: что можете повторить, где, с кем и супротив кого выйдите?)
Астрахань как и все остальные вассалы москалей исправно дань платят в виде налогов и податей
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5
bobobo bosayk Час назад
Можем всё, в любой точке земного шара. С кем либо или в одиночку. Выйдем против всех сразу.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Автор поста bobobo 55 минут назад
На диване будешь воевать?
С джойстиком вместо меча?
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5
bobobo Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 51 минуту назад
А нас рать! (с)
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3k
Убийца Прохиндеев 5 часов назад
фоменковская шваль уже была?
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1
Виталий Погарцев 6 часов назад
А почему 16 сентября? Всю жизнь учили, что битва состоялась 8 сентября! Ну, пусть, по старому стилю... Но тогда по новому стилю должно быть 21 сентября?!?
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5k
Дельфин Красивый 8 часов назад
одна из версий
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7k
Prostovopros 8 часов назад
Никогда еще Русь не выводила на брань такого числа воинов. Шли к Дону дружинники и ополченцы из многих русских земель. Не было среди них тверских, рязанских, нижегородских и новгородских полков, хотя не исключено, что отдельные жители этих земель в битве на Куликовом поле участвовали. Из Литвы поддержать Дмитрия пришли с полками два брата Ягайлы - старшие сыновья Ольгерда православные князья Дмитрий и Андрей, сидевшие в Брянске и Полоцке (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva)https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva)
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