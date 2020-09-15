16 сентября 1380 г. 640 лет назад

Куликовская битва – битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и войском под началом ордынского беклярбека Мамая – стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.



Во второй половине 14 века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старших эмиров – Мамай, который после поражения своих войск на реке Воже в 1378 году, решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь.



Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне, в нем приняли участие представители почти всех земель Северо-Восточной Руси.





Помимо подручных князей, прибыли войска из Суздальского, Тверского и Смоленского великих княжеств. Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок. Русское войско на битву с Мамаем благословил преподобный Сергий Радонежский.



Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Непрядвы, и началось оно поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва.



Бой был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. Лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство. Засадный полк преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 вёрст, «избив» их «бесчисленное множество». Войско Мамая было полностью разгромлено.



Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако, на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского единого государства.