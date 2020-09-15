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Пост о винтовке Т-5000, за который мне никто не заплатил

Пост о винтовке Т-5000, за который мне никто не заплатил (2 фото)

Автор:
15 сентября 2020 09:40
Сообщество : Военное
Метки: orsis   Российское оружие   Т-5000   винтовка   карабин   промтехнология   российские винтовки   
1348
2

Тот самый случай, когда по законам РФ ты не можешь иметь пистолет, а снайперскую винтовку — это пожалуйста!

Источник:

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Метки: orsis   Российское оружие   Т-5000   винтовка   карабин   промтехнология   российские винтовки   
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13  комментариев
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165
mi mi Час назад
Очень узкой направленности оружие, простому охотнику эта тяжеленная дура не нужна совсем, дай мне ее за бесплатно и то не возьму т.к. единицу лимита сожрет, а применить ее негде.
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Показать 1 ответ
3k
Алексей Куликов 8 минут назад
Пистолет можно носить скрытно.
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15k
SolomonA 9 минут назад
К стоимости карабина надо еще добавить стоимость оптического прицела, которого на карабине нет. А для прицельной дальности 1,5 км это будет совсем не дешевый прицел... Может и на половину карабина потянуть...
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2k
Борис Карабанов 56 минут назад
Всё верно. У меня стаж безупречного владения гладкостволом тридцать девять лет, легко могу купить себе такое чудовище или что-нибудь попроще, а пистик с прицельной дальностью 20 м. - ни-ни! Т.е., если я кровожадный монстр, то вреда с такой винтовкой людям нанести не в состоянии, а вот пистолетик - это, да, это плохо, это опасно.
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14k
Александр Борис Карабанов 21 минуту назад
То есть ты живешь в какой то другой стране, что не имеешь право владеть наградным пистолетом, или при наличии спортивной лицензии?

Понятно.
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7k
Sasa Борис Карабанов 13 минут назад
Может государство таким образом стимулирует приобретать серьезное оружие для чего-то там в будущем? А не пиу-пиу какой-то? ))))
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11k
Объект реальности Борис Карабанов 13 минут назад
В общественном месте пистик с дальностью 20 метров зарулит, а с винтовкой ты туда даже не дойдешь.
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2k
Борис Карабанов Константин 13 минут назад
Таки зачем мне вообще в общественное место таскаться? Я это общественное место с таким винтом смогу накрыть прицельным огнём с расстояния в километр с какой-нибудь колокольни, да ещё и глушак пристроить, если уж так кровушки-то возжаждется. :)
Стало быть, не доросли мы (по мнению нашего законодателя) своим уровнем гражданской ответственности до граждан Гондураса, например. Может так оно и есть, но необходима дифференциация. Я, например, не могу понять, почему именно мне нельзя пистолет, по какой такой причине, чем именно я хуже гондурасца?
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739
Игорь Борис Карабанов 12 минут назад
Все дело в скрытом ношении. Вариант 1: Увидят такую "дуру" на плече и еще 10 раз подумают, а надо ли оно мне подкатывать к этому товарищу? Вариант 2: Если в чехле - зима настанет пока достанешь, пока соберешь (если хранится в разобранном виде)
А короткоствол - вынул из кармана, снял с предохранителя, взвел курок(в случае с револьвером) и все одной рукой. И всё - готово к "употреблению"
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289
Дмитрий Час назад
Для горных охот самое оно, но когда я на те горные попаду? А в лесу просто таких дальностей для стрельбы нет.
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3k
Sanar Дмитрий 6 минут назад
Для горной не годится, в степи по волкам или сусликам, но точно не по горам. Во первых с ней таскаться охренеешь, во вторых такая дальность не нужна, даже если ты и добудешь зверя с большого расстояния, то физически забрать не сможешь, разве что вертолётом или с командой скалолазов.
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Никифоридис

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