Пост о винтовке Т-5000, за который мне никто не заплатил

С какого лешего такой провокационный заголовок? В посте будет ссылка на интернет-магазин. Но я мамой клянусь, мне за неё никто не платил. Ссылка является скорее примером для тех, кому всегда нужны пруфы. Итак, погнали...

Сначала о вполне себе боевой винтовке ОРСИС Т-5000.

Самая обыкновенная снайперская винтовка, состоящая на вооружении Спецподразделений РФ, ФСБ России, ФСО, Росгвардии.

Выпускается с 2016 года. Прицельная дальность винтовки составляет 1,5 км!

Вес оружия составляет чуть более 6 кг.

Существуют модификации под самые разные патроны:

7,62×51 мм (.308 Winchester),

7,62×67 мм (.300 Winchester Magnum),

8,6×70 мм (.338 Lapua Magnum).

Позиционируется как всепогодная винтовка.

Закон об оружии гласит, что гражданин РФ имеет право на владение охотничьим оружием. Также гражданин должен обзавестись справками о том, что не состоял на учёте в дурдоме и наркодиспансере.

И компания "Промтехнология" сделала "гражданскую модификацию" винтовки ОРСИС Т-5000.

Магазин "Мир охоты" продаёт аналогичный охотничий карабин за каких-то 230 000 рублей.