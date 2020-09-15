Пост о винтовке Т-5000, за который мне никто не заплатил

Тот самый случай, когда по законам РФ ты не можешь иметь пистолет, а снайперскую винтовку — это пожалуйста!
С какого лешего такой провокационный заголовок? В посте будет ссылка на интернет-магазин. Но я мамой клянусь, мне за неё никто не платил. Ссылка является скорее примером для тех, кому всегда нужны пруфы. Итак, погнали...
Сначала о вполне себе боевой винтовке ОРСИС Т-5000.
Самая обыкновенная снайперская винтовка, состоящая на вооружении Спецподразделений РФ, ФСБ России, ФСО, Росгвардии.
Выпускается с 2016 года. Прицельная дальность винтовки составляет 1,5 км!
Вес оружия составляет чуть более 6 кг.
Существуют модификации под самые разные патроны:
- 7,62×51 мм (.308 Winchester),
- 7,62×67 мм (.300 Winchester Magnum),
- 8,6×70 мм (.338 Lapua Magnum).
Позиционируется как всепогодная винтовка.
Закон об оружии гласит, что гражданин РФ имеет право на владение охотничьим оружием. Также гражданин должен обзавестись справками о том, что не состоял на учёте в дурдоме и наркодиспансере.
И компания "Промтехнология" сделала "гражданскую модификацию" винтовки ОРСИС Т-5000.
Магазин "Мир охоты" продаёт аналогичный охотничий карабин за каких-то 230 000 рублей.
Если вы сравните технические характеристики, то найдёте минимум отличий гражданского охотничьего карабина от снайперской боевой винтовки.
Что об этом думаете вы?
При наличии свободных финансов, купили бы себе такую?
Источник:
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Понятно.
Стало быть, не доросли мы (по мнению нашего законодателя) своим уровнем гражданской ответственности до граждан Гондураса, например. Может так оно и есть, но необходима дифференциация. Я, например, не могу понять, почему именно мне нельзя пистолет, по какой такой причине, чем именно я хуже гондурасца?
А короткоствол - вынул из кармана, снял с предохранителя, взвел курок(в случае с револьвером) и все одной рукой. И всё - готово к "употреблению"