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Самая страшная русская трава – укроп: почему иностранцы ее ненавидят

Самая страшная русская трава – укроп: почему иностранцы ее ненавидят (4 фото)

Автор:
14 сентября 2020 21:48
Сообщество : Жить в России
Метки: еда   путешествия   россия   русская кухня   
801
4
Только немцам, похоже, укроп по вкусу. Может потому, что в Германии много русских и они там насаждают свою кухню, а может быть вкусы у немцев похожи на наши.

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Метки: еда   путешествия   россия   русская кухня   
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18  комментариев
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7k
Фантом 2 часа назад
Укропчик на сваренной картошечке под маслицем.... ммм..
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5k
Дельфин Красивый Минуту назад
Укропное мороженное! ммммм.....
Укропное мороженное! ммммм.....
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60
Кондратий Собакин 18 минут назад
Я, в общем, укроп не люблю и почти его не употребляю, но запах его люблю. Ну а борщ без укропа - это все, что угодно, но только не борщ.
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6k
Алеksей 21 минуту назад
укропчик прикольно, петрушка.. ну фиг с ней, ..но вот кинза! Как можно есть то, вкус которого как у клопов, которые в с малиной в рот попадали?
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3k
Палыч Алеksей 4 минуты назад
кинза и укроп офигенное сочетание для меня.можно по отдельности
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1k
Свирепый Бамбр 53 минуты назад
Я ваще укроп и петрушку не воспринимаю. Но если его закатывают в банки - ничего не имею против.
Как и вареный лук - требую у своих, чтоб в суп клали целиком луковицу, которую можно потом выкинуть.
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24k
parallax 59 минут назад
О вкусах вообще не спорят. У нас укроп и лаврушка, хотч лавровое дерево у нас и не растёт.
В Европе больше в ходу кориандр, чили, имбирь, кари, кукурма. Кто к чему привык.
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5k
Ковыль Перистый Час назад
Я люблю укроп. Мои дети и муж - тоже. Кладу укроп почти во все блюда (кроме сладкого, но сладкое я не готовлю). А что там любят или не любят иностранцы (да и вообще посторонние люди) - мне пофиг. Я для них не готовлю ))
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13k
Александр Ковыль Перистый 57 минут назад
Я тоже, жена - по настроению, а сын не переваривает от слова " совсем"... Выход нашли простой - укроп подаётся отдельно, кому надо - добавляй.
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5k
Ковыль Перистый Александр 52 минуты назад
Мой брат тоже не любит. Если он приходит в гости, то я укроп подаю отдельно. А для мужа также поступаю с зелёным горошком. Он любит "зимний салат", но зелёный горошек терпеть не может.
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32k
dima423 2 часа назад
я укропчик люблю со всем) а вот кинза клопами воняет)
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−108
阿鋒 2 часа назад
Кстати, в Китае найти укроп - тоже нужно постараться. По крайней мере, на юге. Но без него картошечка - не картошечка... столько специй тут изощрённых... а нашенского нет...
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65k
Фома 2 часа назад
Укроп им не нравится , мне тоже много чего не нравится ,рукколу терпеть не могу и чего ?, улиток не ем , и много чего ещё и что ? , просто заказываю блюда где нет приправы, которая не нравится или прошу не класть ее туда.
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Да малохольные они там все поголовно, в своих заграницах)))
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6k
Alexander Ostrovsky 2 часа назад
Родина укропа - Азия, откуда он проник в Европу, в том числе и в Россию. Весь Ближний Восток укроп обожает. Все арабские страны, Турция, Кавказ, Израиль - везде уйма блюд из укропа. Укроп, кстати, упоминается в Библии. Так что называть его "русской травой" несколько неправильно.
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2k
Гур 2 часа назад
Да и хер с ними
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14k
СергейПименов 2 часа назад
Что эти иностранцы себе позволяют? Вот козлы...
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