Самая страшная русская трава – укроп: почему иностранцы ее ненавидят

Только немцам, похоже, укроп по вкусу. Может потому, что в Германии много русских и они там насаждают свою кухню, а может быть вкусы у немцев похожи на наши.
С точки зрения иностранцев, русские едят порой очень странные вещи. Селедка под шубой, борщ, окрошка и во все эти, и без того необычные блюда, русские еще и добавляют укроп. Эта самая непонятная, с точки зрения иностранцев, русская приправа.
Я как-то не задумывалась о том, что укроп – это наша национальная приправа, просто ела ее и все. Но один раз в Москве услышала в ресторане, как иностранцы сокрушались по поводу того, что блюда были посыпаны укропом, вкус им совсем не нравился.
Я как-то не задумывалась о том, что укроп – это наша национальная приправа, просто ела ее и все. Но один раз в Москве услышала в ресторане, как иностранцы сокрушались по поводу того, что блюда были посыпаны укропом, вкус им совсем не нравился.
А потом уже от знакомых иностранцев, которые с большим удовольствием путешествовали по России, узнала, что укроп им тоже не нравится. Они сказали, что у него слишком едкий вкус, который заглушает вкус всего блюда.
Больше всего итальянку удивляло то, что в ресторанах подавали пиццу и пасту, посыпанные укропом. Она с легким укором говорила, что это совсем не в итальянском духе. Хотя потом сама себя и поправила, сказав, что в России вообще пиццу делают на русский манер, совсем не по-итальянски.
Больше всего итальянку удивляло то, что в ресторанах подавали пиццу и пасту, посыпанные укропом. Она с легким укором говорила, что это совсем не в итальянском духе. Хотя потом сама себя и поправила, сказав, что в России вообще пиццу делают на русский манер, совсем не по-итальянски.
Оказалось, что в Европе почти не едят укроп. Эта трава им кажется слишком яркого вкуса, который не украшает блюда. А многим иностранцам запах и вкус этой пряности даже неприятен. Один знакомый француз с изумлением и даже с негодованием рассказывал о том, как его летом кормили в Москве: окрошка с укропом, молодая картошка с малосольными огурцами и снова укропом, хорошо, что к борщу укроп подали отдельно нарезанным.
Только немцам, похоже, укроп по вкусу. Может потому, что в Германии много русских и они там насаждают свою кухню, а может быть вкусы у немцев похожи на наши.
Даже китайцы, которые уж, кажется, едят все, что только можно, без приязни относятся к укропу. В их рационе насчитывается около 1500 разных трав, но даже они не любят укроп. А недавно в Фейсбуке увидела даже целую группу «укропоненавистников», в которой иностранцы из всех сил стебаются по поводу любви русских к укропу.
Я призадумалась и стала наблюдать, неужели мы и правда едим так много укропа. Мне кажется, что совсем нет. В окрошку, конечно, я кладу укроп, в зеленый летний салат тоже, а больше никуда и не кладу. Хотя иногда зимой очень хочется почувствовать этот летний запах укропа, и для этого я замораживаю немного, чтобы посыпать суп или картошку и ощутить этот аромат.
А вы часто едите укроп? Как вы думаете, почему он воспринимается иностранцами, как «русский дух»?
Даже китайцы, которые уж, кажется, едят все, что только можно, без приязни относятся к укропу. В их рационе насчитывается около 1500 разных трав, но даже они не любят укроп. А недавно в Фейсбуке увидела даже целую группу «укропоненавистников», в которой иностранцы из всех сил стебаются по поводу любви русских к укропу.
Я призадумалась и стала наблюдать, неужели мы и правда едим так много укропа. Мне кажется, что совсем нет. В окрошку, конечно, я кладу укроп, в зеленый летний салат тоже, а больше никуда и не кладу. Хотя иногда зимой очень хочется почувствовать этот летний запах укропа, и для этого я замораживаю немного, чтобы посыпать суп или картошку и ощутить этот аромат.
А вы часто едите укроп? Как вы думаете, почему он воспринимается иностранцами, как «русский дух»?
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Метки: еда путешествия россия русская кухня
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Как и вареный лук - требую у своих, чтоб в суп клали целиком луковицу, которую можно потом выкинуть.
В Европе больше в ходу кориандр, чили, имбирь, кари, кукурма. Кто к чему привык.