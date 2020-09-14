Самая страшная русская трава – укроп: почему иностранцы ее ненавидят

Только немцам, похоже, укроп по вкусу. Может потому, что в Германии много русских и они там насаждают свою кухню, а может быть вкусы у немцев похожи на наши.



Даже китайцы, которые уж, кажется, едят все, что только можно, без приязни относятся к укропу. В их рационе насчитывается около 1500 разных трав, но даже они не любят укроп. А недавно в Фейсбуке увидела даже целую группу «укропоненавистников», в которой иностранцы из всех сил стебаются по поводу любви русских к укропу.



Я призадумалась и стала наблюдать, неужели мы и правда едим так много укропа. Мне кажется, что совсем нет. В окрошку, конечно, я кладу укроп, в зеленый летний салат тоже, а больше никуда и не кладу. Хотя иногда зимой очень хочется почувствовать этот летний запах укропа, и для этого я замораживаю немного, чтобы посыпать суп или картошку и ощутить этот аромат.



А вы часто едите укроп? Как вы думаете, почему он воспринимается иностранцами, как «русский дух»?