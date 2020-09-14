Как воры извинялись перед Высоцким и еще пара забавных случаев из жизни артиста

Будучи в Сочи, Высоцкий поселился в гостинице. Вернувшись в номер, он обнаружил, что его обокрали.
Владимир Высоцкий. Кадр из фильма «Единственная...», режиссер Иосиф Хейфиц, 1975 год.
В жизни Владимира Высоцкого часто происходили случаи, о которых вспоминают до сих пор. Какие-то из них более известны, какие-то менее. Но все они добавляют штрихи к портрету любимого артиста.
Песни Высоцкого уникальны. Каждый находил песню, написанную будто специально про него. Не было человека, который бы не считал его "своим". Военные были уверены, что он воевал. Моряки - что неоднократно ходил в рейс. А воры рассказывали, что артист сидел, и место "отсидки" называли.
Будучи в Сочи, Высоцкий поселился в гостинице. Вернувшись в номер, он обнаружил, что его обокрали. Вынесли всё: одежду, документы, деньги и ключи от машины. Расстроенный артист обратился в местное отделение милиции, заявление написал. Вероятность того, что украденное отыщут, была невелика. Но не сидеть же сложа руки.
Но вернувшись в гостиницу, Высоцкий с удивлением обнаружил - всё украденное разложено по местам. Текст записки, лежавшей на столе, рассмешил артиста. "Прости, Владимир Семёнович, - писали грабители, - мы ошиблись, не знали, что это твой номер. Извини, джинсы продали". И далее - признание в любви к творчеству певца. Анекдотично, но показательно.
Песни Высоцкого уникальны. Каждый находил песню, написанную будто специально про него. Не было человека, который бы не считал его "своим". Военные были уверены, что он воевал. Моряки - что неоднократно ходил в рейс. А воры рассказывали, что артист сидел, и место "отсидки" называли.
Будучи в Сочи, Высоцкий поселился в гостинице. Вернувшись в номер, он обнаружил, что его обокрали. Вынесли всё: одежду, документы, деньги и ключи от машины. Расстроенный артист обратился в местное отделение милиции, заявление написал. Вероятность того, что украденное отыщут, была невелика. Но не сидеть же сложа руки.
Но вернувшись в гостиницу, Высоцкий с удивлением обнаружил - всё украденное разложено по местам. Текст записки, лежавшей на столе, рассмешил артиста. "Прости, Владимир Семёнович, - писали грабители, - мы ошиблись, не знали, что это твой номер. Извини, джинсы продали". И далее - признание в любви к творчеству певца. Анекдотично, но показательно.
Владимир Высоцкий. Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, 1979 год.
Женщины добивались его внимания, порой необычными способами. Во время съёмки сериала "Место встречи изменить нельзя" произошёл один из таких случаев.
Закончился рабочий день. В сумерках разбрелись кто куда, Высоцкий тоже отошёл от съёмочной площадки. Вдруг к нему подбежала женщина. Дрожащим голосом она произнесла: "Здравствуйте! Я Вас обожаю!". И неожиданно вцепилась зубами в предплечье артиста! Хорошо, что после съёмок актёр не переоделся. Знаменитый кожаный плащ Жеглова спас его от зубов фанатки.
Думаю, Высоцкий был напуган. Ещё никто не выражал любовь к нему таким странным способом. Артист закричал, призывая на помощь - сам он не смог отцепить настойчивую даму. Подоспевшие на его крик коллеги увидели эпичную картину: актёр пытается стряхнуть с рукава женщину, которая сжимает зубы всё крепче!
Закончился рабочий день. В сумерках разбрелись кто куда, Высоцкий тоже отошёл от съёмочной площадки. Вдруг к нему подбежала женщина. Дрожащим голосом она произнесла: "Здравствуйте! Я Вас обожаю!". И неожиданно вцепилась зубами в предплечье артиста! Хорошо, что после съёмок актёр не переоделся. Знаменитый кожаный плащ Жеглова спас его от зубов фанатки.
Думаю, Высоцкий был напуган. Ещё никто не выражал любовь к нему таким странным способом. Артист закричал, призывая на помощь - сам он не смог отцепить настойчивую даму. Подоспевшие на его крик коллеги увидели эпичную картину: актёр пытается стряхнуть с рукава женщину, которая сжимает зубы всё крепче!
Владимир Высоцкий. Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, 1979 год.
Говорят, что на толстой коже остался чёткий отпечаток зубов - след пылкого обожания. Что ж, каждый по-своему выражает любовь. Откусить кусочек любимого человека на память - по меньшей мере необычно.
Альпинисты, конечно, тоже считали Высоцкого своим человеком. Особенно после выхода на экран фильма "Вертикаль", песни для которого актёр написал и исполнил сам. Во время съёмок режиссёр Станислав Говорухин подшутил над ним так, что артист обиделся на друга.
Зайдя к Высоцкому в комнату, Говорухин увидел несколько листков, исписанных почерком Владимира. "Мерцал закат, как блеск клинка... ", - прочёл режиссёр. Высоцкий только что закончил текст к песне "Альпийские стрелки". Память у Говорухина была фотографическая - он запоминал текст, едва взглянув на него. Он этим воспользовался, чтобы устроить розыгрыш.
Альпинисты, конечно, тоже считали Высоцкого своим человеком. Особенно после выхода на экран фильма "Вертикаль", песни для которого актёр написал и исполнил сам. Во время съёмок режиссёр Станислав Говорухин подшутил над ним так, что артист обиделся на друга.
Зайдя к Высоцкому в комнату, Говорухин увидел несколько листков, исписанных почерком Владимира. "Мерцал закат, как блеск клинка... ", - прочёл режиссёр. Высоцкий только что закончил текст к песне "Альпийские стрелки". Память у Говорухина была фотографическая - он запоминал текст, едва взглянув на него. Он этим воспользовался, чтобы устроить розыгрыш.
Владимир Высоцкий. Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, 1979 год.
Найдя Высоцкого, режиссёр спросил - чем тот был занят последнее время.
- Только что закончил песню. Кажется, неплохо получилось, - ответил певец. И прочитал несколько строк. Каково было его изумление, когда Говорухин продолжил читать текст, да ещё и добавил:
- Совсем ты, видно, заработался. Это же старая песня, просто полузабытая!
Представьте состояние Высоцкого. Он был расстроен так сильно, что режиссёр не выдержал и признался - хотел разыграть друга, переборщил. Извини, Володь. Но Высоцкий ещё некоторое время разговаривал с ним сквозь зубы.
Яркая, короткая жизнь. Высоцкий не был ангелом и образцом для подражания. Но всё, связанное с его жизнью и творчеством, мы бережно храним. Это то, что нам осталось на память от великого поэта, певца, актёра.
- Только что закончил песню. Кажется, неплохо получилось, - ответил певец. И прочитал несколько строк. Каково было его изумление, когда Говорухин продолжил читать текст, да ещё и добавил:
- Совсем ты, видно, заработался. Это же старая песня, просто полузабытая!
Представьте состояние Высоцкого. Он был расстроен так сильно, что режиссёр не выдержал и признался - хотел разыграть друга, переборщил. Извини, Володь. Но Высоцкий ещё некоторое время разговаривал с ним сквозь зубы.
Яркая, короткая жизнь. Высоцкий не был ангелом и образцом для подражания. Но всё, связанное с его жизнью и творчеством, мы бережно храним. Это то, что нам осталось на память от великого поэта, певца, актёра.
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Метки: Владимир Высоцкий СССР актер поэт
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