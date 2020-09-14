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Как воры извинялись перед Высоцким и еще пара забавных случаев из жизни артиста

Как воры извинялись перед Высоцким и еще пара забавных случаев из жизни артиста (4 фото)

Автор:
14 сентября 2020 19:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Высоцкий   СССР   актер   поэт   
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Будучи в Сочи, Высоцкий поселился в гостинице. Вернувшись в номер, он обнаружил, что его обокрали.

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Метки: Владимир Высоцкий   СССР   актер   поэт   
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7  комментариев
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951k
Сергей 3 часа назад
За Высоцкого, конечно, плюс, хотя ничего нового не увидел!
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Viktor 2 часа назад
Урки всё вернули, как трогательно, зчаз заплАчу! Какие благородные! А если бы не Высоцкий? Вешать гнид.
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diman02 Viktor Час назад
Вор должен сидеть в тюрьме !
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Лока Сафонов Автор поста Viktor Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Viktor diman02 Час назад
Эт точно, но лучше всё-таки вышка!
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1k
Bogdan Krasota 3 часа назад
Воры у администратора ключи от номера брали?
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