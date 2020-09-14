Как воры извинялись перед Высоцким и еще пара забавных случаев из жизни артиста

В жизни Владимира Высоцкого часто происходили случаи, о которых вспоминают до сих пор. Какие-то из них более известны, какие-то менее. Но все они добавляют штрихи к портрету любимого артиста.



Песни Высоцкого уникальны. Каждый находил песню, написанную будто специально про него. Не было человека, который бы не считал его "своим". Военные были уверены, что он воевал. Моряки - что неоднократно ходил в рейс. А воры рассказывали, что артист сидел, и место "отсидки" называли.



Будучи в Сочи, Высоцкий поселился в гостинице. Вернувшись в номер, он обнаружил, что его обокрали. Вынесли всё: одежду, документы, деньги и ключи от машины. Расстроенный артист обратился в местное отделение милиции, заявление написал. Вероятность того, что украденное отыщут, была невелика. Но не сидеть же сложа руки.



Но вернувшись в гостиницу, Высоцкий с удивлением обнаружил - всё украденное разложено по местам. Текст записки, лежавшей на столе, рассмешил артиста. "Прости, Владимир Семёнович, - писали грабители, - мы ошиблись, не знали, что это твой номер. Извини, джинсы продали". И далее - признание в любви к творчеству певца. Анекдотично, но показательно.