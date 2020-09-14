Звезды и их домашние животные

Скажи мне, кто твой друг. и я скажу, кто ты! Домашние любимцы, которых держали у себя дома звезды прошлых лет, могут многое рассказать о своих хозяевах1
Источник: — переведено специально для fishki.net
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