Звезды и их домашние животные

Скажи мне, кто твой друг. и я скажу, кто ты! Домашние любимцы, которых держали у себя дома звезды прошлых лет, могут многое рассказать о своих хозяевах1

0

Хэмфри Богарт и Лорен Бэколл 0 Источник:

Хэмфри Богарт 0 Источник:

Билли Холидей 0 Источник:

Грегори Пек 0 Источник:

Оливия де Хэвиленд 0 Источник:

Грейс Келли 0 Источник:

Нэт Кинг Коул 0 Источник:

Мэрилин Монро 0 Источник:

Энтони Перкинс 0 Источник:

Одри Хэпберн 0 Источник:

Пеле 0 Источник:

Джейн Мэнсфилд 0 Источник:

Натали Вуд 0 Источник:

Ноэл Ковард 0 Источник:

Брижитт Бардо 0 Источник:

Стив Маккуин 0 Источник:

Миа Фэрроу 0 Источник:

Фрэнк Синатра 0 Источник:

Трумэн Капоте 0 Источник:

Пол Маккартни 0 Источник:

Джуди Денч 0 Источник:

Ава Гарднер 0 Источник:

Ален Делон 0 Источник:

Елизавета II 0 Источник:

Эрта Китт 0 Источник:

Джейми Ли Кертис 0 Источник:

Роберт Дюваль 0 Источник:

Джек Николсон 0 Источник:

Майкл Джексон 0 Источник: