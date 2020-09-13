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«Ржавые акулы», или как умирает военное наследие СССР

«Ржавые акулы», или как умирает военное наследие СССР (9 фото)

Автор:
13 сентября 2020 18:59
Метки: СССР   история   оружие   факты   
1512
9
Еще до развала СССР по всей стране стали появляться заброшенные зоны, на которых можно найти много старого военного оборудования. К нашему времени в пустующих цехах и на складах уже не осталось ничего ценного, но все еще можно наткнуться на интересные артефакты.

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Метки: СССР   история   оружие   факты   
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7  комментариев
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860
diag 2 часа назад
"...Из старых боеприпасов уже убрали боевую часть, никакой опасности они не представляют..."
В этих торпедах боевой части никогда и не было. Народ уже отписался.
А блохеры, такие блохеры. Нет-бы суть вопроса изучить.
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27k
lem02 2 часа назад
Сейчас @zavpro_ вычислят, и ФСБ заявит о раскрытии шпионской сети. Такое уже было...
"...Шпионы, ученые, обыватели: как в России судят за госизмену..."
https://thebell.io/shpiony-uchenye-obyvateli-kak-v-rossii-sudyat-za-gosizmenuhttps://thebell.io/shpiony-uchenye-obyvateli-kak-v-rossii-sudyat-za-gosizmenu
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20k
Саня 2 часа назад
Интернет взорвали к едрене фене))...у нас в заводе тоже валяются,и всем пофиг,потому что это,или макеты,или просто болванки!
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20k
Саня 2 часа назад
даже на гугл карте видать их
даже на гугл карте видать их
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5k
АлександрЧестный 3 часа назад
Это уже несколько блогеров рассказывали. это макеты для опробования.
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2k
Allmaster 4 часа назад
Ну, устарело и списано оборудование. Это ладно. Но ведь могли не просто списать и бросить, а в лом сдать, а деньги, которые были потрачены, хоть частично возместить , на содержание тех же военных. Наверняка там не какая то сыромятина, а нормальный, а может еще и ценные сплавы.
Это тупо разгильдяйство, и от за это нужно наказывать. Крайних найти не проблема же. Кто то дал приказ о списании, кто то должен был утилизировать. Эх... обидно за Державу, обидно...
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alexis Allmaster Час назад
Мысль ценная, но не реальная (С)
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