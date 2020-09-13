«Ржавые акулы», или как умирает военное наследие СССР

Еще до развала СССР по всей стране стали появляться заброшенные зоны, на которых можно найти много старого военного оборудования. К нашему времени в пустующих цехах и на складах уже не осталось ничего ценного, но все еще можно наткнуться на интересные артефакты.
Российский фотограф под никнеймом @zavpro_, исследующий заброшенные объекты по всей России, обнаружил хранилище брошенных торпед. Смотрите, как оно выглядит.
Возможно, их даже не успеют утилизировать, прежде чем со старыми снарядами разделаются сырость и кислород.
Возможно, их даже не успеют утилизировать, прежде чем со старыми снарядами разделаются сырость и кислород.
Из старых боеприпасов уже убрали боевую часть, никакой опасности они не представляют. За десятилетия они утратили «товарный» вид, всю краску постепенно заменяет ржавчина. Кажется, их даже не успели перераспределить под учебные запуски.
За долгие годы про них так никто и не вспомнил.
За долгие годы про них так никто и не вспомнил.
С другой стороны, некоторые пользователи в комментариях под публикацией автора радуются, что оружием так и не успели воспользоваться.
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В этих торпедах боевой части никогда и не было. Народ уже отписался.
А блохеры, такие блохеры. Нет-бы суть вопроса изучить.
"...Шпионы, ученые, обыватели: как в России судят за госизмену..."
https://thebell.io/shpiony-uchenye-obyvateli-kak-v-rossii-sudyat-za-gosizmenuhttps://thebell.io/shpiony-uchenye-obyvateli-kak-v-rossii-sudyat-za-gosizmenu
Это тупо разгильдяйство, и от за это нужно наказывать. Крайних найти не проблема же. Кто то дал приказ о списании, кто то должен был утилизировать. Эх... обидно за Державу, обидно...