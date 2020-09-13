«Ржавые акулы», или как умирает военное наследие СССР

Еще до развала СССР по всей стране стали появляться заброшенные зоны, на которых можно найти много старого военного оборудования. К нашему времени в пустующих цехах и на складах уже не осталось ничего ценного, но все еще можно наткнуться на интересные артефакты.

0 Текст hi-tech.mail.ru, фотографии @zavpro_

0 Российский фотограф под никнеймом @zavpro_, исследующий заброшенные объекты по всей России, обнаружил хранилище брошенных торпед. Смотрите, как оно выглядит.



Возможно, их даже не успеют утилизировать, прежде чем со старыми снарядами разделаются сырость и кислород.

0 Из старых боеприпасов уже убрали боевую часть, никакой опасности они не представляют. За десятилетия они утратили «товарный» вид, всю краску постепенно заменяет ржавчина. Кажется, их даже не успели перераспределить под учебные запуски.

За долгие годы про них так никто и не вспомнил.

0 Судя по надписи на торпеде слева, снаряды не стали использовать даже в учебных целях.

0 Ничего полезного внутри бывших торпед не осталось.

0 Выглядит такая картина удручающе.

0 С другой стороны, некоторые пользователи в комментариях под публикацией автора радуются, что оружием так и не успели воспользоваться.

0 По всей России можно найти множество похожих «залежей» оказавшегося не нужным боевого снаряжения.