Девушка создает оригинальные украшения из найденных на пляже даров моря

Мастерица находит на пляже ракушки, отёсанные камни и разноцветные стёклышки и создает из них оригинальные украшения. Свои находки и украшения из них девушка публикует в Сети.
Море — это настоящая сокровищница тайн, путешествий и историй. Оно хранит в себе множество воспоминаний этого мира и иногда приоткрывает завесу тайны, щедро выбросив на берег свои дары: маленькие ракушки, необычные камушки, разноцветные стёклышки — всё то, что мы так рады привозить домой из отпусков год за годом.
Молодой Марине из Словении повезло не ждать редких встреч с морем, а принимать его подарки каждый день, ведь девушка живёт в Анкаране, на берегу Адриатического моря! Большую часть дня девушка проводит на пляже, собирая морские сокровища, из которых создаёт уникальные украшения.
Молодой Марине из Словении повезло не ждать редких встреч с морем, а принимать его подарки каждый день, ведь девушка живёт в Анкаране, на берегу Адриатического моря! Большую часть дня девушка проводит на пляже, собирая морские сокровища, из которых создаёт уникальные украшения.
Без сомнения нужно обладать большим терпением и особой внимательностью, чтобы отыскать уникальные дары моря на песчаном берегу.
Предметы, имеющие историческую ценность, Марина с удовольствием передаёт в музеи. Ей нравится вносить свою лепту в восполнение пробелов прошлого.
Уникальный дизайн будет напоминать о море даже когда вы вдали от него
Изделия, созданные девушкой, радуют глаз, греют душу и напоминают о песчаном пляже, к которому поскорее хочется рвануть, как только настанет пора отпусков! А ещё больше ярких морских фотографий вы сможете найти на странице Марины в Instagram.
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