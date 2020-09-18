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Девушка создает оригинальные украшения из найденных на пляже даров моря

Девушка создает оригинальные украшения из найденных на пляже даров моря (25 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: креатив   море   находки   ракушки   украшения   
389
25
Мастерица находит на пляже ракушки, отёсанные камни и разноцветные стёклышки и создает из них оригинальные украшения. Свои находки и украшения из них девушка публикует в Сети.

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Метки: креатив   море   находки   ракушки   украшения   
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4  комментария
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Vallek Час назад
Великолепные работы! Цена скорей всего тоже не отстает, но качество и уникальность того стоят.
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17k
Lynx 59 секунд назад
По описухе -на своей волне. Но не сходится результат, действие которого сводит к ремеслу. Да тут целая индустрия. Не пытайтесь меня переубедить.
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По описухе -на своей волне. Но не сходится результат, действие которого сводит к ремеслу. Да тут целая индустрия. Не пытайтесь меня переубедить. Подкину тему
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821
Соко Асахара 42 минуты назад
Ей бы ещё металлодетектор приличный подарить ;)
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1k
anatolis 47 минут назад
как говорится, из говна сделала конфетку. МОЛОДЕЦ!!!
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