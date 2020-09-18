Девушка создает оригинальные украшения из найденных на пляже даров моря

Море — это настоящая сокровищница тайн, путешествий и историй. Оно хранит в себе множество воспоминаний этого мира и иногда приоткрывает завесу тайны, щедро выбросив на берег свои дары: маленькие ракушки, необычные камушки, разноцветные стёклышки — всё то, что мы так рады привозить домой из отпусков год за годом.



Молодой Марине из Словении повезло не ждать редких встреч с морем, а принимать его подарки каждый день, ведь девушка живёт в Анкаране, на берегу Адриатического моря! Большую часть дня девушка проводит на пляже, собирая морские сокровища, из которых создаёт уникальные украшения.