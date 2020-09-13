Садж - азербайджанское блюдо. Рецепт

Лично для меня это лакомство каждый раз, когда я готовлю, переносит в волшебную Аграбу и мир восточных сказок. Кстати, сегодня садж принадлежит уже не только Азербайджану. Этот рецепт поселился на всех континентах, и многие знающие люди приспособили его под себя. Добавляют все новые и новые ингредиенты, повсеместно экспериментируют с различными приправами.