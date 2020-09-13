FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2111 постов • 689 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
Садж - азербайджанское блюдо. Рецепт

Садж - азербайджанское блюдо. Рецепт (24 фото)

Автор:
13 сентября 2020 12:05
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: youtube   азербайджан   еда   кухня   мне нравится   рецепты   садж   ямал   
686
24
Слово «садж» родилось в Средней Азии. Сегодня именно так в Азербайджане именуют специальную чугунную сковороду. В ней готовят множество гастрономических шедевров восточной кухни. Такое же название носит и само блюдо. Существует несколько десятков способов его приготовления. И не важно, где вы находитесь. В поэтическом Гяндже или на улицах портового Баку, абсолютно каждая азербайджанская хозяйка считает, что её рецепт самый лучший.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: youtube   азербайджан   еда   кухня   мне нравится   рецепты   садж   ямал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−10
Абляким Аблякимов 2 часа назад
Это блюдо готовить,не для среднего ума ,надо иметь выше среднего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
bais65 Час назад
Слюни до пола развесил. Пойду пельменей заточу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Правдоруб 2 часа назад
Отвратная жранина, только мясо зря перевели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar 4 часа назад
Сделал садж из боронного диска, печка под казан такая же, мангальная только на стадии строительства, ну так для разнообразия пойдёт, особого восторга блюда не вызывают, в тандыре интереснее ну или классика на обычном мангале. Есть желание попробовать авганский казан, но пока некогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
OnlineHunter Автор поста Sanar 56 минут назад
афганский казан - интересная тема, согласен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Мрачный мачо 4 часа назад
Есть захотел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
OnlineHunter Автор поста Мрачный мачо 4 часа назад
Значит эффект достигнут) Это приятно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Пошла жара: сезонные продукты июня, которые пора есть Пошла жара: сезонные продукты июня, которые пора есть Попытка повторить в домашних условиях торт "Красный бархат" Попытка повторить в домашних условиях торт "Красный бархат" Ароматный хлеб на кефире из ржаной, льняной и пшеничной муки Ароматный хлеб на кефире из ржаной, льняной и пшеничной муки Батон с сыром, чесноком и зеленью Батон с сыром, чесноком и зеленью 10 рецептов вкусного манника 10 рецептов вкусного манника
OnlineHunter

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

866



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гифки с кошками
0
9
Гифки с кошками
10 ярких цитат Марии Захаровой
3
262
10 ярких цитат Марии Захаровой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
0
45
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото)
Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
3
39

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#сделай сам#СССР#москва#природа#картинки#кино#новости#идея
#факты#интересно#прикол#прикольные#gif#смешные#люди#мода#позитив#истории
#история#своими руками#россия#девушки#животные#на различный вкус#фотографии#настроение#еда#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться