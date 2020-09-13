Садж - азербайджанское блюдо. Рецепт

Слово «садж» родилось в Средней Азии. Сегодня именно так в Азербайджане именуют специальную чугунную сковороду. В ней готовят множество гастрономических шедевров восточной кухни. Такое же название носит и само блюдо. Существует несколько десятков способов его приготовления. И не важно, где вы находитесь. В поэтическом Гяндже или на улицах портового Баку, абсолютно каждая азербайджанская хозяйка считает, что её рецепт самый лучший.
Лично для меня это лакомство каждый раз, когда я готовлю, переносит в волшебную Аграбу и мир восточных сказок. Кстати, сегодня садж принадлежит уже не только Азербайджану. Этот рецепт поселился на всех континентах, и многие знающие люди приспособили его под себя. Добавляют все новые и новые ингредиенты, повсеместно экспериментируют с различными приправами.
И я не исключение, готовлю со своими тонкостями и хитростями. Хитрость номер один - готовлю садж при помощи казана. Как так? Да очень просто! Мое блюдо, вопреки многим мнениям, включает в себя говядину и телятину, а не баранину, как принято на востоке. Приступим.
Заранее замаринованную корейку говядины в смеси острого, белого и черного перцев с добавлением копченой паприки обжариваю в казане на растительном масле при высокой температуре.
Пока в моем казане происходит процесс тушения, подготавливаю овощи, а именно крупно нарезаю болгарский перец, баклажаны и слегка подсаливаю черной и каменной солью.
Пришло время снимать казан с огня, что я и сделал. Перехожу к телятине. Её необходимо нарезать маленькими кубиками, добавить смесь перцев и нанизать на заранее подготовленные деревянные шпажки.
Дождались. Время саджа, той самой чугунной сковородки! Устанавливаю на печь, добавляю оливкового масла и, медленно вращая, обжариваю телятину до румяной корочки.
На двадцать минут оставляю жариться с накрытой крышкой. Но периодически переворачиваю овощи для равномерной обжарки.
Хитрость номер два! Добавляю в садж мясной сок из казана, в котором обжаривал и тушил корейку с луком. Не забудьте удалить лук, иначе будет подгорать. Отделяю мясо говядины от кости и в садж. Следом острый перец целиком и розмарин, можно с веточкой.
Еще 15-20 минут приготовления под крышкой и переходим к украшению и подачи на стол. Вниз лягана выгладываем кусочки говядины, на них обжаренные овощи, а сверху нарезанный полукольцами красный лук. Зелень и базилик в самом конце.
И помните, это блюдо никогда не готовят для себя или одного человека. Садж - это повод собраться с друзьями за одним столом для душевной и вкусной трапезы.
Если будет интересно - посмотрите полное видео приготовления этого блюда на моем канале в YouTube, просто перейдя по ссылке под любой из фотографий выше.
Ингредиенты: говядина, телятина, томаты на ветке, баклажаны, смесь перцев (чёрный, душистый, белый, острый), острый перец, лук, чеснок, зелень, базилик, соль (черная, каменная), специи (перец, паприка копченная, розмарин), масло подсолнечное, масло оливковое.
Приятного аппетита!
Если будет интересно - посмотрите полное видео приготовления этого блюда на моем канале в YouTube, просто перейдя по ссылке под любой из фотографий выше.
Ингредиенты: говядина, телятина, томаты на ветке, баклажаны, смесь перцев (чёрный, душистый, белый, острый), острый перец, лук, чеснок, зелень, базилик, соль (черная, каменная), специи (перец, паприка копченная, розмарин), масло подсолнечное, масло оливковое.
Приятного аппетита!
Авторский пост
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Метки: youtube азербайджан еда кухня мне нравится рецепты садж ямал
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