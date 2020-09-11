Немецкое трофейное имущество и вооружение времён ВОВ

куда оно делось, ведь в СССР были целые трофейные команды?
После войны с Германией Советский Союз стал владельцем огромного количества трофейного имущества и вооружения своего противника. Кстати говоря, советские солдаты не были мародёрами, хотя западная пресса очень любит в последнее время обвинять их в этом. Наоборот, мародёрство в рядах советской армии жестоко каралось.
Но при этом каждый солдат СССР мог получить какое-то трофейное имущество за небольшую цену – только всё оформлялось официально, хотя, надо признать, началось такое только с 1943 года, до этого советские солдаты брали то трофейное имущество, какое им нужно было без спроса, конечно, никто сильно не борзел, и мешки с добычей не тянули.
В 1943 году появились целые трофейные подразделения, которые занимались сбором оружия, техники, обмундирования и прочего добра, которое пригодилось бы нашей армии.
В таких отрядах обычно работали местные активисты, с только что освобождённых территорий. Работали люди не просто так – дабы им неповадно было воровать и прихватизировать немецкое и советское военное добро, то им неплохо для военных лет платили, а за сокрытие жёстко карали. Например, за советскую каску в хорошем состоянии, то есть не мятую и не дырявую, человек получал около трёх рублей – на эти деньги можно было купить буханку хлеба.
Немецкая техника и немецкое же оружие и боеприпасы в первую очередь отправлялось на фронт, всё, что фронту не требовалось, шло на склады.
Но начиная с 1944 года у советских военных хватало своего оружия и техники, так что немецкую технику разбирали на металлолом, что-то отправляли в музеи, а что-то отправлялось советским инженерам на изучение. Оружие же немецкого производства в основном начали отправлять на склады.
Но при этом каждый солдат СССР мог получить какое-то трофейное имущество за небольшую цену – только всё оформлялось официально, хотя, надо признать, началось такое только с 1943 года, до этого советские солдаты брали то трофейное имущество, какое им нужно было без спроса, конечно, никто сильно не борзел, и мешки с добычей не тянули.
В 1943 году появились целые трофейные подразделения, которые занимались сбором оружия, техники, обмундирования и прочего добра, которое пригодилось бы нашей армии.
В таких отрядах обычно работали местные активисты, с только что освобождённых территорий. Работали люди не просто так – дабы им неповадно было воровать и прихватизировать немецкое и советское военное добро, то им неплохо для военных лет платили, а за сокрытие жёстко карали. Например, за советскую каску в хорошем состоянии, то есть не мятую и не дырявую, человек получал около трёх рублей – на эти деньги можно было купить буханку хлеба.
Немецкая техника и немецкое же оружие и боеприпасы в первую очередь отправлялось на фронт, всё, что фронту не требовалось, шло на склады.
Но начиная с 1944 года у советских военных хватало своего оружия и техники, так что немецкую технику разбирали на металлолом, что-то отправляли в музеи, а что-то отправлялось советским инженерам на изучение. Оружие же немецкого производства в основном начали отправлять на склады.
Не счесть алмазов пламенных...
Если орудия разбирали, то стрелковое оружие тщательно осматривалось. Если находились серьёзные повреждения, то немецкое стрелковое оружие утилизировалось. Оружие в хорошем состоянии смазывалось, консервировалось и отправлялось на военные склады. Если немецкое стрелковое оружие имело незначительные повреждения, то оружие чинилось, после чего смазка/консервация и склад.
Казалось бы, зачем советской армии, которая на 1945 год была самой сильной в мире, огромное количество стрелкового оружия немецкого производства? Особенно учитывая тот факт, что после окончания войны поток этого оружия хлынул с такой силой, как будто плотину прорвало?
Ну, знаете, много оружия никогда не бывает, да и вообще, после окончания Второй Мировой войны США стали поигрывать мускулами, грозить ядерной бомбой, так что вполне возможна была новая война, с бывшими союзниками.
Постепенно ситуация в мире стабилизировалась, появилось советское ядерное оружие, и США уже опасались грозить Советскому Союзу. Так как при Сталине производство стрелкового оружия продолжало оставаться стабильным, да ещё и перевооружение началось на автоматы Калашникова и карабины СКС, пришлось думать, куда девать винтовки Мосина и пистолеты-пулемёты Шпагина.
Казалось бы, зачем советской армии, которая на 1945 год была самой сильной в мире, огромное количество стрелкового оружия немецкого производства? Особенно учитывая тот факт, что после окончания войны поток этого оружия хлынул с такой силой, как будто плотину прорвало?
Ну, знаете, много оружия никогда не бывает, да и вообще, после окончания Второй Мировой войны США стали поигрывать мускулами, грозить ядерной бомбой, так что вполне возможна была новая война, с бывшими союзниками.
Постепенно ситуация в мире стабилизировалась, появилось советское ядерное оружие, и США уже опасались грозить Советскому Союзу. Так как при Сталине производство стрелкового оружия продолжало оставаться стабильным, да ещё и перевооружение началось на автоматы Калашникова и карабины СКС, пришлось думать, куда девать винтовки Мосина и пистолеты-пулемёты Шпагина.
...в лабазах каменных...
Своё оружие решили попридержать на складах, а вот от немецкого трофейного стрелкового оружия СССР начал активно избавляться. Так как утилизировать оружие не по-хозяйски, да и денег это стоит, немецкое трофейное стрелковое оружие «ушло» в страны Африки и Азии, в дружественные страны, желающие стать на рельсы коммунистического развития.
Что-то продавалось, что-то обменивалось на стратегическое сырьё, что-то просто дарилось, в обмен на заверения в дружбе и сотрудничестве.
Вот так Советский Союз и избавился от немецкого трофейного оружия. Потом в Африку и Азию стали уходить ППШ и Моськи, но это уже совсем другая история…
Что-то продавалось, что-то обменивалось на стратегическое сырьё, что-то просто дарилось, в обмен на заверения в дружбе и сотрудничестве.
Вот так Советский Союз и избавился от немецкого трофейного оружия. Потом в Африку и Азию стали уходить ППШ и Моськи, но это уже совсем другая история…
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эх, наткнуться бы на такой забытый складик...)
А пистолет, таки да Luger P08.