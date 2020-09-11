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Немецкое трофейное имущество и вооружение времён ВОВ

Немецкое трофейное имущество и вооружение времён ВОВ (4 фото)

Автор:
11 сентября 2020 13:28
Сообщество : Военное
Метки: СССР   вов   германия   история   оружие   трофеи   
1477
4
куда оно делось, ведь в СССР были целые трофейные команды?

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Метки: СССР   вов   германия   история   оружие   трофеи   
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16  комментариев
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28k
Элек Мек 3 часа назад
Немецкое трофейное имущество и вооружение времён ВОВ
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64
Васёк Л. Час назад
чуток и в оборот запустить можно было бы. при соответствующем законодательстве. короткостволы например.
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4k
Dedushka Час назад
Ну,где находятся две единицы трофейного вооружения я знаю точно и теперь уже могу рассказать,всё равно действующих лиц,кроме меня,в живых уже не осталось.Один парбеллум,который мой дед привёз как трофей с войны,а второй вальтер,который мой отец,будучи мальчишкой блокадного Ленинграда,выменял после снятия блокады у кого-то из офицеров в госпитале,где работала моя бабушка.Всё это добро много лет хранилось в сундуке у моих стариков в коммунальной квартире на Фонтанке,до тех пор,пока до гих не добрался 8-и летний я. Дед,когда увидел у меня в руках два пистолета,перепугался не на шутку,и,открыв окно,тут же запустил их,а заодно и коробку с патронами,в Фонтанку. Кому интересно,можете понырять.Даже место скажу: напротив дома 131.Вот такая история.
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3k
Александр Зотов 3 часа назад
после чего смазка/консервация и склад.
------
эх, наткнуться бы на такой забытый складик...)
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4k
Echo Александр Зотов 3 часа назад
это не сложно, надо просто смотреть кто грядки машинным маслом поливает
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3k
Лока Сафонов Автор поста Александр Зотов 3 часа назад
на востоке украины таких складов было немало.пред тем как там начались известные события немало ходило стволов в смазке,спросом пользовались ТТ и МР
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
ну тот же пулемет МГ42 , на картинке вверху , внушал ужас . не зря его прозвали косторез , циркулярка гитлера и много еще как. он был не только лучшим пулеметом второй мировой , но и вообще в своем классе . в своем практически неизменном виде состоял на вооружении многих стран вплоть до 2000 х годов . в том числе США. конкурентов у него не было .
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1k
Макс Юпитер Андрей Дядя Полчаса назад
Он и сейчас состоит, только его немного модернизировали.
Он и сейчас состоит, только его немного модернизировали.
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2k
Борис Карабанов 4 часа назад
Ну, кое-что и осталось, конечно...
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25k
АнтонПолднев Борис Карабанов 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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11k
Андрей Дядя Борис Карабанов 2 часа назад
те же парабеллумы , вальтеры , люгеры часто выступали как наградное оружие. отличные пистолеты
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3k
Mike Snow Андрей Дядя 2 часа назад
парабеллум и есть люгер
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10k
Yasen_Perec Андрей Дядя Час назад
Парабеллум - это вид патрона 7,65х21мм
А пистолет, таки да Luger P08.
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118k
Игорь 4 часа назад
Очень много трофейного оружия СССР поставлял союзникам.
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179
Остап Ива́нович. 4 часа назад
Очень много трофейного оружия Сталин отдал Израилю для борьбы с Арабами..
Очень много трофейного оружия Сталин отдал Израилю для борьбы с Арабами..
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10k
Yasen_Perec Остап Ива́нович. 59 минут назад
МП38/40/42 правильней называть "Фольмер". Немецкие же солдаты называли его "Эрма", по названию фирмы-производителя.
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