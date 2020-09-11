Немецкое трофейное имущество и вооружение времён ВОВ

После войны с Германией Советский Союз стал владельцем огромного количества трофейного имущества и вооружения своего противника. Кстати говоря, советские солдаты не были мародёрами, хотя западная пресса очень любит в последнее время обвинять их в этом. Наоборот, мародёрство в рядах советской армии жестоко каралось.

Но при этом каждый солдат СССР мог получить какое-то трофейное имущество за небольшую цену – только всё оформлялось официально, хотя, надо признать, началось такое только с 1943 года, до этого советские солдаты брали то трофейное имущество, какое им нужно было без спроса, конечно, никто сильно не борзел, и мешки с добычей не тянули.



В 1943 году появились целые трофейные подразделения, которые занимались сбором оружия, техники, обмундирования и прочего добра, которое пригодилось бы нашей армии.



В таких отрядах обычно работали местные активисты, с только что освобождённых территорий. Работали люди не просто так – дабы им неповадно было воровать и прихватизировать немецкое и советское военное добро, то им неплохо для военных лет платили, а за сокрытие жёстко карали. Например, за советскую каску в хорошем состоянии, то есть не мятую и не дырявую, человек получал около трёх рублей – на эти деньги можно было купить буханку хлеба.



Немецкая техника и немецкое же оружие и боеприпасы в первую очередь отправлялось на фронт, всё, что фронту не требовалось, шло на склады.



Но начиная с 1944 года у советских военных хватало своего оружия и техники, так что немецкую технику разбирали на металлолом, что-то отправляли в музеи, а что-то отправлялось советским инженерам на изучение. Оружие же немецкого производства в основном начали отправлять на склады.