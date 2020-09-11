Минус ещё одна семья. Реакция соцсетей на развод Тимати

Модель заявила, что планирует теперь направить энергию в другое русло, но чем займётся — пока не знает. Девушка верит, что они с Тимати расстались на хорошей ноте и смогут создать для сына Ратмира отличные условия. Анастасия поблагодарила возлюбленного за то, как он повлиял на неё за последние шесть лет, ведь модели было всего 18, когда пара познакомилась.