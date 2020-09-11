Минус ещё одна семья. Реакция соцсетей на развод Тимати

«Этот год стал тяжелой проверкой на прочность многих, но наш союз не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», - написала в своем Instagram Анастасия Решетова. Пользователи соцсетей прибывают в недоумении, ведь эта пара казалась идеальной. В браке они были 6 лет.
Модель заявила, что планирует теперь направить энергию в другое русло, но чем займётся — пока не знает. Девушка верит, что они с Тимати расстались на хорошей ноте и смогут создать для сына Ратмира отличные условия. Анастасия поблагодарила возлюбленного за то, как он повлиял на неё за последние шесть лет, ведь модели было всего 18, когда пара познакомилась.
В сети обсуждается и такое мнение, якобы Тимати остывает к женам после того, как они рожают
В октябре прошлого года у пары родился сын по имени Ратмир. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.
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Все спрашивают почему? а я не могу ответить.
За что Вы так со мной?
Автор?!
А тут - изученная до последнего прыщщщика жопа.....
Мучительно зарабатывать, напрягаясь обоим - не надо.
Тем более, бабы нынче такие стали, что богатому мужику поссать трудно сходить - чуть за ширинку взялся - а у тебя уже сосут и глаза закатывают, яхту представляют....
А это разве семьи? Так, сожительство для случек и пиара.