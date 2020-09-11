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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4139 постов • 596 подписчиков подписаться
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Минус ещё одна семья. Реакция соцсетей на развод Тимати

Минус ещё одна семья. Реакция соцсетей на развод Тимати (10 фото)

Автор:
11 сентября 2020 13:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Решетова   Юнусов   знаменитости   развод   семья   тимати   шоу бизнес   
1697
10
«Этот год стал тяжелой проверкой на прочность многих, но наш союз не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», - написала в своем Instagram Анастасия Решетова. Пользователи соцсетей прибывают в недоумении, ведь эта пара казалась идеальной. В браке они были 6 лет.

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Метки: Решетова   Юнусов   знаменитости   развод   семья   тимати   шоу бизнес   
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20  комментариев
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9k
Хью́берт Час назад
Минус ещё одна семья. Реакция соцсетей на развод Тимати
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4k
Иван 2 минуты назад
А он чо был женат?
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919
Vovan Petroff 4 минуты назад
Именно такой результат и должен был получиться при сношении татарина с еврейкой.
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11k
Андрей Дядя 6 минут назад
Минус ещё одна семья. Реакция соцсетей на развод Тимати
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7k
JIux 8 минут назад
В мире животных с Дроздовым была куда интереснее, чем с тимати.
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1k
Александр Едигаров 9 минут назад
Стыдно то как взрослый мужик сижу на работе и плачу.
Все спрашивают почему? а я не могу ответить.
За что Вы так со мной?
Автор?!
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2k
dolmat21093 15 минут назад
Предлагаю определить этот пост в в Ад`Ок, т.к. большинству абсолютно фиолетово, и многим просто не нужна эта инфа дабы не засорять мозг!
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1k
Андрей Кузнецов 49 минут назад
НАШ Тимати ... вечно с кем-то ,,, МУТИТИ... )))
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11k
Объект реальности 51 минуту назад
пох
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12k
Максим 52 минуты назад
интернет взорван?
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3k
Serj81 Максим 18 минут назад
Пздц, обрызгало всех
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37k
Сергей Час назад
Минус ещё одна семья. Реакция соцсетей на развод Тимати
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3k
Majul Час назад
Ссылка www.youtube.com
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169
Остап Ива́нович. Час назад
Минус ещё одна семья. Реакция соцсетей на развод Тимати
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17k
BillyBonzz Час назад
Вот чего людям не хватает жить спокойно семьей? Денег как гавна за баней, ни в чем нет нужды, никто на работе не умирает, дом полная чаша - живи, радуйся жизни, расти детей, плодись и размножайся.
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70k
Броненосец Потелкам BillyBonzz Час назад
Им драйву хочется, острых ощущений, свежака.
А тут - изученная до последнего прыщщщика жопа.....
Мучительно зарабатывать, напрягаясь обоим - не надо.
Тем более, бабы нынче такие стали, что богатому мужику поссать трудно сходить - чуть за ширинку взялся - а у тебя уже сосут и глаза закатывают, яхту представляют....
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2k
Борис Карабанов BillyBonzz Час назад
По-моему, именно это самое и не даёт. Делать не хрена, проблем нет, мозгов тоже, вот и начинается маета дурью. Когда в одной упряжке в поту горбатится пара, да детей подымает, да хозяйство, то уже через пяток лет и родней человека нет, чем тот, что опора и поддержка во всём, тогда и не до разводов уже.
А это разве семьи? Так, сожительство для случек и пиара.
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2k
Sanar BillyBonzz Час назад
Вот этим всяким тимотям и прочей уете как раз лучше бы и не размножаться.
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32k
dima423 BillyBonzz 54 минуты назад
соблазны... вокруг него тысячи телок, молодых, красивых, на все готовых... + он достаточно богат чтобы обеспечить своих бывших и новых, + избалованность, такие как он привыкли получать то что они хотят а не терпеть неудобства) Возьми 100 браков богатых и знаменитых, дай бог найдешь 1-2 кто не разводился ни разу, для них это норма, могут себе позволить) ...А простому работяге чтобы развестись придется единственную квартиру разменивать, детям алименты платить с его нищенской ЗП, да и кому он нужен то по большому счету такой... вот и сидят в браке терпят, даже если любовь давно прошла и жена стерва пилит)
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470
Злодей dima423 22 минуты назад
Вот только алименты 25% от дохода. Первой 25, второй 25.
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