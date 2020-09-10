Дворянское происхождение не позволяло ему выпрашивать роли в кино. Он прожил с женой больше 50 лет и обожал выращивать розы

Кстати, звание народного артиста РСФСР ему было присвоено только в 76 лет...

А он не просил никогда ничего для себя. "Не светил лицом". Может это дворянская кровь не позволяла? В 85 лет Николаю Сергееву был вручен орден Трудового Красного знамени. Были цветы, шампанское, поздравления коллег.... Но прошло всего несколько лет, и о нем все забыли. С 90 -летним юбилеем его даже никто не поздравил скупой формальной телеграммой.

Зимой 1988 года Николай Васильевич неудачно упал на улице и сломал шейку бедра. Была больница, врачи боролись за его жизнь до последнего, но не спасли.

Николай Сергеев ушел из жизни 8 января 1988 года. На прощание с ним пришел только режиссер Иосиф Хейфиц. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище. А через три года от такого же коварного падения и полученной травмы скончалась и его жена. Сейчас они вместе...