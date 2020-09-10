Дворянское происхождение не позволяло ему выпрашивать роли в кино. Он прожил с женой больше 50 лет и обожал выращивать розы

Николай Васильевич Сергеев, советский актер театра и кино, прожил долгую и интересную жизнь.
Родился он за 23 года до Октябрьской революции, в Курской губернии, в дворянской семье.
Он получил хорошее образование и после гимназии даже поступил на физико - математический факультета МГУ.
Но учебу в университете он так и не закончил, так как в 1919 году добровольцем записался в армию. А уже после фронта он решил не связывать свою жизнь с точными науками, а выбрал актерскую профессию.
В театральный техникум он поступил без проблем. Больше 20 лет прослужил в театре Советской Армии, а во время Великой Отечественной войны был в труппе фронтового театра.
Первый раз в кино актер снялся только в 1937 году. В фильме «Глубокий рейд» он сыграл командира фашисткой эскадрильи.
Его первая работа на экране осталась никем не замеченной и в следующий раз он снимается в фильме только через 17 лет!
Роль рабочего Басманова в картине Иосифа Хейфица «Большая семья» принесла ему большой успех. А ведь на тот момент актеру было уже 60 лет...
Потом Николай Васильевич снялся у Михаила Швейцера в " Чужой родне". Он просто гениально сыграл роль Силантия Ряшкина.
Именно после роли Ряшкина, кинорежиссеры просто засыпали Николая Сергеева предложениями. Он был вынужден уйти из театра, так съемок было много.
Понимая, какой тяжелый график работы будет у мужа, ушла из театра и его супруга - актриса Ольга Долгова. Кинозрители может и не помнят эту актрису, так как она снялась всего в семи маленьких эпизодах. Но долгие года Ольга Долгова прослужила в театре Советской армии.
После ухода из театра Николай Сергеев блестяще сыграл в таких фильмах, как «Тугой узел», «Отцы и дети». Многим памятны и его роли - капитана Сергеева в картине «Мичман Панин», Феофана Грека в ленте Тарковского «Андрей Рублев».
Он мог бы сняться еще в сотне фильмов, но годы и болезни давали о себе знать. Когда он был моложе, в кино его сниматься не звали...
Детей у супругов Сергеевых не было, но всю свою любовь и заботу они подарили племяннице, которая жила у них и которую они считали родной дочкой.
Николай Васильевич был очень, образованным, тактичным и скромным человеком. Он обожал на даче выращивать розы, у него был просто шикарный розарий, и советоваться к нему приходили многие цветоводы.
В последние годы жизни актер снимался в небольших ролях, свою последнюю роль в фильме " Расследование" он сыграл, когда ему уже было 85 лет.
Кстати, звание народного артиста РСФСР ему было присвоено только в 76 лет...
А он не просил никогда ничего для себя. "Не светил лицом". Может это дворянская кровь не позволяла? В 85 лет Николаю Сергееву был вручен орден Трудового Красного знамени. Были цветы, шампанское, поздравления коллег.... Но прошло всего несколько лет, и о нем все забыли. С 90 -летним юбилеем его даже никто не поздравил скупой формальной телеграммой.
Зимой 1988 года Николай Васильевич неудачно упал на улице и сломал шейку бедра. Была больница, врачи боролись за его жизнь до последнего, но не спасли.
Николай Сергеев ушел из жизни 8 января 1988 года. На прощание с ним пришел только режиссер Иосиф Хейфиц. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище. А через три года от такого же коварного падения и полученной травмы скончалась и его жена. Сейчас они вместе...
Источник:
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Если скромен аристократ, то "дворянское воспитание".
А просто - "воспитанный человек" в голову не приходит?
Хам в любом сословии - хам, а не по происхождению.
В других ролях узнаваем, но, как-то не "отложилось"...