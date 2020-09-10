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Дворянское происхождение не позволяло ему выпрашивать роли в кино. Он прожил с женой больше 50 лет и обожал выращивать розы

Дворянское происхождение не позволяло ему выпрашивать роли в кино. Он прожил с женой больше 50 лет и обожал выращивать розы (11 фото)

Автор:
10 сентября 2020 20:09
Сообщество : Кино
Метки: актеры   память   роли   
586
11

Николай Васильевич Сергеев, советский актер театра и кино, прожил долгую и интересную жизнь.

Родился он за 23 года до Октябрьской революции, в Курской губернии, в дворянской семье.

Он получил хорошее образование и после гимназии даже поступил на физико - математический факультета МГУ.

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Метки: актеры   память   роли   
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5  комментариев
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35k
doker 3 часа назад
Если человек "низкого" происхождения скромен, то неудачник и лох.

Если скромен аристократ, то "дворянское воспитание".

А просто - "воспитанный человек" в голову не приходит?

Хам в любом сословии - хам, а не по происхождению.
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10k
Corvus Corax 51 минуту назад
Феофан у него гениально вышел.
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13k
Александр 58 минут назад
"Силантий Ряшкин"

В других ролях узнаваем, но, как-то не "отложилось"...
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2k
VL 2 часа назад
душевный актёр. и дворянин.
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