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Надежда Бабкина показала свое фото в молодости - артистку не узнали даже поклонники

Надежда Бабкина показала свое фото в молодости - артистку не узнали даже поклонники (5 фото)

Автор:
09 сентября 2020 19:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Бабкина   пластика   фото   фотошоп   шоу бизнес   
5066
5
Понятно, что люди меняются с возрастом. Но артисты, ударенные "улучшайзингом", постепенно перестают быть похожими сами на себя. И тогда, видя их "молодые" фото, неизменно удивляешься: а кто это вообще?

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Метки: Instagram   Бабкина   пластика   фото   фотошоп   шоу бизнес   
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18  комментариев
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28k
Элек Мек 2 часа назад
Х.у.й выгонишь со сцены,пока не унесут вперёд ногами.
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8k
Нихуахуа 9 минут назад
На том фото она ещё Девкина.
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18k
Правдоруб Час назад
Самая бездарная артистка в России. У неё нет абсолютно ни одного хита и практически никто не знает её песен. Даже у Бори Моисеева, как бы к нему не относиться, и то есть хиты.
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6k
Andrei Правдоруб 51 минуту назад
И это при том, что он вообще танцовщик.
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1k
zenon Час назад
Она уверена, что она это она? Там на фото это её брат близнец?
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645
Walther Час назад
Пустили бабку в интернет...
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28k
Элек Мек 2 часа назад
Похоже с Валерой Леонтьевым их лепит один и тот же врач.
Похоже с Валерой Леонтьевым их лепит один и тот же врач.
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6k
Administrator 2 часа назад
"В Сети появилось фото, на котором Бабкина, какой она могла бы стать"
серъезный аргумент
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2k
Sanar 2 часа назад
Молодая симпатичная была, я бы ей или на неё.......подписался, ну вы поняли.
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zenon Sanar Час назад
То тарелками пугают, то вот Бабкину бросают, то у них собаки лают, то руины показывают.
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4k
SR 2 часа назад
И?
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137k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Это что..ДРЕДЫ?)
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4k
Leo Sun ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Меня это тоже очень удивило. Во времена молодости Бабкиной этого ещё не было.
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4k
Leo Sun ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Прошерстила инет. Да, похоже на правду) Говорит, когда училась в музыкальном училище, любила экспериментировать с внешностью: то в блонд, то африканские косички.
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9k
Хью́берт Leo Sun Час назад
Как сказать, в те времена проводился Международный фестиваль молодёжи и студентов, плюс был Университет дружбы народов, так, что в Москве народ экзотический был.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Бабка бабкина.
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