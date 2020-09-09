Надежда Бабкина показала свое фото в молодости - артистку не узнали даже поклонники

Впрочем, однажды Надежда, которая не скрывает, что регулярно обращается за помощью к пластическим хирургам, заявила, что будет "бороться за молодость" до гробовой доски. Внешность - один из инструментов ее молодости, потому все доступные методы косметологии она приветствует и рада их использовать.