Надежда Бабкина показала свое фото в молодости - артистку не узнали даже поклонники

Понятно, что люди меняются с возрастом. Но артисты, ударенные "улучшайзингом", постепенно перестают быть похожими сами на себя. И тогда, видя их "молодые" фото, неизменно удивляешься: а кто это вообще?
Надежда Бабкина - одна из многих артисток, которые ведут неустанную борьбу с наступающей старостью. Похоже, косметологов и пластических хирургов певица посещает чаще, чем спортзал. Впрочем, к стремлению экспериментировать Надежда была склонна всегда - на своей страничке в Инстаграм она выложила фото с множеством косичек, добавив в комментариях, что еще с молодости не любила оставаться в одном образе, т.к. "это скучно и пусто". "Поэтому ещё с музыкального училища я активно эксперементировала с внешностью - то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету", - прокомментировала она свой снимок.
Подписчики певицы не сразу узнали в красивой девушке Бабкину - и дело даже не в молодости, а в естественности, которую артистка начисто утратила, превратившись в близнеца других любителей пластики.
Найди отличия
Впрочем, однажды Надежда, которая не скрывает, что регулярно обращается за помощью к пластическим хирургам, заявила, что будет "бороться за молодость" до гробовой доски. Внешность - один из инструментов ее молодости, потому все доступные методы косметологии она приветствует и рада их использовать.
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