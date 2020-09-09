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Эти помои с Галустяном вообще кто-нибудь смотрит?

Эти помои с Галустяном вообще кто-нибудь смотрит? (1 фото)

Автор:
09 сентября 2020 15:55
Метки: галустян   комедия   общество   реакция   
915
1
Современные российские тупые и дешевые комедии, с примитивным туалетным быдлоюмором, уже давно заполонили все кинотеатры, и эфирную сетку вещания. По поводу "качества" этих помоев от многих деятелей искусства можно услышать такой мнение, что: "Ну вы знаете, да мы снимаем этот дешевый шлак, да в нем нет смысла, но людям же нравится."

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Метки: галустян   комедия   общество   реакция   
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16k
ПаганецЪ 3 часа назад
О-о-о! Вы бы знали, сколько народа прётся с этого говнища! Пипл хавает не то, что ложками - лопатами!
Если честно, становится страшно за будущее...
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15k
Flying Dutchmen. 49 минут назад
"Новичка" на них не жалко...
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7k
Serg2001 3 часа назад
Ну так в средневековье были и те, кто любил на сожжение ведьм смотреть... И что? Может на ТНТ замутить похожее шоу?... У них даже и новых участников искать не придется... Все готово!...))
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27k
LEPA Serg2001 24 минуты назад
Такие бизнес идеи надо за деньги продавать!
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28k
Azesh 3 часа назад
единственный фильм, что мне в свое время понравился- Самый Лучший Фильм. Он реально был смешной. Потом пошли гнать какой-то шлак.
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13k
Александр 3 часа назад
Я, бывает, смотрю... Правда, некоторые не больше 2 минут...
И, да, я против какого-либо ограничения в передвижении, будь то "съёмки Галустяна" или передвижения Президента...
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24k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Ширпотреб снимаю везде. Его овердохрена снимается и в штатах и в гейропах, про индийское кино и так все в курсе. Это как с едой. Есть блюда для гурманов, а есть дешевая жральня, у каждого свой клиент.
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6k
Перст Указующий Snork Snorkoff 3 часа назад
кстати, пойду пожру.
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237
Юрий Перст Указующий 3 часа назад
Пойду посру
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6k
Перст Указующий Юрий 3 часа назад
всё уже обгажено.
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6k
Перст Указующий 3 часа назад
ну что поделать, если среди ЛЮДЕЙ нет более достойного, чем галустян, и режиссерам выбирать не из кого
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1k
TroyDaGood 3 часа назад
Надо осваивать деньги.Эти помои окупаются ещё на стадии рекламы (продакт плейсмент).Об этом кто-то уже открыто говорил.Так что снимают не для нас,а для распила.
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43k
Albert GER TroyDaGood 3 часа назад
распила чего?
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7k
Serg2001 Albert GER 3 часа назад
Бюджетных денег, которые выделяются на развитие "отечественного кинематографа"... Получается грант и чем меньше будет потрачено на фильм, тем больше осядет в карманах счастливых обладателей этого гранта... Отсюда дешевые сценарии, самодеятельные актеры, отстойные декорации и спецэффекты.
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