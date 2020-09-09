Эти помои с Галустяном вообще кто-нибудь смотрит?

Современные российские тупые и дешевые комедии, с примитивным туалетным быдлоюмором, уже давно заполонили все кинотеатры, и эфирную сетку вещания. По поводу "качества" этих помоев от многих деятелей искусства можно услышать такой мнение, что: "Ну вы знаете, да мы снимаем этот дешевый шлак, да в нем нет смысла, но людям же нравится."

0