Эти помои с Галустяном вообще кто-нибудь смотрит?

Современные российские тупые и дешевые комедии, с примитивным туалетным быдлоюмором, уже давно заполонили все кинотеатры, и эфирную сетку вещания. По поводу "качества" этих помоев от многих деятелей искусства можно услышать такой мнение, что: "Ну вы знаете, да мы снимаем этот дешевый шлак, да в нем нет смысла, но людям же нравится."
Так вот, неуважаемые продюсеры и режиссеры, НЕТ, людям НЕ НРАВИТСЯ то, что вы снимаете.
Люди НЕ ТАКОЕ БЫДЛО, каким вы его хотите видеть. На скрине люди просто показали вам свое отношение к вашему творчеству, имейте это ввиду - на будущее...
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