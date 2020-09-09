В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти

Очередной эпизод сериала "Вези меня мразь". В главной роли яжемать.
Судя по разговору на видео, женщина заказала такси с тарифом "эконом" вместо "детского". Водитель в корректной форме попытался объяснить пассажирке, что правила перевозки придумал не он, и не имеет права без детского кресла везти в машине маленького ребенка. Однако доводы мужчины только ее разозлили, и она решила, что извозчик просто набивает цену и выделывается.
Не обошлось и без самого популярного довода яжематерей, который, по их мнению, позволяет наплевательски относится к любым правилам: "У меня четверо детей, я сейчас буду тут вам детские тарифы оплачивать".
Источник:
В конце концов, женщина начала пинать таксиста ногами. Но этом моменте видео обрывается, чем закончился конфликт, к сожалению, неизвестно. Журналистам получить оперативный комментарий от "Яндекс Такси." также не удалось.
Источник:
- Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли и вернули матери
- В Дзержинске женщина родила прямо на улице, не дождавшись врачей
- Малыш ночью укладывается спать на полу в обнимку с собакой
- "Яжемать" из Чистополя избила обидчика своего сына самокатом
- "Ты охеревший или че?": сотрудница полиции без средств защиты накричала на посетителя без маски
Понравилось48
По личному наблюдению, на таксистов весом в 100 кил и больше, особо никто не кидается хамить и бычить. И неважно какой водитель - качок или жиробас.
. Тем более полтинник!! 50 рублей Карл!!!!!! Понятно что она на всем экономит раз не могли с мужем презервативы купить
Я владычица мира!
Вези меня мразь!
может и надо было сделать исключение в определенной ситуации
Но Вы сбиваете меня с толку))
Жаль что таких здравомыслящих женщин мало как и мужчин впрочем)