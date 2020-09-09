В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти

Судя по разговору на видео, женщина заказала такси с тарифом "эконом" вместо "детского". Водитель в корректной форме попытался объяснить пассажирке, что правила перевозки придумал не он, и не имеет права без детского кресла везти в машине маленького ребенка. Однако доводы мужчины только ее разозлили, и она решила, что извозчик просто набивает цену и выделывается.

Не обошлось и без самого популярного довода яжематерей, который, по их мнению, позволяет наплевательски относится к любым правилам: "У меня четверо детей, я сейчас буду тут вам детские тарифы оплачивать".