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В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти

В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2020 12:55
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Тюмень   видео   дебош   ребенок   такси   яжемать   
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Очередной эпизод сериала "Вези меня мразь". В главной роли яжемать.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Тюмень   видео   дебош   ребенок   такси   яжемать   
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21  комментарий
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
таких надо сразу лишать родительских прав. чему оно детей научит неизвестно
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848
Kanifolkin 40 минут назад
Очередная Яжемать с желанием сэкономить за чужой счет на водителе? Когда их начнут сажать на 15 суток за такое поведение или назначать общественные работы (хорошо бы еще с табличкой на шее "Я - скандалистка")...

Очередная Яжемать с желанием сэкономить за чужой счет на водителе? Когда их начнут сажать на 15 суток за такое поведение или назначать общественные работы (хорошо бы еще с табличкой на шее "Я - скандалистка")...
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54
Николай Гордеев 55 минут назад
Такую мамашу давно стерилизовать нужно было...
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4k
Валерий 57 минут назад
Надо ей в "рожальное" место вставить паяльник и включить.
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1k
Валерий Час назад
Ей нужен врач орнитолог - гинеколог, у неё кукуха по пи#де пошла.
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174
Nane First NameLast 2 часа назад
Таксисту нужно больше каши кушать и смотреть фильмы со Шварцем.

По личному наблюдению, на таксистов весом в 100 кил и больше, особо никто не кидается хамить и бычить. И неважно какой водитель - качок или жиробас.
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31k
Антон 2 часа назад
Очередная ТП, которая может только ноги раздвигать и рожать, а потом ей все должны. Штрафовать таких надо и в черный список, чтобы в следующий раз думала, хотя там думать нечем, все в дырку между ног ушло.
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86k
сапер Водичка 2 часа назад
В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти
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4
Александр Христофоров 2 часа назад
85 %всех женщин такие, ну тупенькие... Вообще конечно не понятно как можно экономить на безопасности своего ребенка
. Тем более полтинник!! 50 рублей Карл!!!!!! Понятно что она на всем экономит раз не могли с мужем презервативы купить
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5k
workmen77 Александр Христофоров 2 часа назад
Ну да, такая вот она - бедная, а на модную прическу или на маникюр она деньги всегда найдет.
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
У меня есть двести рублей...
Я владычица мира!
Вези меня мразь!
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4k
chichic1 2 часа назад
В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти
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8k
Гомерчик chichic1 2 часа назад
или так
или такПосмотреть
или так
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255
Vital Idol chichic1 Час назад
В Тюмени пассажирка с ребенком отпинала таксиста за отказ ее везти
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8k
котегRUS 2 часа назад
как то мало инфы с этого видео...
может и надо было сделать исключение в определенной ситуации
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19k
Сергей Шишкин котегRUS Час назад
А платить штраф за перевозку детей без кресла кто будет?
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421
Любушка 2 часа назад
Мужики, терпения вам!
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1k
Александр Едигаров Любушка 2 часа назад
Будете моей любовницей?))
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421
Любушка Александр Едигаров 51 минуту назад
В принципе можно. Только заметьте, это не я предложила!
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1k
Александр Едигаров Любушка 10 минут назад
Любушка я так то пошутил)
Но Вы сбиваете меня с толку))
Жаль что таких здравомыслящих женщин мало как и мужчин впрочем)
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7k
Мафусаил 2 часа назад
Мда, у мамашки крыша потекла ни хило...
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