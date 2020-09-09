Продюсера "Аббатства Даунтон" обвинили в домогательствах

Крис Кроучер, режиссер и продюсер, создатель нескольких серий "Аббатства Даунтон", обвинен в сексуальных домогательствах и попытках изнасилования. Пострадавшая, имя которой не разглашается, обвиняет Кроучера в том, что он попытался овладеть ею в Вестминстере в декабре 2019 года.
Голливудские секс-скандалы продолжаются. 39-летний продюсер "Аббатства Даунтон", сценарист и режиссер, номинант "Эмми" британец Крис Кроучер вызван в суд в связи с обвинениями анонимной дамы в том, что 18 декабря 2019 года в Вестминстере он преследовал ее, домогался и попытался совершить сексуальное насилие. Имя пострадавшей не раскрывается.
Крис Кроучер - известный в мире кино человек. За работу над сериалом "Аббатство Даунтон" н получил две номинации на "Эмми" и награду Национальной телевизионной ассоциации Великобритании за лучший драматический сериал. Среди его продюсерских и режиссерских проектов - "Белые лилии", "Невинные", "Крошка Доррит", "Аликон", "Шелк". Кроучер работал с такими актрисами, как Натали Портман, Скарлетт Йохансон и Кирстен Данст, и до сих пор никто не замечал его в предосудительном поведении. В начале карьеры Кроучер работал ассистентом режиссера у таких мастеров, как Вуди Аллен и Гарт Дженнингс ("Автостопом по галактике").
Первое заседание суда Вестминстера, на котором должно было рассматриваться обвинение в адрес Кроучера, должно было состояться на днях. Однако, как сообщил представитель обвинения, Кроучер находится в больнице - у него обнаружен запущенный рак, и в данный момент он проходит лечение. Поэтому заседание суда было отложено до 28 сентября. Тогда же, вероятно, публике станет известно, кто именно обвиняет Кроучера в попытке сексуального насилия, и в чем заключается его вина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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