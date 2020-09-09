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Продюсера "Аббатства Даунтон" обвинили в домогательствах

Продюсера "Аббатства Даунтон" обвинили в домогательствах (4 фото)

Автор:
09 сентября 2020 11:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крис Кроучер   голливуд   знаменитости   насилие   обвинение   продюсер   суд   шоу бизнес   
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Крис Кроучер, режиссер и продюсер, создатель нескольких серий "Аббатства Даунтон", обвинен в сексуальных домогательствах и попытках изнасилования. Пострадавшая, имя которой не разглашается, обвиняет Кроучера в том, что он попытался овладеть ею в Вестминстере в декабре 2019 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Крис Кроучер   голливуд   знаменитости   насилие   обвинение   продюсер   суд   шоу бизнес   
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2  комментария
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641
Walther 14 минут назад
Дикий народ. Там, по моему, необвиненных пора в Красную книгу заносить..
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903
b1r1da 10 минут назад
О! Очередняя [мат] хочет прославиться.
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