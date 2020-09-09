Продюсера "Аббатства Даунтон" обвинили в домогательствах

Первое заседание суда Вестминстера, на котором должно было рассматриваться обвинение в адрес Кроучера, должно было состояться на днях. Однако, как сообщил представитель обвинения, Кроучер находится в больнице - у него обнаружен запущенный рак, и в данный момент он проходит лечение. Поэтому заседание суда было отложено до 28 сентября. Тогда же, вероятно, публике станет известно, кто именно обвиняет Кроучера в попытке сексуального насилия, и в чем заключается его вина.