Поэт, хулиган… Великий Магистр

Да, Великому Магистру Ордена куртуазных маньеристов Вадиму Степанцову – 60!
Российский поэт, автор песен, певец и актёр Вадим Юрьевич Степанцов родился 9 сентября 1960 года на ст. Узловая Тульской области в семье технических интеллигентов, окончивших Тульский горный институт/ТулГИ (однако, в 2016 году в программе «Соль» Захара Прилепина Степанцов заявлял, что родился в Донецке (тогда Сталино), но сразу же после рождения был увезён в Тулу).
Мать — Лора Ивановна (1937-1994), в девичестве — Вертепа, украинка по национальности, уроженка Луганской обл. (Украина). Отец Юрий Иванович (1938-2003) родом из Смоленска. Дед — Иван Степанцов после революции 1917 года раскулачивал зажиточных крестьян, позже стал главным редактором смоленской партийной газеты, а в конце 1930-х гг. был репрессирован. Есть младший брат — Пётр (род. 1967, работает переводчиком).
Будущий поэт писать стихи начал ещё в 7 лет:
«Материнское тепло как второе солнце.
Материнское тепло делает потомцев».
«Есть в Африке деревья — баобаб, он сильный и могучий.
И в Африке, я думаю, считают так — что он, он самый лучший».
В 16 лет, окончив тульскую общеобразовательную среднюю школу №22, Степанцов намеревался поступить на географический факультет МГУ, однако по дороге в Москву ему встретилась сестра школьного приятеля, убедившая его сдать документы в Московский технологический институт мясной и молочной промышленности (МТИПП, ныне — Московский государственный университет пищевых производств/МГУПП). Вадим окончил лишь 3 курса этого заведения, проходил практику на Микояновском мясокомбинате и впоследствии неоднократно отмечал в интервью, что в истории литературы лишь 2 человека учились на инженера-технолога мясомолочной промышленности — он и Джером Сэлинджер.
«Материнское тепло как второе солнце.
Материнское тепло делает потомцев».
«Есть в Африке деревья — баобаб, он сильный и могучий.
И в Африке, я думаю, считают так — что он, он самый лучший».
В 16 лет, окончив тульскую общеобразовательную среднюю школу №22, Степанцов намеревался поступить на географический факультет МГУ, однако по дороге в Москву ему встретилась сестра школьного приятеля, убедившая его сдать документы в Московский технологический институт мясной и молочной промышленности (МТИПП, ныне — Московский государственный университет пищевых производств/МГУПП). Вадим окончил лишь 3 курса этого заведения, проходил практику на Микояновском мясокомбинате и впоследствии неоднократно отмечал в интервью, что в истории литературы лишь 2 человека учились на инженера-технолога мясомолочной промышленности — он и Джером Сэлинджер.
Досрочно покинув институт, Степанцов сразу же был призван на срочную службу — в полк связи войск КГБ в подмосковной Малаховке. Однако, после конфликта со старослужащими, он самовольно оставил часть, но уже на вторые сутки был задержан и направлен на обследование в московскую психиатрическую клинику №15, откуда вышел через 4 месяца с диагнозом «психопатия». По словам Вадима, в этой истории сыграл роль ещё и тот факт, что в его тумбочке были найдены брошюры «Истина и пути её познания» и «Христианский экуменизм: вчера и сегодня».
По возвращении в Узловую, диагноз помешал ему устроиться на местный химический завод. И Вадим работал грузчиком, слесарем-сантехником, вырубщиком жёстких кожизделий.
В 1983 году Степанцов с 3-го раза прошёл творческий конкурс, сдал экзамены и поступил в ЛИ — Литературный институт им. А.М. Горького, на семинар поэта-песенника Льва Ошанина. Жил в общежитии на Добролюбова, 9/11.
В середине 1980-х гг. он знакомится с Евгением Хавтаном и пишет для его группы Браво тексты нескольких песен («Добрый вечер, Москва», «Жар-птица»), в том числе, и главный хит — «Король Оранжевое лето», в котором строки «Король Оранжевое лето — голубоглазый хулиган, молотит солнцем, как кастетом, по нашим буйным головам», Хавтан, с разрешения автора, поменял на более приемлемые — те, что мы и слышим сегодня.
Первая поэтическая публикация Степанцова состоялась при участии известной советской поэтессы Риммы Казаковой в альманахе «Поэзия». Стихотворение «Деньги» было опубликовано под коллективным псевдонимом «Ефим Самоварщиков»:
«Деньги имеют способность куда-то деваться.
Деньги в стремлении смыться, похожи на птиц.
Эдак бывает, уцепишь пучок ассигнаций,
Глядь — разлетелись на книги, вино и девиц…»
«Деньги имеют способность куда-то деваться.
Деньги в стремлении смыться, похожи на птиц.
Эдак бывает, уцепишь пучок ассигнаций,
Глядь — разлетелись на книги, вино и девиц…»
Затем журнал «Литературная учёба» публикует его стихотворение «Молодой иностранец в красивой машине». В 1988 и 1989 гг. у Степанцова ещё 2 громкие публикации — выходивший в то время многомиллионным тиражом журнал «Новый мир» печатает его подборки в №№3 и 12. И он стремительно входит в число наиболее известных молодых поэтов. Его произведения печатаются в самых престижных журналах, переводятся на иностранные языки.
В 1988 году Вадим с отличием окончил Литинститут, о чём позже рассказывал:
«Был 1988 год. Председателем государственной экзаменационной комиссии в Литинституте внезапно назначили Сергея Владимировича Михалкова, закосневшего в своём переделкинском пузыре. Ветер эпохи его ещё не коснулся. А в Литинституте всегда была вольница. Народ там даже при застое жил отдельной жизнью. Но Михалков это не всосал. Плюс у него на тот момент сын – «фашист, предатель Родины» Кончаловский. Михалков бздит. И его назначили председателем ГЭКа! Он читает дипломы студентов отделения поэзии. Это машинописные сборники стихов. «О, Русь моя, о, берёзы мои!», «Горы мои, мой Дагестан»… Все понятно. Никого ничто не задевает. И тут Михалков берёт мой диплом. Читает:
«Убей меня, красотка, на заре,
На крыше голубого лимузина.
Убей меня, вынь печень — и скорей
Сожри её, в ней много витаминов.
Убей меня, разделай и сожри,
Ведь я твой враг, и, значит, есть причина,
Чтоб утром, на рассвете, ровно в три,
Убить меня на крыше лимузина.
Да, я твой враг — не веришь? Я твой враг!
Да, я покамест ласковый мужчина.
Но час пробьёт — рассыплется во прах
Моя непостоянная личина.
И превратится в ледяной оскал
Гагаринская тёплая улыбка.
Рука, которой я тебя ласкал,
Пощёчиной тебя согреет, рыбка».
И у старого киборга начинают плавиться микросхемы. Мой руководитель, Лев Иванович Ошанин, автор «Гимна демократической молодёжи», потом передавал их разговор: «Серёг, может, ты напрасно так вспылил? Парень-то ничего, чуть-чуть экстремален». — «Какой, на х…, экстремален! Это фашист! Только через мой труп он получит диплом литературного института!». А я был отличником. И Ошанин отвечает Михалкову: «Вот ты — сатирик. Он — молодой. У них сейчас другая сатира. Не порти человеку жизнь». Михалков не унимался. Потому что, будучи литературным генералом, ещё не понимая, в какую сторону качнется маятник перестройки, он вёл себя как держиморда».
«Был 1988 год. Председателем государственной экзаменационной комиссии в Литинституте внезапно назначили Сергея Владимировича Михалкова, закосневшего в своём переделкинском пузыре. Ветер эпохи его ещё не коснулся. А в Литинституте всегда была вольница. Народ там даже при застое жил отдельной жизнью. Но Михалков это не всосал. Плюс у него на тот момент сын – «фашист, предатель Родины» Кончаловский. Михалков бздит. И его назначили председателем ГЭКа! Он читает дипломы студентов отделения поэзии. Это машинописные сборники стихов. «О, Русь моя, о, берёзы мои!», «Горы мои, мой Дагестан»… Все понятно. Никого ничто не задевает. И тут Михалков берёт мой диплом. Читает:
«Убей меня, красотка, на заре,
На крыше голубого лимузина.
Убей меня, вынь печень — и скорей
Сожри её, в ней много витаминов.
Убей меня, разделай и сожри,
Ведь я твой враг, и, значит, есть причина,
Чтоб утром, на рассвете, ровно в три,
Убить меня на крыше лимузина.
Да, я твой враг — не веришь? Я твой враг!
Да, я покамест ласковый мужчина.
Но час пробьёт — рассыплется во прах
Моя непостоянная личина.
И превратится в ледяной оскал
Гагаринская тёплая улыбка.
Рука, которой я тебя ласкал,
Пощёчиной тебя согреет, рыбка».
И у старого киборга начинают плавиться микросхемы. Мой руководитель, Лев Иванович Ошанин, автор «Гимна демократической молодёжи», потом передавал их разговор: «Серёг, может, ты напрасно так вспылил? Парень-то ничего, чуть-чуть экстремален». — «Какой, на х…, экстремален! Это фашист! Только через мой труп он получит диплом литературного института!». А я был отличником. И Ошанин отвечает Михалкову: «Вот ты — сатирик. Он — молодой. У них сейчас другая сатира. Не порти человеку жизнь». Михалков не унимался. Потому что, будучи литературным генералом, ещё не понимая, в какую сторону качнется маятник перестройки, он вёл себя как держиморда».
А 22 декабря 1988 года Степанцов вместе с Виктором Пеленягрэ подписал манифест, возвестивший о создании Ордена куртуазных маньеристов — российской поэтической группы, этакого элитарного литературно-художественного клуба. И первый сборник их стихов — «Волшебный яд любви» был выпущен в 1989 году.
В названии Ордена использовали 2 термина: маньеризм — течение в европейском искусстве XVI века, отличающееся напряжённостью образов и манерностью форм, и куртуазность — система правил поведения при королевском дворе в средние века, включающая в себя возвышенную любовь к Даме. Стихотворения, написанные в стиле куртуазного маньеризма, отличает сочетание изысканности с циничным юмором (реже — просто цинизмом).
Первоначально в Орден входили: Степанцов — Великий Магистр, Александр Бардодым — Чёрный Гранд-Коннетабль, Дмитрий Быков — Командор (вышел из Ордена в 1992 году), Константэн Григорьев — Командор-Ордалиймейстер и Магический Флюид, Андрей Добрынин — Великий Приор, Пеленягрэ — Архикардинал.
В том же 1989 году Степанцов и Григорьев создали ещё и, по их выражению, вандал-рок-банду Бахыт-Компот («Бахыт» — «Счастье», каз.), первыми известными песнями которой стали «Девушка по имени Бибигуль», «Анархистка» и «Пьяная помятая пионервожатая», отличающиеся едко-ироническим содержанием.
Поэт не только писал тексты песен для чужих групп (На-На, ТаТu), но и был автором и вокалистом в своей, несмотря на то, что совсем не обладал умением играть на каких-либо музыкальных инструментах.
Состав группы неоднократно менялся, и в разное время её участниками были Роберт Ленц, Константин Меладзе, Ким Брейтбург и другие известные российские музыканты.
В 1990 году вышел первый альбом Компота — «Кисло». Музыканты выступали с концертами в клубах, причём зачастую гонораром им служил ящик пива.
В 1990 году вышел первый альбом Компота — «Кисло». Музыканты выступали с концертами в клубах, причём зачастую гонораром им служил ящик пива.
Среди своих коллег и поклонников поэт имеет кличку «сын Юрия Антонова». В середине 1990-х гг. в музыкальной прессе муссировались слухи, поддерживаемые самим Вадимом, что он является внебрачным сыном Юрия Антонова. Этому способствовала его невероятная схожесть с молодым Антоновым, а также отчество Степанцова, хотя певец старше Вадима всего на 15 лет.
В 1991 году Степанцов написал авантюрный роман о похождениях маньеристов — «Отстойник вечности» (1-я его часть была опубликована в №4-5 за 1992 г. журнала «Юность»).
А в январе того же года, после исполнения на фестивале «Рок-акустика» в Череповце песен, содержавших ненормативную лексику, Вадим был задержан и препровождён в местное отделение милиции.
Допивался музыкант в своё время и до «белой горячки», лечился от алкоголизма в реабилитационном центре Ассоциации анонимных алкоголиков/Alcoholics Anonymous (АА) в штате Мэриленд (США).
«В начале карьеры я думал, что алкоголь — это хорошо и правильно, это в порядке вещей. Обстоятельства и окружающая действительность в 1993 году спровоцировали меня на неумеренный алкоголизм, но также и способствовали творчеству. Когда в Америке я попал в реабилитационный центр Ассоциации анонимных алкоголиков, то переменил свой взгляд и на шесть лет завязал. Тогда же я понял, что творчество не творится, когда я пью. У алкоголика все мысли о другом — о прекрасном, преимущественно о женщинах. Когда слишком много пьёшь, то совсем в высокие сферы забираешься. А по-настоящему творить можно только в трезвом состоянии. Пожалуй, отличить мои стихи и песни, написанные в период абстиненции, от тех, что я писал пьяным, нельзя — опыт не задвинешь. По сути, в обоих случаях истории те же самые — анонимные алкоголики, которые меня возвращали к уму-разуму, с удовольствием пересказывают свои смешные и нелепые похождения из жизни «до». На этом и зиждется их программа — ты не перестаёшь быть алкоголиком, даже когда перестаёшь выпивать. В России я мог бы попробовать тоже походить в подобную клинику, беда в том, что у нас очень скучная публика. Когда приходит новый человечек в группу, и все старые перцы повторяют в 288-й раз свои банальные сюжеты, то зеваешь и думаешь, куда уже бечь» (из интервью В. Степанцова)
В 1994 году мать Вадима, страдавшая психическим заболеванием, повесилась. Похоронена на кладбище в Узловой, о котором Степанцов впоследствии написал песню «Кладбищенская клубника».
А в 1995 году поэт вдруг решил баллотироваться в Госдуму от Партии любителей пива (фракция непьющих) по Чукотско-Корякскому избирательному округу. И занял 2-ое место!
В 2001 году Степанцов выступил с критикой методов работы телеканала НТВ 1990-х и начала 2000-х гг., осуждал Владимира Гусинского и коллектив его телекомпании за прочеченскую позицию при освещении обеих чеченских войн, что отчасти нашло своё отражение в тексте «История с гимном».
17 января 2004 года Степанцов был увезён с собственного выступления в НИИ скорой помощи им. Склифосовского после того, как одна из зрительниц запустила ему в голову бутылкой.
В феврале 2008 года столичная квартира Степанцова на Гавриковой была обворована. Из холодильника злодеи похитили 300 тыс. рублей, отложенных на съёмку клипа на песню «Пьяная помятая пионервожатая». Съёмку пришлось отложить
А в октябре 2010 года Вадим вновь столкнулся с криминалом — из его автомобиля были украдены личные вещи и в то числе — только что сведённая песня «Уберите Петра!» (творческая невезуха какая-то!)
А в октябре 2010 года Вадим вновь столкнулся с криминалом — из его автомобиля были украдены личные вещи и в то числе — только что сведённая песня «Уберите Петра!» (творческая невезуха какая-то!)
В своих интервью и текстах 2010-х гг. он неоднократно высказывался против протестных выступлений россиян 2011-13 гг., Евромайдана и украинской политики после 2014 года. Осуждал проукраински настроенных деятелей культуры из России, в частности, Андрея Макаревича.
Последний на сегодня студийный альбом Бахыт-Компота — «Полигимния» (Warner Music Russia) вышел в 2014 году. Вадим выпускает так же и свои сольные альбомы. А коллектив существует и сейчас, 1 марта 2019 года вышел видеоклип группы — «Роняя айфоны».
Степанцов также выступает с группами Бедлам-Капелла и Sex Itals. Как приглашённый вокалист принимал участие в записи песни «Рок-н-ролл надувает наши паруса» группы Тринадцатое Созвездие.
Его любимые авторы — французский поэт XVI века Пьер де Ронсар и казахский поэт, композитор, просветитель и мыслитель, основоположник казахской письменной литературы Абай Кунанбаев (причём, читает последнего он в подлиннике).
Живёт Вадим Юрьевич в Москве. Разведён, есть дочь Ольга (2000 г.р.). В детстве у неё тоже была тяга к стихам, как и у отца.
Библиография:
«Убей меня, красотка, на заре» (1990, после выхода сигнального экземпляра тираж уничтожен), «Баллады и стансы» (Узловая, приложение к газете «Знамя», №151, 1994), «Неприличные, столичные, отличные, уличные, личные стихи: Стихи, песни, поэмы» (М.: «Эксмо», 2002), «Неприличные стихи» (М.: «Эксмо», 2003), «Аморальные истории» (М.: «Эксмо», 2004, Самое лучшее, самое любимое). «Мутанты Купидона» (М.: «ZебраЕ: Альта-Принт», 2004), «Гламуры и тренды: том стихотворений» (М.: «Время», 2008), «О бесстыдницы, о недотроги! (сонеты, рондели, баллады)» (М.: «Эксмо», 2011).
«Убей меня, красотка, на заре» (1990, после выхода сигнального экземпляра тираж уничтожен), «Баллады и стансы» (Узловая, приложение к газете «Знамя», №151, 1994), «Неприличные, столичные, отличные, уличные, личные стихи: Стихи, песни, поэмы» (М.: «Эксмо», 2002), «Неприличные стихи» (М.: «Эксмо», 2003), «Аморальные истории» (М.: «Эксмо», 2004, Самое лучшее, самое любимое). «Мутанты Купидона» (М.: «ZебраЕ: Альта-Принт», 2004), «Гламуры и тренды: том стихотворений» (М.: «Время», 2008), «О бесстыдницы, о недотроги! (сонеты, рондели, баллады)» (М.: «Эксмо», 2011).
Дискография:
Студийные альбомы:
Бахыт-Компот: «Кисло» (1991), «Охота на самку человека» (1992), «Пьяная-помятая пионервожатая» (1995), «Раздень меня по телефону» (1996), «Страшнее бабы зверя нет» (1997), «Бог, клубника и павлин» (1999), «Все девчонки любят пацанов» (2002), «Stereoбандитизм» (2003), «8-е марта — Дурацкий праздник» (2007), «Самые лучшие тёлки» (2009), «Перезагрузка» (2011), «Полигимния» (2014).
Синглы: «Чурка и скинхед» (2006).
Студийные альбомы:
Бахыт-Компот: «Кисло» (1991), «Охота на самку человека» (1992), «Пьяная-помятая пионервожатая» (1995), «Раздень меня по телефону» (1996), «Страшнее бабы зверя нет» (1997), «Бог, клубника и павлин» (1999), «Все девчонки любят пацанов» (2002), «Stereoбандитизм» (2003), «8-е марта — Дурацкий праздник» (2007), «Самые лучшие тёлки» (2009), «Перезагрузка» (2011), «Полигимния» (2014).
Синглы: «Чурка и скинхед» (2006).
Сборники: «Легенды русского рока» (2002), «Лучшие баллады в алфавитном порядке» (2002).
Сольные проекты:
«Урки правят миром» (1996), «Король Оранжевое Лето» (Разные исполнители, песни В. Степанцова, 1996), «Русский кибер-парень» (2000), «Мясо & Пластмасса» (2003), «Великое и смешное» (2007), «Небесные карлики» (2019).
Нетиражированные издания:
«Эротоман», «Пьяная рожа» (1994), «Бахыт-Компот в «Секстоне» (1994), «День рождения Брежнева» (1995), «Концерт в клубе «Бедные люди» 10.06.96» (1996), «Новогодние консервы» (1999).
«Урки правят миром» (1996), «Король Оранжевое Лето» (Разные исполнители, песни В. Степанцова, 1996), «Русский кибер-парень» (2000), «Мясо & Пластмасса» (2003), «Великое и смешное» (2007), «Небесные карлики» (2019).
Нетиражированные издания:
«Эротоман», «Пьяная рожа» (1994), «Бахыт-Компот в «Секстоне» (1994), «День рождения Брежнева» (1995), «Концерт в клубе «Бедные люди» 10.06.96» (1996), «Новогодние консервы» (1999).
Участие в проектах:
«ДМБ-2000», «ДМБ-001» (саундтреки к к/ф «ДМБ-2000, 2001», 2002), «Гражданская Оборона. Трибьют. ч.2» (2003), «Рок-н-ролл надувает наши паруса» (2004), «Наивные песни» (2005), «Трибьют Сектора Газа» (2005).
«ДМБ-2000», «ДМБ-001» (саундтреки к к/ф «ДМБ-2000, 2001», 2002), «Гражданская Оборона. Трибьют. ч.2» (2003), «Рок-н-ролл надувает наши паруса» (2004), «Наивные песни» (2005), «Трибьют Сектора Газа» (2005).
Фильмография: В. Степанцов появлялся в кино-проектах и ТВ-шоу в качестве актёра:
«За брызгами алмазных струй» (1992), «Музыка для декабря» (1994, роль 2-го плана), «Кому я должен — всем прощаю» (1999, музыкант в подземном переходе), «Редакция» (2000), «Женское счастье» (2001), «На углу у Патриарших-3» (2003, эпизод), "ГИБДД" (2008, эпизод), "Синдром дракона" (2012).
«За брызгами алмазных струй» (1992), «Музыка для декабря» (1994, роль 2-го плана), «Кому я должен — всем прощаю» (1999, музыкант в подземном переходе), «Редакция» (2000), «Женское счастье» (2001), «На углу у Патриарших-3» (2003, эпизод), "ГИБДД" (2008, эпизод), "Синдром дракона" (2012).
Награды и премии В. Степанцова:
1996 – «Овация» в номинации «Поэт-песенник».
2000 – «Серебряная калоша» в номинации «Я вас любил» — за стихотворение «История с гимном». Наградную статуэтку «Серебряная калоша – 2000» Вадику вручили за самое блистательное матерное произведение. Степанцов тогда оказался единственным артистом, который не постеснялся прийти и получить сатирическую награду.
Член Союза российских писателей с 1991 года.
1996 – «Овация» в номинации «Поэт-песенник».
2000 – «Серебряная калоша» в номинации «Я вас любил» — за стихотворение «История с гимном». Наградную статуэтку «Серебряная калоша – 2000» Вадику вручили за самое блистательное матерное произведение. Степанцов тогда оказался единственным артистом, который не постеснялся прийти и получить сатирическую награду.
Член Союза российских писателей с 1991 года.
Источники:
https://www.kp.ru/daily/24555.4/730257/
https://pikabu.ru/story/vpervyie_odno_iz_samyikh_silnyikh_stikhotvoreniy_velikogo_russkogo_poyeta_vadima_stepantsova_6335674
https://daily.afisha.ru/cities/973-trezvost-tozhe-narkotik-vadim-stepancov-o-zhizni-v-ravnovesii/
https://ark.ru/zapoved/tigr/vadim-stepantsov-stihi/
https://www.kakprosto.ru/kak-971681-vadim-stepancov-biografiya-tvorchestvo-karera-lichnaya-zhizn#ixzz6Jc1vUaEi
личный архив.
https://www.kp.ru/daily/24555.4/730257/
https://pikabu.ru/story/vpervyie_odno_iz_samyikh_silnyikh_stikhotvoreniy_velikogo_russkogo_poyeta_vadima_stepantsova_6335674
https://daily.afisha.ru/cities/973-trezvost-tozhe-narkotik-vadim-stepancov-o-zhizni-v-ravnovesii/
https://ark.ru/zapoved/tigr/vadim-stepantsov-stihi/
https://www.kakprosto.ru/kak-971681-vadim-stepancov-biografiya-tvorchestvo-karera-lichnaya-zhizn#ixzz6Jc1vUaEi
личный архив.
Авторский пост
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