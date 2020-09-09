Поэт, хулиган… Великий Магистр

В 1988 году Вадим с отличием окончил Литинститут, о чём позже рассказывал:

«Был 1988 год. Председателем государственной экзаменационной комиссии в Литинституте внезапно назначили Сергея Владимировича Михалкова, закосневшего в своём переделкинском пузыре. Ветер эпохи его ещё не коснулся. А в Литинституте всегда была вольница. Народ там даже при застое жил отдельной жизнью. Но Михалков это не всосал. Плюс у него на тот момент сын – «фашист, предатель Родины» Кончаловский. Михалков бздит. И его назначили председателем ГЭКа! Он читает дипломы студентов отделения поэзии. Это машинописные сборники стихов. «О, Русь моя, о, берёзы мои!», «Горы мои, мой Дагестан»… Все понятно. Никого ничто не задевает. И тут Михалков берёт мой диплом. Читает:

«Убей меня, красотка, на заре,

На крыше голубого лимузина.

Убей меня, вынь печень — и скорей

Сожри её, в ней много витаминов.

Убей меня, разделай и сожри,

Ведь я твой враг, и, значит, есть причина,

Чтоб утром, на рассвете, ровно в три,

Убить меня на крыше лимузина.

Да, я твой враг — не веришь? Я твой враг!

Да, я покамест ласковый мужчина.

Но час пробьёт — рассыплется во прах

Моя непостоянная личина.

И превратится в ледяной оскал

Гагаринская тёплая улыбка.

Рука, которой я тебя ласкал,

Пощёчиной тебя согреет, рыбка».



И у старого киборга начинают плавиться микросхемы. Мой руководитель, Лев Иванович Ошанин, автор «Гимна демократической молодёжи», потом передавал их разговор: «Серёг, может, ты напрасно так вспылил? Парень-то ничего, чуть-чуть экстремален». — «Какой, на х…, экстремален! Это фашист! Только через мой труп он получит диплом литературного института!». А я был отличником. И Ошанин отвечает Михалкову: «Вот ты — сатирик. Он — молодой. У них сейчас другая сатира. Не порти человеку жизнь». Михалков не унимался. Потому что, будучи литературным генералом, ещё не понимая, в какую сторону качнется маятник перестройки, он вёл себя как держиморда».