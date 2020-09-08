"Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под Москвой

Но никаких сверхъестественных чудес тут не было. Вслед за огненным валом, созданным с помощью так называемых "бутылочных полей", в немцев со всех сторон полетели мощные струи горящего химического состава.

Первое применение фугасных огнеметов (ФОГ-1)в обороне Москвы уничтожило до полуроты нацистской пехоты. На поле остались несколько обгоревших немецких "панцеров", покинутых экипажами. Но главное, стеною огня и последовавшей за ней красноармейской контратакой был ликвидирован опасный прорыв немцев, угрожавший и дивизии и всей линии обороны под Кубинкой.