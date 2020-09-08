"Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под Москвой

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Страшное и необычное оружие древности (33 фото) Страшное и необычное оружие древности (33 фото) "Джипов с врагом пока не видно": в Ливии сбили Миг-29 с русскоговорящим летчиком "Джипов с врагом пока не видно": в Ливии сбили Миг-29 с... Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов 10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений 10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Дорохо-бохато: 16 фото дешевых понтов от пользователей соцсетей Дорохо-бохато: 16 фото дешевых понтов от пользователей соцсетей Неравнодушный мужчина спас провалившихся в канализацию птенцов Неравнодушный мужчина спас провалившихся в канализацию птенцов "Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание "Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание Когда хочешь быть модным, а получается черт знает что! Когда хочешь быть модным, а получается черт знает что! Запоминающийся прыжок с инструктором Запоминающийся прыжок с инструктором Недосып: главный враг любого взрослого человека Недосып: главный враг любого взрослого человека Гифки разные Гифки разные Приговор Михаилу Ефремову: онлайн-трансляция Приговор Михаилу Ефремову: онлайн-трансляция
"Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под Москвой

"Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под Москвой (9 фото)

Автор:
08 сентября 2020 22:17
Метки: война   оружие   сражение   
541
9

У обычного огнемета репутация неоднозначная. Его уважают любители компьютерных игр, а вот в нашем военном кино он почему-то стал атрибутом полицейских частей и карателей.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: война   оружие   сражение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Robin Hood 6 часов назад
Врага можно и нужно УНИЧТОЖАТЬ любым способом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alex 3 часа назад
Да, раньше умели зажечь толпу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
KiploksAKS 4 часа назад
Строго говоря, история создания огнемётов до сих пор полна разночтений и умолчаний. Во время Войны КБ и имена разработчиков были, естественно, засекречены, а после смерти и "разоблачения" Сталина архивы большинства секретных КБ были тупо уничтожены. Так что до сих пор не известно достоверно, кто разработал огнемёты ФОГ и РОКС. И кто создал рецептуры смеси - тоже.
Известно, что в 1939 году А.П.Ионов создал порошок-загуститель ОП-2, который превращал бензин или другую горючую жидкость в вязкую субстанцию, не распыляющуюся на вылете из огнемёта - дальность стрельбы увеличилась вдвое. Неизвестно, как переводятся инициалы А.П. и где работал изобретатель - на этот счёт тоже живут несколько взаимоисключающих версий.
А, между тем, порощок ОП-2, состоявший из смеси олеата и пальмитата алюминия (алюминиевое мыло) появился на три года раньше американского Напалма (смесь нафтената и пальмитата алюминия). И в истории появления напалма тоже есть странности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кому и зачем на самом деле это нужно Кому и зачем на самом деле это нужно Они готовы к Третей мировой войне Они готовы к Третей мировой войне Эхо войны: пробиты, но не повержены Эхо войны: пробиты, но не повержены 11 изобретений, которыми мы обязаны войнам 11 изобретений, которыми мы обязаны войнам Пуля-дура: необычные боеприпасы разных времен Пуля-дура: необычные боеприпасы разных времен Сто лет назад разыгралась одна из самых кровавых битв в истории человечества Сто лет назад разыгралась одна из самых кровавых битв в истории человечества
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2388510



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Пост о устаревших ПК железках. (Ничего интересного для большинста)
11
150
Пост о устаревших ПК железках. (Ничего интересного для большинста)
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти?
1
62
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с...
﻿
Набирающие популярность
Интимная жизнь при коронавирусе
0
20
Интимная жизнь при коронавирусе
Куда девается зарплата мужика из семейной тумбочки?
0
14
Куда девается зарплата мужика из семейной тумбочки?
Страшное и необычное оружие древности (33 фото)
Страшное и необычное оружие древности (33 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
33

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#новости#знаменитости#россия#белоруссия#реакция#архитектура#дизайн
#юмор#история#интересное#дтп#картинки#школа#в мире#СССР#война#дом
#прикол#интересно#подборка#ефремов#кино#шоу бизнес#путешествия#сша#дети#еда

На что жалуетесь?

Вернуться