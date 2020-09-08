Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей

За многовековую историю Турция неоднократно сталкивалась лбом с Россией. И каждый раз проигрывала с разгромным счетом. Дело доходило до того, что войска Александра II стояли в пару километрах от Константинополя и только нерешительность царя, да и зависть предков нынешних руководителей НАТО, остановили тогдашний ход истории.







Что примечательно, географическое расположение и экономические связи дают все предпосылки для крепкой и надежной дружбы. Ведь находясь в связке с друг другом, Россия и Турция взаимно богатеют. Но как было неоднократно, всегда находились советники, как свои так и чужие, которые настраивали Турцию против России. Для первой это всегда оборачивалось большим казусом.







Подобный случай произошел и во времена СССР. В 1952 году Турция вступила в НАТО, после чего американцы расположили на ее территории ядерные боеголовки. Расплачивались США льготными кредитами, попутно вооружая союзника. Вот тогда-то у турецких руководителей вновь закружилась голова от мнимого могущества, а кое-кто уже вспоминал добрые времена османской империи. И никто не подумал из них, что на дворе двадцатый век.







А раз мы опять такие великие, подумало турецкое начальство, то мы закроем Босфор для советских кораблей. Хотя в соответствие с Конвенцией Монтрё Турция не имеет право закрывать проливы. Но слово не воробей - заявление было сделано. Не секрет, что ковалась эта выходка за тысячи миль от Стамбула в США, которые постоянно подталкивали Турцию к вооруженному конфликту с СССР.







Шутить и играть можно только с равными себе, с Советским Союзом тогда такие фокусы не проходили.







В Москве не стали делать обеспокоенное лицо, вызывать турецкого посла и совать ему в нос дипломатическую ноту. Или, наконец, собирать круглый стол. Нет, мы поступили по-другому. Министр иностранных дел СССР товарищ Громыко при общении с американскими журналистами заявил, что для прохода в Средиземное море советскому флоту не обязателен пролив Босфор. На что закономерно посыпались вопросы - как такое возможно, вы географию учили?







Громыко невозмутимо ответил: всего лишь два залпа и кроме Босфора появятся еще проливы, правда не уверен, останется ли Стамбул!







Буквально в тот же день все претензии с турецкой стороны были сняты. У истории надо учиться!