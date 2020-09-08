FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2058 постов • 995 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей

Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей (2 фото)

Автор:
08 сентября 2020 17:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Флот СССР   история   турция   
734
2
За многовековую историю Турция неоднократно сталкивалась лбом с Россией. И каждый раз проигрывала с разгромным счетом. Дело доходило до того, что войска Александра II стояли в пару километрах от Константинополя и только нерешительность царя, да и зависть предков нынешних руководителей НАТО, остановили тогдашний ход истории.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   Флот СССР   история   турция   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Том Сойер Час назад
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Варяг Час назад
А куда бы россияне летом ездили если бы был ТурцияНаш? Был бы такой же "сервис" как на российских Черноморских курортах... это был бы полный онинклюзив... по русски!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
turyst Варяг Полчаса назад
В Египет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг turyst 8 минут назад
А он резиновый?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fvm Час назад
"И каждый раз проигрывала с разгромным счетом" - а как же крымская война? А как же война 1710 1713 годов?
По разному было, нужно учить историю, а не ура-патриотизмом разбрасываться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vasiliy Pakazyava fvm 52 минуты назад
100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Вит Вит fvm 45 минут назад
Чубатый,война 1710 1713 годов велась в то время,когда Петр прорубал "окно в европу" воюя со шведами,а крымская война,это не поражение туркам,да и не было там поражения,а подписание мирного договора,который был неприемлем для России(только на 10 лет) из за того,что против нас воевала франция и англия....турки для нас были не противники...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ратибор Час назад
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную": зло обескураживающей оригинальности (видео) "Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную": зло обескураживающей оригинальности (видео) 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях Москва в 1960-е Москва в 1960-е Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой" Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой" Леонид Ильич на работе и дома: 40 ярких фотографий брежневской эпохи Леонид Ильич на работе и дома: 40 ярких фотографий брежневской эпохи Что выпало на долю старшего брата и сестры Юрия Гагарина Что выпало на долю старшего брата и сестры Юрия Гагарина
Лока Сафонов

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1238



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
2
56
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США
5
46
Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США
﻿
Набирающие популярность в сообществах
31 декабря может стать праздничным днём
0
16
31 декабря может стать праздничным днём
Скорая помощь для комбучи: почему чайный гриб не может подняться со дна банки?
7
9
Скорая помощь для комбучи: почему чайный гриб не может подняться со дна банки?
Кому и зачем на самом деле это нужно
Кому и зачем на самом деле это нужно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#прикол#животные#дтп#новости#школа#знаменитости#природа#шоу бизнес#в мире
#юмор#интересно#интересное#россия#ефремов#актеры#настроение#реакция#актер#дети
#факты#история#подборка#кино#картинки#белоруссия#позитив#роли#архитектура#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться