Пост о устаревших ПК железках. (Ничего интересного для большинста)

Если же вы все таки решили зайти и почитать, значит вы один из любителей устаревших компьютерных железяк (еще не некрофилии, но уже герантофилии). Что же, сегодня речь пойдет о LGA 775 и LGA 1155 и процессорах Xeon для этих платформ, милости просим!
Xeon Slot 2
Для начала немного истории. Идея засунуть серверный процессор Xeon в домашний компьютер не нова, как только появился процессор Xeon так же сразу, и появилась такая мысль, но в те времена (с 1998 года) эти процессоры были крайне дорогими, и никто в здравом уме не стал бы ставить его в свой домашний ПК.
Время шло, интернет развивался стремительными темпами, и сервера на LGA 771 стали не справляться с нагрузкой, и постепенно менялись на более современные системы, что в свою очередь отправила большое количество устаревших систем на вторичный рынок, вот только 771 серверный и 775 сокет, хоть и были внешне похожи, но не были напрямую совместимы. Поэтому некогда очень дорогие процессоры стали никому не нужны, и их стали массово скупать, а то и вовсе забирать бесплатно хитрые китайские дельцы у крупных фирм, которым устанавливали новые сервера.
Но китайцы довольно быстро придумали, как эти старые процессоры пристроить на 775 сокет, путем установки вот таких переходников на процессор. Поначалу их клеили пользователи самостоятельно, но если это было сделано не правильно - ничего не работало.
Поэтому пользователи просто варварски сами отрезали вот эти ограничители, чтобы можно было поставить серверный процессор в обычную материнскую плату.
Мода на это появилась в 2013 году, и в этом нет ничего удивительного, ведь в 2013 году Самыми желанными процессорами были на Lga 1155, которые были в разы мощнее устаревших двуядерных Core 2 duo. Были конечно и процессоры Core 2 Quad, но стоили они очень дорого, и поэтому не получили широкого распространения. А 4-х ядерные процессоры Xeon под 771 сокет могли поспорить в производительности с Core i3 2100 и даже Core i5 2400!
Но китайцы чувствовали, что люди все равно не спешат покупать такие наборы «самоделкина», ведь большинству пользователей совсем не хотелось резать сокет на материнской плате и наклеивать переходник. Тогда китайцы придумали пропиливать выемки под ключи на материнской плате непосредственно на процессоре, и самостоятельно наклеивать переходник.
Теперь установка серверного процессора была не сложнее, чем установка обычного, единственный нюанс - обновление биоса, но это было не обязательно, процессор итак прекрасно работал. И таким образом за минимальные деньги можнобыло удвоить производительность своей системы на 775 сокете. И не было в 2013 году такой игрушки, которую бы не тянул этот серверный процессор, которому уже тогда было 7 лет. Нет ну конечно надо помнимать, что не каждая материнская плата под 775 будет работать с серверными процессорами, нужен был чипсет P или G серии от 965 и старше, на 945 или на 915, как и на всяких nForce работать Xeon не хотел.
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Разницу в производительности между 2-х ядерным Core 2 duo E8500 и 4-х ядерным Xeon E5450 можно посмотреть в этом видео
Но время безжалостно продолжает идти и сегодня такая система уже не справляется с современными играми, с современными программами для 3-д моделирования и т.п. Но с течением времени устарели и другие серверные процессоры, например под LGA 1155. (Нет, ну конечно же есть еще LGA 1156, LGA 2011, LGA 1366, LGA 1356, и еще некоторые другие, но о них я буду рассказывать позже, если, конечно увижу, что эта тема читателям интересна)
Что же касается сокета 1155, то тут корпорация intel даже не пыталась делать какие-то особенности у серверных процессоров. Они прекрасно работали на обычных материнских платах (без танцев с бубном), как это было с 775 сокетом. И эти процессоры стоят не дорого (как и для 775 сокета), особенно сейчас (так что проверьте свой ПК, вдруг там стоить celeron или Pentium под 1155 сокет, потратив около 1 тысячи рублей можно неплохо взбодрить старичка, но это дело лично каждого. Я ни к чему не призываю!).
Но меня интересовал другой вопрос. Сильно ли отличается производительность двух систем, разница между системами - 2 поколения процессоров. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я провел небольшой тест. Так я взял два процессора, один Xeon x5460 под 775 сокет, нашел материнскую плату на для него, поддерживающую память DDR3 и установил туда 2 планки по 4 гб.
Второй процессор был Xeon E3 1220 под 1155 сокет, и так же было установлено 2 планки по 4 гб DDR3 памяти.
И в качестве видеокарты использовал GTX 1050 ti. Таким образом, в обеих сборках были все комплектующие одинаковые, кроме материнской платы и процессора.
Что же касается игрушек, то их я тоже погонял на обеих системах. Тут немного скучных цифр. Итак, колонка X5460 (775) показывает среднее количество кадров в секунду в играх, полученных при тестировании. То же самое показывает и следующая колонка но для другого процессора (Е3 1220 (1155)), затем количество кадров в секунду, полученное при тестировании процессора на 1155 сокете, я взял за 100% для каждой игры. И вычислил, сколько процентов от них составляет количество кадров на 775 сокете, что указал в колонке X5460 - %. Ну а последняя колонка указывает на то, сколько процентов не хватает системе на 775 сокете, чтобы достичь эталона.
Так же я подсчитал процентные соотношения в цене сборок (материнская плата + процессор) и в производительности процессоров в программе CPU Z.
Так же я подсчитал процентные соотношения в цене сборок (материнская плата + процессор) и в производительности процессоров в программе CPU Z.
Источник:
Посмотреть на то, как шли игры можно в этом видео.
Для чего и для кого, собственно говоря, я все это запостил. Для таких же любителей старых компьютерных железяк, как и я. Я ни в коем случае не призываю Вас что то покупать или менять, я просто поделился очередным своим ковырянием старого железа, и, надеюсь, Вам было это интересно. Пусть времени я убил на это все вагон, но мне не жалко, было весело. Для тех же, кто хочет указать на то, на сколько все это сегодня не имеет смысла, скажу, что многое в жизни, что приносит удовольствие не имеет смысла, а мне это приносит удовольствие, и несколько углубляет мои познания в компьютерном железе. Тем же, кому было интересно, и кто дочитал пост до конца, от меня искренняя благодарность и пожелание удачи!
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На высоких настройках конечно не выйдет, а на вот средних (в крайнем случае низких) вполне. Менее года назад пришлось посидеть месяц на LGA775 системе (Е5450) при нормальной видеокарте и SSD система получается весьма шустрая, в зависимости от материнской платы поддерживается где-то до 8-ми гигов оперативки что пока достаточно почти для всего. (Этот комп до сих пор стоит, надо только блок питания перекинуть с другого компа, и купить кулер для 775 потому что старый не справляется) получится вполне достойный "резервный" комп.
ХР, опенофис от либры и 1с 8.2...
/зопесал себя в некрофилы/
Дома стоит MAXIMUS V GENE старенький :) с i7-2700K 3,5
Если есть возможность, может что-то посоветуете такой же авитовско-барахольный вариант без замены матери :)
для обычных сборок когда сейчас есть Рязань, эти сборки уже не имеют особого смысла. Если нет матери, то мать на эти сокеты на алике будет стоить столько же,а то и дороже чем бюджетная на АМ4... БП тот же. Видюха - та-же. Оперативка та-же. Да и сама Рязань 1200-1600 пустьи "затычка" но будет стоить не много дороже подержанного ксеона с алика (тем более при таком курсе)
Также иногда бывает что сильно быстрее и не надо и хватает даже дешёвого Xeon-а, а вот экономия в даже 100 рублей уже позволит купить хотя бы бутылку пива (чтоб обмыть)
Короче каждый случай уникальный.