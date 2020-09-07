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Пост о устаревших ПК железках. (Ничего интересного для большинста)

Пост о устаревших ПК железках. (Ничего интересного для большинста) (21 фото + 2 видео)

Автор:
07 сентября 2020 20:19
Метки: e3 1220   x5460   xeon   xeon 1155   xeon 775   сравнение процессоров   
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Если же вы все таки решили зайти и почитать, значит вы один из любителей устаревших компьютерных железяк (еще не некрофилии, но уже герантофилии). Что же, сегодня речь пойдет о LGA 775 и LGA 1155 и процессорах Xeon для этих платформ, милости просим!

Авторский пост

Метки: e3 1220   x5460   xeon   xeon 1155   xeon 775   сравнение процессоров   
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46k
alertol Час назад
*** Но время безжалостно продолжает идти и сегодня такая система уже не справляется с современными играми

На высоких настройках конечно не выйдет, а на вот средних (в крайнем случае низких) вполне. Менее года назад пришлось посидеть месяц на LGA775 системе (Е5450) при нормальной видеокарте и SSD система получается весьма шустрая, в зависимости от материнской платы поддерживается где-то до 8-ми гигов оперативки что пока достаточно почти для всего. (Этот комп до сих пор стоит, надо только блок питания перекинуть с другого компа, и купить кулер для 775 потому что старый не справляется) получится вполне достойный "резервный" комп.
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9k
Некто 5 минут назад
Эх.... У мну на работе еще 4 машины на 478 сокете крутятся.
ХР, опенофис от либры и 1с 8.2...
/зопесал себя в некрофилы/
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407
satra 13 минут назад
Спасибо за пост, поставил лайк!
Дома стоит MAXIMUS V GENE старенький :) с i7-2700K 3,5
Если есть возможность, может что-то посоветуете такой же авитовско-барахольный вариант без замены матери :)
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7k
Андрей Ма-С 40 минут назад
как по мне так пиком популярности зеонов все таки стал сокет 1156 и чудо камень 3440, который по сути актуален даже в 2020.
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6k
kaboza 45 минут назад
Socket 478, както погнул кучу ног на нем, тот еще гимор был))))
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43k
noName 49 минут назад
Мой мамонт:
Мой мамонт:
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10k
Yasen_Perec noName 40 минут назад
На Z80?
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43k
noName Yasen_Perec 40 минут назад
Ага, "Дельта-С"
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561
Hard.NET Час назад
Плюсую )) Тоже иногда бывает ностальгия по старенькому железу )))
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3k
Taf Taffus Час назад
Досталась мне мать супермикра с 2011 сокетом. Двумя. Докупил на али два E5-2667v2, пару башен на охлаждение и там же пришлось память ECC докупить. Был некоторый секас в размещении всего этого в корпусе, но на выходе получилась знатная шайтанама. Но есть нюансы. Игры, которым требутеся высокая производительность одного ядра на такой системе чувствуют себя ниалё, а вот которые умеют в многопроцессорность, те на 16 горшках (32 если включить гипертридинг) прут и тащат только шуба заворачивается.
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8k
Касьян Пуздой Час назад
Пост о устаревших ПК железках. (Ничего интересного для большинста)
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29k
Опаньки Час назад
такие китайские подрки имеют смысл только если нужно бюджетно сделать комп под рендерин на 2-х ксеонах с тучей ядер..

для обычных сборок когда сейчас есть Рязань, эти сборки уже не имеют особого смысла. Если нет матери, то мать на эти сокеты на алике будет стоить столько же,а то и дороже чем бюджетная на АМ4... БП тот же. Видюха - та-же. Оперативка та-же. Да и сама Рязань 1200-1600 пустьи "затычка" но будет стоить не много дороже подержанного ксеона с алика (тем более при таком курсе)
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46k
alertol Опаньки Час назад
В том то и дело что иногда бывает у тебя уже есть система (на том же 1155 сокете) но покупалась когда ещё была новой по этому процессор стоит какой нибудь "ультрабюджетный" и за копейки его можно превратить в "ещё кое как"

Также иногда бывает что сильно быстрее и не надо и хватает даже дешёвого Xeon-а, а вот экономия в даже 100 рублей уже позволит купить хотя бы бутылку пива (чтоб обмыть)

Короче каждый случай уникальный.
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41k
Daniel Rumiantsev Опаньки Час назад
если эта рухлядь есть, то почему бы и нет? сам недавно ветхий ноут оживил,, пусть будет в запасе
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