Пост о устаревших ПК железках. (Ничего интересного для большинста)

Для чего и для кого, собственно говоря, я все это запостил. Для таких же любителей старых компьютерных железяк, как и я. Я ни в коем случае не призываю Вас что то покупать или менять, я просто поделился очередным своим ковырянием старого железа, и, надеюсь, Вам было это интересно. Пусть времени я убил на это все вагон, но мне не жалко, было весело. Для тех же, кто хочет указать на то, на сколько все это сегодня не имеет смысла, скажу, что многое в жизни, что приносит удовольствие не имеет смысла, а мне это приносит удовольствие, и несколько углубляет мои познания в компьютерном железе. Тем же, кому было интересно, и кто дочитал пост до конца, от меня искренняя благодарность и пожелание удачи!