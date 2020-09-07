Тайские участницы конкурса красоты, не вошедшие в финал, устроили скандал и забрали деньги

Решение жюри Орнапан не понравилось и она заявила, что вердикт судей не является справедливым. Следом за ней подтянулись еще четыре участницы, которым также отказали в выходе в финал. Жюри пробовало обосновать свой выбор, но безуспешно.



Тогда устроители конкурса были вынуждены отложить его сначала на час, а потом отменили и вовсе. Весь призовой фонд, который составил 200 тысяч бат (480 тысяч рублей), поделили между десятью полуфиналистками - свою долю получили и проигравшие. Но корону королевы красоты в этом году вручать никому не стали.