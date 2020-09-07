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Тайские участницы конкурса красоты, не вошедшие в финал, устроили скандал и забрали деньги

Тайские участницы конкурса красоты, не вошедшие в финал, устроили скандал и забрали деньги (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 09:32
Сообщество : Истории из жизни
Метки: история   конкурс красоты   корона   призовой фонд   скандал   таиланд   
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Говорят, что проигрывать надо достойно. Однако не все согласны улыбаться, даже когда тебя оставляют за бортом. После скандала, учиненного проигравшими красотками, корону королевы тайского города Сонгкхла было решено в этом году не вручать.

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Метки: история   конкурс красоты   корона   призовой фонд   скандал   таиланд   
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lexa 2 часа назад
истеричка с яйцами видимо
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Егор Час назад
Ссылка youtu.be
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12k
Габит Калыков Час назад
Это точно девушки?! Кадык проверяли?
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