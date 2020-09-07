Тайские участницы конкурса красоты, не вошедшие в финал, устроили скандал и забрали деньги

Говорят, что проигрывать надо достойно. Однако не все согласны улыбаться, даже когда тебя оставляют за бортом. После скандала, учиненного проигравшими красотками, корону королевы тайского города Сонгкхла было решено в этом году не вручать.
Скандалом закончился ежегодный конкурс красоты в тайском городе Сонгкхла. Не вошедшие в финал участницы устроили словесную перепалку с жюри, которая закончилась дележом призового фонда.
Скандал начала 24-летняя Орнапан На Чианг Мей (Ornapan Na Chiang Mai), которая по решению жюри не вышла в финал. Девушка посчитала, что идеально ответила на вопросы решающего конкурса. Выяснилось, что членам судейской бригады не понравился ее ответ, который Орнапан дала на вопрос о спасении человечества после конца света. Конкурсантки должны были выбирать людей, достойных отправки на другую планету. Также им нужно было объяснить, войдут ли они сами в число спасенных. Жюри посчитало ответ участницы некорректным, и это обстоятельство лишило ее места в финале.
Решение жюри Орнапан не понравилось и она заявила, что вердикт судей не является справедливым. Следом за ней подтянулись еще четыре участницы, которым также отказали в выходе в финал. Жюри пробовало обосновать свой выбор, но безуспешно.
Тогда устроители конкурса были вынуждены отложить его сначала на час, а потом отменили и вовсе. Весь призовой фонд, который составил 200 тысяч бат (480 тысяч рублей), поделили между десятью полуфиналистками - свою долю получили и проигравшие. Но корону королевы красоты в этом году вручать никому не стали.
Тогда устроители конкурса были вынуждены отложить его сначала на час, а потом отменили и вовсе. Весь призовой фонд, который составил 200 тысяч бат (480 тысяч рублей), поделили между десятью полуфиналистками - свою долю получили и проигравшие. Но корону королевы красоты в этом году вручать никому не стали.
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