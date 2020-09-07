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Собака Баскервилей

Собака Баскервилей (3 фото + 6 видео)

Автор:
07 сентября 2020 00:08
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
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Почти сорок лет назад, в 1981 году, во всех центральных газетах была опубликована телепрограмма на следующую неделю. В числе прочего указывалось: 25 июля в 19.45 состоится показ двухсерийного фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей».

И в назначенное время у экранов собралась вся страна.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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1k
Чатланин. 3 часа назад
- Скажите, Холмс, как раскрыть преступление?
- Определить "кому выгодно"!
- А если всем выгодно?
- Тогда это уже как бы и не преступление...
- Скажите, Холмс, как раскрыть преступление? - Определить "кому выгодно"! - А если всем выгодно? - Тогда это уже как бы и не преступление...
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Игорь Мочалов Полчаса назад
Взахлёб прочитал.
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91k
Дед Степан 2 часа назад
Любимый фильм
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Какая же мразотная рожа у мигалкова...
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