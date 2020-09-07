Почти сорок лет назад, в 1981 году, во всех центральных газетах была опубликована телепрограмма на следующую неделю. В числе прочего указывалось: 25 июля в 19.45 состоится показ двухсерийного фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей».
И в назначенное время у экранов собралась вся страна.
Поднятая бровь Шерлока
Этот фильм появился благодаря настойчивым просьбам советских зрителей, требовавших продолжения захватывающих историй от Артура Конан Дойла в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина. Режиссёра Игоря Масленникова долго уговаривать не понадобилось, ему и самому пришлась по душе идея экранизации самой известной повести английского мастера детектива. В некотором смысле Масленников повторил судьбу Конан Дойла, которого читатели тоже заваливали письмами, вынуждая продолжить серию рассказов о Шерлоке Холмсе.
И началась работа над «Собакой Баскервилей», которая закончилась оглушительным успехом, в первую очередь благодаря великолепному актёрскому ансамблю. Василий Ливанов и Виталий Соломин исключительно точно попали в свои образы. И отдельная благодарность Игорю Фёдоровичу Масленникову за то, что он отстоял Рину Зелёную перед всеми худсоветами. Актрисе на момент съёмок исполнилось 77 лет, но именно она смогла создать непревзойдённый образ миссис Хадсон – ангела-хранителя дома 221-б на Бейкер-стрит.
Действие мрачной повести о зловещей собаке происходит в готическом антураже, пропитанном атмосферой английских поместий и туманами графства Девоншир. Натуру выбирали долго. Где в Советском Союзе искать английскую готику?..
И всё-таки нашли подходящие места в Эстонии. Фамильное гнездо Баскервилей изображало два здания. В замке Глена в Таллине снимали сцены из далёкого прошлого. Здесь зловещий Хьюго Баскервиль издевался над бедной дочкой фермера. А вот Баскервиль-холл, где жили Чарльз и Генри Баскервили, нашли случайно. Съёмочная группа на машине проезжала мимо некоего здания, стоявшего на небольшом холме, и Масленников закричал: «Стоп, стоп! Вот он!» Здание оказалось замком графа А.В. Орлова-Давыдова, где располагался филиал музея истории Эстонской ССР. А Гримпенскую трясину в фильме достоверно изобразило болото Куйстлемма.
Но в Прибалтике проходили лишь натурные съёмки. Интерьерные сцены снимали в павильонах «Ленфильма».
Никита Михалков, Алла Демидова, Сергей Мартинсон, Александр Адабашьян, Светлана Крючкова, Евгений Стеблов, Бронислав Брондуков, Олег Янковский, Ирина Купченко – сегодня эти актёры воспринимаются как небожители на нашей грешной земле. Каждому из них можно слагать оды. Впрочем, все они давно сложены. Какое же это наслаждение – когда в каждом кадре видишь полное взаимопонимание, когда каждый жест и взгляд ведёт к продолжению сюжета. Если на съёмках складывается такой блестящий ансамбль, то невозможно обойтись без импровизации. Ведь актёры уверены, что любая идея будет подхвачена и продолжена партнёром.
Изначально на роли героев «Собаки Баскервилей» пробовались другие артисты. При ином стечении обстоятельств мы могли бы увидеть на экране Николая Губенко (сэр Генри), Анастасию Вертинскую (Бэрил Степлтон), Ирину Муравьёву (Лора Лайонс), Анатолия Солоницына (доктор Мортимер) или Олега Даля (Степлтон).
Тон киноповествования, несмотря на изначально мрачную историю, с первого эпизода пронизан юмором. Фильм начинается со сцены, когда Холмс завтракает с салфеткой на шее, украшенной монограммой «H» (Holmes), и разыгрывает Ватсона, рассматривающего забытую трость рассеянного посетителя. Эпизод заканчивается всеобщим хохотом и лаем спаниеля. Затем следует визит доктора Мортимера. Гость допускает бестактность, поставив Холмса на второе место в Европе по сообразительности – после Бертильона, французского юриста, изобретателя системы идентификации преступников по их антропометрическим данным. Поднятая бровь Шерлока в ответ на эту реплику окончательно расставляет акценты на характерах персонажей.
Я ваш новый хозяин, Бэрримор
Для Никиты Сергеевича Михалкова роль Генри Баскервиля вполне могла бы стать проходной. Это ведь не кино для большого экрана, а «всего лишь» телефильм, да и режиссёром являлся не он сам. Однако образ сэра Генри получился «на века». Мы увидели человека, который умеет искренне любить и страдать, веселиться и быть трогательным – как, например, в финальной сцене, когда после ночного потрясения его кормят ненавистной овсянкой.
Но поначалу не обошлось без трудностей. Михалков привёз на съёмки своего друга Александра Адабашьяна. Оба уже находились в ранге мэтров советского кинематографа. На площадке Михалков по привычке сразу стал вести себя как режиссёр, будто вовсе не замечая Масленникова. Руководил съёмочной группой, постоянно бегал советоваться с Адабашьяном. Игорю Фёдоровичу Масленникову, за плечами которого тоже весьма богатый опыт, такой расклад очень не понравился. Ему пришлось раз и навсегда поставить звезду на место.
С этого момента всё кардинально переменилось.
Вообще-то режиссёр отчасти понимал Михалкова. Никита Сергеевич чувствовал ответственность за фильм, а Масленникова он совсем не знал и не вполне ему доверял. Однако когда Игорь Фёдорович показал свою власть – всё встало на свои места. Михалков увидел, что на площадке есть хозяин, который знает, чего хочет. Он сразу успокоился и стал обычным артистом, беспрекословно выполняющим требования режиссёра.
Для Адабашьяна тоже нашлось дело, чтобы «не путался под ногами». Так появился неповторимый дворецкий Бэрримор. В результате два закадычных друга создали на экране блестящий дуэт противоположностей.
Генри Баскервиль (Михалков) впервые появляется в кадре в волчьей шубе, с седлом в руках, накрученными усищами и широкой улыбкой во все тридцать два зуба. Американская деревенщина, ни дать ни взять! Зато Бэрримор в исполнении Адабашьяна всегда ходит в строгом выглаженном сюртуке, с прилизанными волосами и окладистой ухоженной бородой. Он стал олицетворением британского духа, а его коронная фраза «Овсянка, сэр!» обрела статус визитной карточки фильма.
Кстати, об овсянке. Свою отдельную историю заслуживает и она.
Для съёмок эту кашу варила женщина с золотыми руками. Овсянка у неё получалась такой соблазнительной, что артисты умоляли готовить её каждый день. Однажды кастрюльку с кашей даже пришлось взять под охрану, потому что в перерыве этот вкусный реквизит, предназначенный для использования в эпизоде, оказался съеден.
Просыпайся, талантище!
Фильм изобилует мелочами, которые подмечаешь из раза в раз, а порой находишь и новые. Например, в одном из эпизодов Бэрримор демонстративно кладёт на тарелку Ватсона совсем мало каши, выражая таким образом своё негодование – ведь доктор подозревал его в совершении преступления. На самом деле это чистая импровизация Адабашьяна, который накануне поссорился с Соломиным по пустяковому поводу и таким образом «отомстил» ему. Но и Соломин не остался в долгу: рядом с доктором Ватсоном на столе лежал блокнотик, страница в котором исписана одной фразой: «Бэрримор – дурак».
Светлана Крючкова, актриса, о которой Никита Михалков когда-то сказал, что на её лице можно нарисовать любой образ, – во время съёмок находилась в положении. Когда она прочла свою роль, то пришла в ужас. Брат её героини – беглый каторжник, любимый хозяин погиб при загадочных обстоятельствах… Для женщины, ждущей ребёнка, это чересчур, а ещё она по роли должна всё время рыдать. Тогда Крючкова решила пойти парадоксальным путём и, напротив, постоянно улыбаться, даже произнося самые чудовищные вещи. У зрителя впечатление жуткое – женщина говорит об убийстве, но при этом улыбается…
Такая деталь придала образу Элизы Бэрримор особый характер. Роль решена блестяще.
Диалоги и отдельные фразы, как водится у любого хорошего фильма, разлетелись на цитаты. Одной из наиболее запоминающихся сцен в фильме –эпизод, когда сэр Генри и доктор Ватсон в изрядном подпитии рассуждают об орхидеях:
– Нет, ну мне интересно, а что ещё она сказала про орхидеи? «Орхидеи ещё не зацвели…» Что бы это значило?
– Ну… Не зацвели, и всё.
орхидеи:
похмелье:
А затем они в пьяном угаре пытаются разоблачить Бэрримора, который свечой подаёт кому-то в окно таинственные сигналы. На репетициях эпизода, когда миссис Бэрримор прибегает защитить своего супруга, Соломин с подсвечником в руке всё время разворачивал актрису спиной к оператору. Тогда Никита Михалков шепнул Крючковой: «Ты сейчас не спорь с Соломиным, а когда будет съёмка, просто возьми у него из рук этот подсвечник». Актриса послушалась мудрого совета и неожиданно выхватила подсвечник у Ватсона. Соломин был ошеломлён, но из образа не вышел. «Значит, убийца Сэлден – ваш брат?» Крючкова повернулась к Соломину, но потом внезапно обратилась к Михалкову, как к своему хозяину по сценарию, и ответила с ликующей улыбкой: «Да, сэр!» Таким образом остальной текст актриса произнесла прямо в камеру.
Виталий Соломин всегда ревниво следил за тем, чтобы как можно чаще появляться в кадре на крупном плане. Это здоровый актёрский эгоцентризм. Но одна съёмочная неделя выдалась особенно напряжённой. Соломину приходилось каждый день мотаться из Москвы в Ленинград и обратно, потому что Малый театр репетировал спектакль к партийному съезду, а это требовало ежедневного присутствия, иначе могли быть серьёзные последствия. Виталий Мефодьевич за эту неделю ни разу толком не поспал. Каждое утро перед зеркалом он взбадривал себя гениальной фразой: «Просыпайся, талантище!»
Кровь стынет в жилах
Подобрав яркий актёрский состав и места для съёмок, Игорь Масленников столкнулся с ещё одной серьёзной проблемой: кто сыграет собаку Баскервилей? Она должна быть невероятно страшной и при этом достоверной.
На роль чудовища пробовался даже телёнок! Одним из претендентов и вовсе стал пекинес. Несмотря на миниатюрные размеры, пёсик выглядел зловеще, поскольку один глаз ему выцарапала кошка. Оставшийся при этом смотрелся совершенно дико. С пекинесом даже сделали несколько дублей, но результат никого не удовлетворил.
В итоге, перепробовав множество собачьих пород, решили остановиться на чёрном немецком доге по кличке Циклон. Но как сделать из благородной псины монстра? Недолго думая обмотали громадного дога светоотражающей плёнкой, которую клеят на дорожные знаки, и сделали несколько дублей на фоне чёрного бархата. Хохотали все! Вместо чудовища, способного перепугать до смерти, на экране бегал мультяшный скелет.
Потом подумали обмазать дога фосфором, но кинологи возмутились: «Это испортит собаке нюх, да и какой хозяин разрешит красить своего питомца химией, он же будет всё с себя слизывать!»
Масленников решил, что выход один – сделать собаке специальную маску. Художник Виктор Оковитый на основе намордника создал маску, которую покрыли вспененной массой из стирального порошка и покрытия светоотражающей плёнки. Так и родился образ жуткой собаки из семейного предания рода Баскервилей.
Виктор Кириллович Оковитый был талантливым человеком. Именно он придумал неповторимый викторианский стиль для всего цикла фильмов о Шерлоке Холмсе. Он же создал оригинальную решётку-трафарет для тайнописи на начальных титрах, изготовил старинные рукописи и фотографию четы Стэплтон, портрет Хьюго Баскервиля, карту Гримпенской трясины и даже надпись на трости доктора Мортимера. Эти важные штрихи, создавшие уникальную атмосферу фильма, были отмечены даже англичанами.
…Итак, маска готова, но Циклона надо ещё и снять. Собака, несмотря на внушительный размер, оказалась очень добродушным существом, которое категорически отказывалось падать после «выстрела» инспектора Лестрейда (Б. Брондуков). Режиссёр предложил выстрелить в пса маленькой пулькой из проволоки, чтобы Циклон хотя бы конвульсивно вздрогнул. Однако тут уже возмутились не только кинологи, но и вся группа.
Чтобы доказать состоятельность своей идеи, Масленников предложил помощнику выстрелить ему в бедро такой пулькой. Сама судьба наказала режиссёра немедленно! Помощник чуть промахнулся и попал выше бедра, в мягкое место. Рёв режиссёра от жуткой боли чуть не обрушил стены киностудии.
Циклона, ставшего к тому времени всеобщим любимцем, в конце концов удачно отсняли после шести дублей. Однако и он отомстил своим мучителям. Когда Виталию Соломину на день рождения подарили торт, дог-сладкоежка втихую сожрал его вместе с коробкой, не оставив ни крошки.
Оставалось придумать такой вой собаки Баскервилей, от которого у зрителя кровь застыла бы в жилах. И началось колдовство звукорежиссёров, которые использовали для этого голоса медведя, льва и собаки. Результат всем хорошо известен. Кровь – стынет.
Весёлое трио
Светлана Крючкова вспоминает, какая атмосфера царила на съёмках фильмов Никиты Михалкова: все ходили на цыпочках, говорили полушёпотом, боясь потревожить артистов в образе. А вот атмосфера на съёмках «Собаки Баскервилей» была далека от академической. Скорее семейной, весёлой.
Как-то раз Евгению Стеблову надо было успеть на поезд. Все торопились, чтобы артист не опоздал. Наконец отсняли сцену, где спаниель Снуппи убегает на болота и Мортимер устремляется за ним. Группа быстро свернула аппаратуру, все расселись по машинам и поехали. Вот только Стеблова забыли прямо на болотах.
Масленникова очень тревожило, что артисты явно злоупотребляли спиртным. Весёлое трио Михалков – Адабашьян – Ливанов после съёмок пировало ночи напролёт. Говорили, что Никита Сергеевич во время смены вообще мог уговорить бутылку коньяку на голодный желудок. Но надо отдать должное: работал он на износ, не жалея ни себя, ни других. На съёмках загнал лошадь так, что бедное животное упало без дыхания с пеной на морде. Все тогда подумали, что её придётся пристрелить, но Михалков не дал случиться трагедии. Он очень долго разговаривал с лошадкой, уговаривал, и случилось чудо – кобылка встала на ноги, а вскоре все с облегчением услышали её ржание.
В те времена киношники не имели огромных гонораров, как сейчас. Заслуженные артисты Соломин, Ливанов, Михалков, Янковский получали по 50 рублей за смену – примерно 15 тысяч в переводе на сегодняшние деньги. А сейчас суточный гонорар известных и популярных актёров составляет не менее 600 тысяч рублей.
Многие знаменитые артисты, чьё прошлое связано с золотым веком советского кинематографа, с горечью говорят, что современное кино стало бездушным, неуважительным по отношению к актёру как к личности…
В английской газете «Дэйли Миррор» как-то раз появилась рецензия на фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». Журналистка привела отзыв Маргарет Тэтчер о советском фильме: «Из всего, что я видела, русский «Холмс» лучше всех».
Популярность этой киноленты настолько высока, что даже в Новой Зеландии в 2007 году выпустили серию монет с изображением наших любимых героев. И кто ещё может похвастаться подобным?
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