А затем они в пьяном угаре пытаются разоблачить Бэрримора, который свечой подаёт кому-то в окно таинственные сигналы. На репетициях эпизода, когда миссис Бэрримор прибегает защитить своего супруга, Соломин с подсвечником в руке всё время разворачивал актрису спиной к оператору. Тогда Никита Михалков шепнул Крючковой: «Ты сейчас не спорь с Соломиным, а когда будет съёмка, просто возьми у него из рук этот подсвечник». Актриса послушалась мудрого совета и неожиданно выхватила подсвечник у Ватсона. Соломин был ошеломлён, но из образа не вышел. «Значит, убийца Сэлден – ваш брат?» Крючкова повернулась к Соломину, но потом внезапно обратилась к Михалкову, как к своему хозяину по сценарию, и ответила с ликующей улыбкой: «Да, сэр!» Таким образом остальной текст актриса произнесла прямо в камеру.

Виталий Соломин всегда ревниво следил за тем, чтобы как можно чаще появляться в кадре на крупном плане. Это здоровый актёрский эгоцентризм. Но одна съёмочная неделя выдалась особенно напряжённой. Соломину приходилось каждый день мотаться из Москвы в Ленинград и обратно, потому что Малый театр репетировал спектакль к партийному съезду, а это требовало ежедневного присутствия, иначе могли быть серьёзные последствия. Виталий Мефодьевич за эту неделю ни разу толком не поспал. Каждое утро перед зеркалом он взбадривал себя гениальной фразой: «Просыпайся, талантище!»

Кровь стынет в жилах

Подобрав яркий актёрский состав и места для съёмок, Игорь Масленников столкнулся с ещё одной серьёзной проблемой: кто сыграет собаку Баскервилей? Она должна быть невероятно страшной и при этом достоверной.

На роль чудовища пробовался даже телёнок! Одним из претендентов и вовсе стал пекинес. Несмотря на миниатюрные размеры, пёсик выглядел зловеще, поскольку один глаз ему выцарапала кошка. Оставшийся при этом смотрелся совершенно дико. С пекинесом даже сделали несколько дублей, но результат никого не удовлетворил.

В итоге, перепробовав множество собачьих пород, решили остановиться на чёрном немецком доге по кличке Циклон. Но как сделать из благородной псины монстра? Недолго думая обмотали громадного дога светоотражающей плёнкой, которую клеят на дорожные знаки, и сделали несколько дублей на фоне чёрного бархата. Хохотали все! Вместо чудовища, способного перепугать до смерти, на экране бегал мультяшный скелет.

Потом подумали обмазать дога фосфором, но кинологи возмутились: «Это испортит собаке нюх, да и какой хозяин разрешит красить своего питомца химией, он же будет всё с себя слизывать!»

Масленников решил, что выход один – сделать собаке специальную маску. Художник Виктор Оковитый на основе намордника создал маску, которую покрыли вспененной массой из стирального порошка и покрытия светоотражающей плёнки. Так и родился образ жуткой собаки из семейного предания рода Баскервилей.