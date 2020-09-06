Афроамериканская звезда сталинского кино, история Геркулеса из «Пятнадцатилетнего капитана»

Родившись в эпоху расовой сегрегации, Вейланд к счастью не разделил судьбу миллионов прозябающих в нищете и безысходности чернокожих американцев, парень получил отличное образование и работал страховым агентом. Хотя путь в звезды Голливуда для него был закрыт.

В то время на главных ролях были белые герои, а черные персонажи были в лучшем случае второстепенны. В экранизациях модных восточных сюжетов главные роли исполняли загримированные белые актеры и актрисы, а азиаты создавали фон в кадре.