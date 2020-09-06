Афроамериканская звезда сталинского кино, история Геркулеса из «Пятнадцатилетнего капитана»

Яркий актер с впечатляющей внешностью блистал на советских экранах в 30-ые и 40-ые годы. Пусть фильмография артистичного и колоритного афроамериканца не так богата, но он навеки вписал свое имя в историю советского кино исполнив знакомые каждому советскому человеку с детства образы Джима из «Тома Сойера» и Геркулеса из «Пятнадцатилетнего капитана».
Начало артистической карьеры Родда совпало с реакцией в американской культуре. Когда состоятельные белые джентльмены консервативных взглядов, решительно избавляли Голливуд от прогрессивных веяний. В том числе респектабельные американцы были озабочены и расовой чистотой на фабрике грез.
Родившись в эпоху расовой сегрегации, Вейланд к счастью не разделил судьбу миллионов прозябающих в нищете и безысходности чернокожих американцев, парень получил отличное образование и работал страховым агентом. Хотя путь в звезды Голливуда для него был закрыт.
В то время на главных ролях были белые герои, а черные персонажи были в лучшем случае второстепенны. В экранизациях модных восточных сюжетов главные роли исполняли загримированные белые актеры и актрисы, а азиаты создавали фон в кадре.
В свободное от основной работы время Вейланд играл в любительском театре. Затем образованного черного актера любителя пригласили в театр «Хеджероу» на исполнение роли Отелло в знаменитой трагедии Шекспира, он стал первым чернокожим актером классического театра в америке. Фактурного артиста заметили на Бродвее и несколько раз приглашали в мюзиклы на роли черных героев.
Приобретя некоторую известность, Родд примкнул к группе чернокожих деятелей культуры составивших Гарлемский ренессанс. Общественное движение направленное на развитие и продвижение в массы культуры афроамериканцев. Благодаря деятельности сподвижников, сформированная на американском континенте уникальная культура народов выходцев из Африки обогатила не только культуру своей страны, но и общемировую.
Гарлемский ренессанс охотно сотрудничал с исповедующим интернациональную доктрину СССР, тем более расовые меньшинства подвергались в США нещадной эксплуатации человека человеком, которая была запрещена в СССР. В Гарлеме появилась ячейка международной организации «Друзья Советского Союза». Следующим шагом стал совместный кинопроект.
В Союз приехала группа из 22 афроамериканцев во главе с писателем Ленгстоном Хьюзом для совместной работы над фильмом «Черный и белый». Картина должна была рассказать об трудовом гнете чернокожих в Южных штатах, где после отмены рабства черные продолжали гнуть спину на хозяев, изменилась лишь форма эксплуатации.
До конца так и не известно, по каким причинам съемки фильма сорвались, возможно, вмешалась политика, но скорее всего творцы с разных континентов не смогли договориться и прийти к общему знаменателю. Так или иначе, «гарлемцы» отбыли, но не все, несколько человек включая Вейланда Родда, решили остаться.
Актерская карьера в Союзе у Родда сложилась успешно. Король довоенного сценического гротеска Всеволод Мейерхольд принял артиста столь необычного для советской актерской братии типажа в свой театр. Практически сразу Родд стал штатным актером для исполнения ролей негров в советском кино.
Он исполнил роли: негра-арестанта в драме «Великий утешитель» (1933), Джим а экранизации одноименного романа Марка Твена «Том Сойер» (1936), Геркулес из экранизации романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» (1945), туземный друг великого географа и путешественника в биографической драме «Миклухо-Маклай» (1947) и истязаемый «братьями по оружию» черный американский солдат в военно-политической драме «Встреча на Эльбе» (1949).
Такой экзотичный кавалер был желанен для многих богемных красавиц, однако нужно сказать к чести актера, он был нравственным человеком и прожил жизнь с одной единственной женой пианисткой Паулиной Марксити. К сожалению того же нельзя сказать о его сыне Вейланде Родде-младшем чья бурная личная жизнь, особенно с шестой женой Ириной Понаровской, череда отвратительных скандалов.
Вейланд Родд до самых глубин своей души проникся советской культурой и стал самым настоящим советским патриотом. В годы Великой Отечественной Войны артист выступал во фронтовых бригадах. Родд часто ездил в США, где пропагандировал достоинства социально справедливой советской системы. Читал в учебных заведениях всего мира лекции о расизме в США. Актер овладел русским языком и сам озвучивал свои роли.
Вейланд ушёл совсем еще молодым 52-х летним мужчиной от осложнения аппендицита. Родд отучился на режиссера, и последние годы жизни возглавлял драматическую труппу.
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