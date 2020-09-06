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Афроамериканская звезда сталинского кино, история Геркулеса из «Пятнадцатилетнего капитана»

Афроамериканская звезда сталинского кино, история Геркулеса из «Пятнадцатилетнего капитана» (10 фото)

Автор:
06 сентября 2020 21:05
Метки: актеры   интересно   роли   
550
10

Яркий актер с впечатляющей внешностью блистал на советских экранах в 30-ые и 40-ые годы. Пусть фильмография артистичного и колоритного афроамериканца не так богата, но он навеки вписал свое имя в историю советского кино исполнив знакомые каждому советскому человеку с детства образы Джима из «Тома Сойера» и Геркулеса из «Пятнадцатилетнего капитана».

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Метки: актеры   интересно   роли   
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6  комментариев
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1k
ых 3 часа назад
Он негр, не афроамериканец. Тогда такого понятия не существовало. И нет ничего зазорного в слове негр.
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−18
anton.s.davydov Час назад
Читать противно: откуда этот левый либертостан?
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5k
hhwost 2 часа назад
минус. за "афроамериканец".
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17k
Luc72 2 часа назад
"продвижение в массы культуры афроамериканцев"...
А оно "массам" надо ?
"продвижение в массы культуры афроамериканцев"... А оно "массам" надо ?
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