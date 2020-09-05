О жизни и людях

Высказывания различных известных и не известных людей. Не всегда бесспорны.
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Стройте мосты, не стройте мосты. Дорожи друзьями, не цепляйся за друзей. Никому не верь, верь всему, к чему лежит сердце. Ладно, дед заговаривается, но негров-то сюда зачем? ) Этот паскудник со своим советом на всю жизнь выморозил.
Короче, раньше опиум был слаще.