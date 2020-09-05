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О жизни и людях

О жизни и людях (59 фото)

Автор:
05 сентября 2020 16:08
Сообщество : Психология
Метки: жизнь   люди   философия   
1621
59
Высказывания различных известных и не известных людей. Не всегда бесспорны.

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Метки: жизнь   люди   философия   
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Izrin Maria 5 часов назад
Суп из противоречащих друг другу изречений.
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Oldman 2 часа назад
О жизни и людях
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591
маг С.Дружко (звучит неплохо) 4 часа назад
О боже, как я преисполнился -- сейчас взорвусь.
Стройте мосты, не стройте мосты. Дорожи друзьями, не цепляйся за друзей. Никому не верь, верь всему, к чему лежит сердце. Ладно, дед заговаривается, но негров-то сюда зачем? ) Этот паскудник со своим советом на всю жизнь выморозил.
Короче, раньше опиум был слаще.
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маг С.Дружко (звучит неплохо) 4 часа назад
Комментарий к фото
Епт, а она так хотела, так хотела!
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