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Величайшие саундтреки в истории кино

Величайшие саундтреки в истории кино (1 фото + 27 видео)

Автор:
04 сентября 2020 19:30
Сообщество : Кино
Метки: Звёздные войны   Морриконе   вангелис   джон уильямс   кино   музыка   саундтрек   спилберг   
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Слушаем лучшие по версии британских зрителей саундтреки и составляем свой список.

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Метки: Звёздные войны   Морриконе   вангелис   джон уильямс   кино   музыка   саундтрек   спилберг   
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19  комментариев
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14k
Андрей Донченко 53 минуты назад
Как можно было забыть Одиссею 2001?
Ссылка youtu.be
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156k
Михаил Мосягин Автор поста Андрей Донченко 50 минут назад
Кубрик, как Тарантино, чужую музыку в фильмы брал, поэтому и не попал этот фильм в список.
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3k
McGui Минуту назад
Вангелис и Хорнер - потрясающи. ещё люблю тандем Такеши Китано - Дзё Хисаиси. просто красиво и насквозь
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7k
Себастьян Перейра 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Макс Юпитер 18 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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5k
z0_0b 23 минуты назад
Последняя больше всего понравилась (:
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4k
solovan 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
С.В. 24 минуты назад
Заметили, ни одного нигера, может поэтому?
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15k
бат св 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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4k
solovan Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
CruelAsm 36 минут назад
Без Рота и Бадаламенти как-то не то.
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17k
Lynx 43 минуты назад
Jerry Goldsmith?
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3k
Едондер пуп 45 минут назад
Из наших на первом месте однозначно "Есть только миг"!
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18k
Виталий Касандров 47 минут назад
Странно что нет Роты, Леграна ,Космы но есть какой то впервые услышанный Гудвин, музыка к Инопланетянину и Поттеру и Семерке так же весьма спорная .
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6k
Тёплый Ламповый 54 минуты назад
Как-то сильно субъективно. И при чем тут Британские зрители, если масса наших фильмов и музыки соответственно?
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156k
Михаил Мосягин Автор поста Тёплый Ламповый 47 минут назад
Список британцы составляли. А музыку из наших фильмов в конце поста я предложил для топа наших саундтреков.
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6k
Тёплый Ламповый Михаил Мосягин Полчаса назад
Понятно. Как Британцы пропустили Элтона Джона с "Король лев" - загадка. А из наших сразу навскидку можно добавить и "Служебный Роман", В зоне особого внимания", "В бой идут одни старики", да много у нас фильмов с шикарной музыкой.
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156k
Михаил Мосягин Автор поста Тёплый Ламповый 6 минут назад
Они "Короля льва" засчитали как Циммера.
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101
Stazis Час назад
А как же Эннио Морриконе и "Профессионал"??? Я бы еще музыку из "Нечто" добавил..
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Михаил Мосягин

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