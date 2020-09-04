В первый день осени британская радиостанция Classic Fm подвела итоги опроса на тему "Величайшие саундтреки в истории кино". В опросе приняло участие более 20 тысяч британцев. На выходе получился список из 100 саундтреков. Самая старая музыка, вошедшая в "Зал славы" Classic FM из "Унесённых ветром" (1939) - 23 место, а самая новая из "Джокера" (2019) - 79 место. Предлагаю посмотреть на топ-20 саундтреков.



Перед каждым списком лучших надо писать "Список неполон и необъективен". Касается это и данного топа. Тем более участвовали в опросе только британцы, а круг просмотра у британцев ограничен британскими и голливудскими картинами. Кстати, странно, что в список не попал англичанин Чаплин, который написал множество великих мелодий к своим фильмам. Ничего не поделаешь, одним списком всем не угодить.