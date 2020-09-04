Величайшие саундтреки в истории кино

Перед каждым списком лучших надо писать "Список неполон и необъективен". Касается это и данного топа. Тем более участвовали в опросе только британцы, а круг просмотра у британцев ограничен британскими и голливудскими картинами. Кстати, странно, что в список не попал англичанин Чаплин, который написал множество великих мелодий к своим фильмам. Ничего не поделаешь, одним списком всем не угодить.
20. Джеймс Хорнер - "Храброе сердце"
19. Вангелис - "Бегущий по лезвию"
18. Ян Тьерсен - "Амели"
17. Рон Гудвин - "Эскадрилья 633"
16. Элмер Бернстайн - "Великолепная семёрка"
15. Джон Уильямс - "Инопланетянин"
14. Джон Уильямс - "Гарри Поттер и философский камень"
13. Найджел Хесс - "Дамы в лиловом"
12. Эннио Морриконе - "Новый кинотеатр "Парадизо"
11. Морис Жарр - "Доктор Живаго"
10. Джон Уильямс - "Парк Юрского периода"
9. Эннио Морриконе - "Хороший, плохой, злой"
8. Вангелис - "Огненные колесницы"
7. Джон Уильямс - "Звёздные войны"
Из самой новой трилогии самая запоминающаяся мелодия - Rey's Theme.
6. Эннио Морриконе - "Миссия"
5. Джон Барри - "Танцующий с волками"
4. Джон Барри - "Из Африки"
3. Ханс Циммер - "Гладиатор"
2. Говард Шор - "Властелин колец"
1. Джон Уильямс - "Список Шиндлера"
Пятикратный обладатель "Оскара" и многократный обладатель всех возможных музыкальных и кинонаград 88-летний Джон Уильямс прокомментировал высокую оценку британцами своего творчества: "Хочу выразить благодарность слушателям Classic FM, поставившим мой саундтрек на первое место. Для меня было честью работать над "Списком Шиндлера".
По ссылке можно посмотреть полный список.
Давайте мы тоже составим список лучших саундтреков, но только возьмём в него советские и российские фильмы. Кидайте свои варианты в комментарии, а я начну.
Андрей Петров - "Берегись автомобиля"
Эдуард Артемьев - "Раба любви"
Алексей Рыбников - "Вам и не снилось..."
Геннадий Гладков - "Джентльмены удачи"
Источник:
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