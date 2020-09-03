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Побег из тюрьмы по-немецки

Побег из тюрьмы по-немецки (8 фото)

Автор:
03 сентября 2020 23:41
Метки: военные   германия   интересно   престуаления   
408
8

4 апреля 1993 года на главной улице, Ландраф-Филипп-штрассе, у единственного светофора Цигенхайна замер трёхосный бронетранспортер бундесвера "Фухс", терпеливо ожидая зеленого сигнала. Стоящий за ним бюргер морщился - комья грязи упали на чистейший асфальт, а смрадный выхлоп 300-сильного мерседесовского дизеля отравлял воздух.

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Метки: военные   германия   интересно   престуаления   
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2  комментария
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7k
Кыся 2 часа назад
Знаете, как в Эстонии сажают в тюрьму? Осужденные сами туда приходят. Нет, серьезно, друг в суде работает, говорит, более половины до осуждения находятся на свободе, в суде им зачитывают приговор и говорят "Ждите, позвоним, куда и когда явится". Могут долго не звонить - тюрьмы переполнены. Кстати, раньше была возможность отсидеть вместо штрафа(а штрафы такие, что пипец). Очень многие сами просили посадить их. Зарплата(точнее, сумма дня в зачет штрафа) гораздо больше в тюрьме. А там ведь еще и кормят, и лечат!
Сейчас такую возможность отменили, зато стали сажать реальных преступников по нормальному. Лет на 8-10 минимум.
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Frank Borman Час назад
Многие использовали вертолет, чтобы вытащить дружбана из тюрьмы, а вот фрицы предпочитают панцеры. Все таки сильна в них генетическая память, не могут забыть свои Тигры и Пантеры с войны.
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