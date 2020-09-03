Побег из тюрьмы по-немецки

Что нужно здесь бундесверу, ведь ни одного военного объекта в городе нет? Неужели имеет место растрата государственного топлива для поездки в магазин? Не сообщить ли в полицию? Бюргер уже полез в карман за сотовым, потом вспомнил, какой на дворе год и немного успокоился.



Но не надолго.



На подъезде к Параденплатц броневик замигал поворотником.

Он что, идиот? Тут же сплошная!



БТР остановился, развернулся носом к тюремному комплексу, водитель выровнял машину точно по оси ворот и нажал на газ. С визгом горящих покрышек 18 тонн стали врезались в железные ворота, сорвав их с петель в поднявшемся облаке пыли и проехал внутрь. Из зияющей дыры продолжали раздаваться гулкие звуки ударов взбесившегося броневика и рёв его мотора.



Звонить в полицию было глупо, как вызывать скорую в операционную.



Как у всякой порядочной тюрьме, в JVA1 территория зонирована на отсеки (жилой, производственный, гостевой, досуговый, административный и т.д.), поэтому "Фухс" продолжал долбиться во внутренние перегородки, выдавливая их, проползая внутрь, весь опутанный колючей и сигнальной проволокой, стремясь к одному ему ведомой цели.