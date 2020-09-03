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Ретро фотографии

Ретро фотографии (55 фото)

Автор:
03 сентября 2020 22:40
Метки: интересно   ретро   фото   
631
55
Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в сентябре 1970 года.

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Метки: интересно   ретро   фото   
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3  комментария
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572k
XoCTeJI 4 часа назад
21 сентября 1970 года. Журналист Генри Чапьер (обрезан) "Еврей то есть"), итальянская актриса Вирна Лиси, австрийский актер Хельмут Бергер и Сильви Вартан на вечеринке в Париже. Фото Bertrand Laforet.

21 сентября 1970 года. Журналист Генри Чапьер (обрезан) "Еврей то есть"), итальянская актриса Вирна Лиси, австрийский актер Хельмут Бергер и Сильви Вартан на вечеринке в Париже. Фото Bertrand Laforet.
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20k
aolti Полчаса назад
Плант и Дэнни вместе поют Battle of Evermore.
Я бы, конечно, отдал предпочтение Бонни Добсон или Мэдди Прайор, - голоса куда более нежные.
Ссылка youtu.be
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10k
Corvus Corax 4 часа назад
"Сентябрь 1970 года. Джонни Уокер"
Джонни Уокер совсем не так выглядит, какой лейбл?


"боевики из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) угнали 3 гражданских самолета
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