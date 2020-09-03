22.

Один из результатов арабо-израильских войн - захват Израилем территории Палестины. Многие палестинцы, не желая жить в условиях оккупации, бежали в соседние страны. В том числе, в Иорданию. К 1970 году палестинцы составляли более половины населения Иордании.



Также в Иорданию переехали штаб-квартиры палестинских военно-политических структур: ООП, ФАТХ, ДФОП и другие. Они образовали не «государство в государстве», а государство рядом с государством: своя армия, свои экономические и политические структуры, свои законы. Конфликты с иорданскими властями и полицией решались иногда с помощью оружия.

1 сентября 1970 года было совершено неудачное покушение на короля Иордании Хуссейна. Предположительно покушение организовал Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП).



6 сентября боевики из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) угнали 3 гражданских самолета - Boeing 707 авиакомпании TWA, Douglas DC-8 авиакомпании Swissair, Boeing 747 авиакомпании Pan American - «чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме Палестины». Самолеты посадили в иорданской пустыне на заброшенном аэродроме «Досонс Филд».



Попытка угнать пятый самолет - Boeing 707 авиакомпании El Al окончилась неудачей. Террористов обезвредили совместными действиями экипажа, пассажиров и охранника, который находился в салоне самолета под видом пассажира.

Через 3 дня после этих событий, на фоне принятых по всему миру дополнительных мер безопасности, палестинцы угнали Vickers VC10 авиакомпании BOAC. Его также посадили в «Досонс Филд». Всего на борту угнанных самолетов находилось 507 пассажиров и 47 членов экипажа.

12 сентября НФОП взорвал пустые самолёты.

Часть заложников освободили за денежный выкуп, часть обменяли на террористку, пытавшуюся захватить Boeing 707 «El Al» (ее напарник погиб при попытке захвата самолета), остальных освободили просто так, в качестве жеста доброй воли.



16 сентября король Хусейн объявил в стране военное положение. Началась война между палестинскими военными формированиями и иорданской армией. Тактика палестинских боевиков - прикрываться гражданским населением - не сработала, иорданскую армию это не смущало, при штурме лагерей палестинских беженцев активно применялась артиллерия и авиация.

Сирия вступила в войну на стороне палестинцев. Границу с Иорданией пересекли несколько сотен сирийских танков. Израиль в ответ провел показательные учения по штурмовке сирийских танковых колонн. США направили в Восточное Средиземноморье Шестой флот, Советский Союз - несколько десятков военных кораблей и подводных лодок.



Иорданцам удалось вытеснить ООП в Ливан. Сирийское наступление не имело успеха при отсутствии авиационной поддержки.

События сентября 1970 года в арабском мире получили название «Чёрный сентябрь».