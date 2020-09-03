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1 сентября 1970 года - премьера немецкого фильма «Красное солнце».
3.
Сентябрь 1970 года. Коста-дель-Азар, Испания. Фото Slim Aarons.
4.
Сентябрь 1970 года. Начинающая французская актриса Мария Шнайдер на съемках фильма "Влюбленные" (Madly) с Аленом Делоном и Мирей Дарк в главных ролях. Фото Pierre Bonnotte.
5.
Сентябрь 1970 года. Летнее кафе.
6.
3 сентября 1970 года. Лондон. Полковник британских ВВС Питер Таунсенд, герой «Битвы за Британию». Он первым сбил немецкий бомбардировщик над Англией. Но не это сделало его известным, а отношения с принцессой Маргарет.
7.
Сентябрь 1970 года. Джонни Уокер, диджей BBC Radio 1. Фото Paul Popper.
8.
Сентябрь 1970 года. Vogue. Верушка.
9.
Сентябрь 1970 года. Лондон, Кингс-роуд. Мода. Фото Sauer Jean-Claude.
10.
Сентябрь 1970 года. Испания, Марбелья. Фото Slim Aarons.
11.
7 сентября 1970 года. Британский театральный актер Энтони Хопкинс дает интервью для Radio Times. Фото Don Smith.
12.
7 сентября 1970 года. Съемки британского сериала 'Up Pompeii!'. Фото Hilaria McCarthy.
13.
8 сентября 1970 года. Хэмпшир, Англия, Его Королевское Высочество принц Чарльз смотрит на вооружение, которое может нести самолет T2 Harrier Jump Jet. Авиашоу Фарнборо.
14.
8 сентября 1970 года - премьера британского фильма «Идеальная пятница для преступления». В главной роли Урсула Андресс.
15.
Сентябрь 1970 года. Ален Бернарден, владелец кабаре «Crazy Horse Saloon», и его танцовщицы. Фото Georges Melet. Ален Бернардин покончит жизнь самоубийством в 1994 году в своем офисе Crazy Horse в возрасте 78 лет.
16.
9 сентября 1970 года. Британская актриса Джуди Лу.
17.
10 сентября 1970 года. Звезда британского футбола Бобби Мур и модель Кейт Ховард рекламируют колготки Norlyn Niknax. Фото Doreen Spooner.
18.
10 сентября 1970 года. Лондон. Мода.
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10 сентября 1970 года. Оейкея, Новая Зеландия. Оперативная база Королевских ВВС Новой Зеландии. Палубный штурмовик «Скайхок».
20.
11 сентября 1970 года. Американский актёр Эллиотт Гулд, муж Барбары Стрейзанд.
21.
11 сентября 1970 года. Париж, театр «Жимназ» (Theatre du Gymnase). Кинорежиссёр и сценарист Франсис Вебер на премьере своей пьесы "Контракт".
22.
Сентябрь 1970 года. Иордания. Обломки Боинга 747 компании Pan American.
Также в Иорданию переехали штаб-квартиры палестинских военно-политических структур: ООП, ФАТХ, ДФОП и другие. Они образовали не «государство в государстве», а государство рядом с государством: своя армия, свои экономические и политические структуры, свои законы. Конфликты с иорданскими властями и полицией решались иногда с помощью оружия.
1 сентября 1970 года было совершено неудачное покушение на короля Иордании Хуссейна. Предположительно покушение организовал Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП).
6 сентября боевики из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) угнали 3 гражданских самолета - Boeing 707 авиакомпании TWA, Douglas DC-8 авиакомпании Swissair, Boeing 747 авиакомпании Pan American - «чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме Палестины». Самолеты посадили в иорданской пустыне на заброшенном аэродроме «Досонс Филд».
Попытка угнать пятый самолет - Boeing 707 авиакомпании El Al окончилась неудачей. Террористов обезвредили совместными действиями экипажа, пассажиров и охранника, который находился в салоне самолета под видом пассажира.
Через 3 дня после этих событий, на фоне принятых по всему миру дополнительных мер безопасности, палестинцы угнали Vickers VC10 авиакомпании BOAC. Его также посадили в «Досонс Филд». Всего на борту угнанных самолетов находилось 507 пассажиров и 47 членов экипажа.
12 сентября НФОП взорвал пустые самолёты.
Часть заложников освободили за денежный выкуп, часть обменяли на террористку, пытавшуюся захватить Boeing 707 «El Al» (ее напарник погиб при попытке захвата самолета), остальных освободили просто так, в качестве жеста доброй воли.
16 сентября король Хусейн объявил в стране военное положение. Началась война между палестинскими военными формированиями и иорданской армией. Тактика палестинских боевиков - прикрываться гражданским населением - не сработала, иорданскую армию это не смущало, при штурме лагерей палестинских беженцев активно применялась артиллерия и авиация.
Сирия вступила в войну на стороне палестинцев. Границу с Иорданией пересекли несколько сотен сирийских танков. Израиль в ответ провел показательные учения по штурмовке сирийских танковых колонн. США направили в Восточное Средиземноморье Шестой флот, Советский Союз - несколько десятков военных кораблей и подводных лодок.
Иорданцам удалось вытеснить ООП в Ливан. Сирийское наступление не имело успеха при отсутствии авиационной поддержки.
События сентября 1970 года в арабском мире получили название «Чёрный сентябрь».
23.
Сентябрь 1970 года. Иордания. Госпиталь в Аммане. Жертва городских боев.
24.
12 сентября 1970 года. Лондон. Гайд Парк, поп-фестиваль.
25.
14 сентября 1970 года. Франция, Автодром Монлери. Ежегодная мотогонка на выносливость BOL D'OR. Фото Jean-Claude Deutsch.
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18 сентября 1970 года. Лондон. Осеннее шляпное шоу.
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20 сентября 1970 года. Гленда Джексон на съемках фильма «Элизабет Р.», о жизни Елизаветы I. Фото George Greenwell.
28.
20 сентября 1970 года. Джим Моррисон. Майами, Флорида. Непристойное обнажение и сквернословие.
29.
20 сентября 1970 года. Камбоджийские солдаты.
30.
Сентябрь 1970 года. США. Х. Ф. Бруно и его 95 фунтовая тыква.
31.
Сентябрь 1970 года. Лондон, Эджвер-роуд. Один из первых секс-шопов.
32.
21 сентября 1970 года. Журналист Генри Чапьер (обрезан), итальянская актриса Вирна Лиси, австрийский актер Хельмут Бергер и Сильви Вартан на вечеринке в Париже. Фото Bertrand Laforet.
33.
21 сентября 1970 года. Лондон. Французский певец Саша Дистель и норвежская актриса Юлие Эге.
34.
Сентябрь 1970 года. Vogue. Британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Фото Clive Arrowsmith.
35.
22 сентября 1970 года. Автострада Амстердам-Гаага. ДТП.
36.
23 сентября 1970 года - премьера американо-японского фильма «Тора! Тора! Тора!».
37.
Сентябрь 1970 года. Американская актриса Мариса Беренсон. Фото Arnaud de Rosnay. Был ли Арно де Росне первым, кто придумал этот трюк?
38.
Сентябрь 1970 года. Москва. Школа № 677, 2-й «А».
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Предположительно сентябрь 1970 года. Роберт Плант и его жена Морин Уилсон. Блейксхолл, графство Вустершир, Англия. Фото Mike Randolph.
40.
27 сентября 1970 года. Стенка. Фото Ron Burton.
41.
Сентябрь 1970 года. Дрейксборо, Кентукки. Угольный экскаватор Bucyrus-Erie 3850B.
42.
Сентябрь 1970 года. Анн-Арбор, Мичиган. Урок безопасности.
43.
28 сентября 1970 года. Британские актеры Уна Стаббс и ее муж Никки Хенсон прибыли в Театр Янг-Вик на генеральную репетицию. Фото Alisdair MacDonald.
44.
Сентябрь 1970 года. Британская певица Дасти Спрингфилд. Фото Michael Putland.
45.
29 сентября 1970 года. Лондон. Мода.
46.
Сентябрь 1970 года. Учения НАТО «Северная Свадьба». Советский ТУ-16, сопровождаемый «Фантомом» F4K, пролетает вблизи британского авианосца «Ark Royal».
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30 сентября 1970 года. Квинсленд, Аавстралия. Девушка на стрельбище. Фото Grant Peterson.
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30 сентября 1970 года. Премьера итальянского фильма «Неизвестный венецианец».
49.
30 сентября 1970 года. Владимир Высоцкий. Московская область, г. Лыткарино, ДК «Мир».
50.
Сентябрь 1970 года. Суперзвезда «Фабрики» Уорхола Холли Вудлон. Фото Jack Mitchell.
51.
Сентябрь 1970 года. Париж, концертный зал «Олимпия». Сильви Вартан.
52.
Сентябрь 1970 года. Канадская фолк-певица Карен Джонс.
53.
Сентябрь 1970 года. Амнстердам. Олимпийская чемпионка по плаванию Ада Кок начинает строительство крытого бассейна в Слотерпласе.
54.
Сентябрь 1970 года. Роберт Плант и Сэнди Денни. Они споют дуэтом при записи альбома Led Zeppelin IV.
55.
Сентябрь 1970 года. Франция. Роми Шнайдер. Фото Jean-Pierre Bonnotte.
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Я бы, конечно, отдал предпочтение Бонни Добсон или Мэдди Прайор, - голоса куда более нежные.
Джонни Уокер совсем не так выглядит, какой лейбл?
"боевики из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) угнали 3 гражданских самолета
...
Попытка угнать пятый самолет - Boeing 707 авиакомпании El Al окончилась неудачей"
А де 4-й???
"Один из первых секс-шопов"
Вот откуда обкусанное яблоко!!!
"Журналист Генри Чапьер (обрезан)"
Еврей? Мусульманин? Пиндос?
А за Хопкинса огромный плюс! Гениальный актер.