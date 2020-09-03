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Шаолиньский монах показал, как пальцами разбивает камни

Шаолиньский монах показал, как пальцами разбивает камни (5 фото + 2 видео)

Автор:
03 сентября 2020 14:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Шаолинь   буддизм   видео   камень   монах   сила духа   
2010
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2
За эффектным приемом наверняка стоят годы тренировок. А еще страшно представить, что будет с головой, если такой вот монах шелкнет по ней своими костяшками.

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Метки: Шаолинь   буддизм   видео   камень   монах   сила духа   
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25  комментариев
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17k
Очевидное-Невероятное Час назад
30 лет учился разбивать камни пальцами...
в этом был смысл твоей жизни, монах???
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8
Дмитрий Самохин 12 минут назад
Среди мастеров шаулинь случаются авантюристы, особенно кто публично выступают. Любители фокусов - покусов!!
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8k
alexis 13 минут назад
Драйва не хватает, вот йоги...весёлые ребята.

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14k
Александр Полчаса назад
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1k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Слышал,что эти монахи помогают шаолиньским пенсионерам-ведро орехов могут х-ем расколоть
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3k
Карл 48 минут назад
И чо? Ерунда т.к. это как все мымолотком. Пусть учатся пальцем саморезы выкручивать..
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11k
робт 51 минуту назад
объясняю лоулевелам по физике

он приподнимает камень второй рукой и по сути пальцами ударяет камень о камень, да и камень тот еще...
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19k
BARS_777 52 минуты назад
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4k
Валерий 54 минуты назад
Если между верхним и нижним камнем оставить небольшой промежуток, то дурак не сломает такой "блин". Мы в детстве так камни о рельсы били. А тут надо лицо поужаснее сделать и поорать, как будто обосрался!
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3k
Пополь Вух 56 минут назад
Искусство "Железной рубахи"

Мусульманин Ша изучил искусство силача «Железной рубахи». Сложит пальцы, хватит отрубает быку голову. А то воткнет в быка палец и пропорет ему брюхо.

Как-то во дворе знатного дома Чоу Пэнсаня подвесили бревно и послали двух дюжих слуг откачнуть его изо всех сил назад, а потом сразу отпустить.
Ша обнажил живот и принял на себя удар. Раздалось хряп! бревно отскочило далеко.

А то еще, бывало, вытащит свою, так сказать, силу и положит на камень. Затем возьмет деревянный пест и изо всех сил колотит. Ни малейшего вреда.
Ножа, однако, боится.
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4k
pilgrimnl Час назад
суставы не железные, в старости пальцы гнуться будут? или скрепя зубами?
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32k
jonnyD Час назад
Шаолинь , Шаолинь ... наши просветленные такое могут ... и не только после светлого , а и темного тоже !
Шаолинь , Шаолинь ... наши просветленные такое могут ... и не только после светлого , а и темного тоже !
Шаолинь , Шаолинь ... наши просветленные такое могут ... и не только после светлого , а и темного тоже !
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5k
Николай Час назад
Но ведь не пальцами ломает, а внутренней стороной ладони и сложенной в кулак... а так да я бы точно его боялся, будь я камнем...
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6k
Pillin Alex Николай 56 минут назад
Зато камнем кирпич разбивает эпично.
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11k
Алексей Николай 52 минуты назад
Да и кирпич он разбил ребром камня, а не плоскостью.
Скорее всего видим сплав результата тренировок и немного шоу.
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7k
Атеист Час назад
Круто, круто.. спору нет.
Но нафига? А потом, если не будешь каждый день практиковаться, то забудешь и разучишься это делать.
Я технику получше знаю, "Шибани" называется.
Берешь другой камень и шибаешь им по нужному камню! готова))
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318
im240 Час назад
единственная польза от этого навыка, это умение открывать вино без штопора
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83
Александр Поликарпов Час назад
Обрубщиком литья, сцукко, в чугунолитейный цех.
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534
Alexandr F 2 часа назад
Судя по заднему плану - у него еще много работы
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