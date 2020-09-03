Шаолиньский монах показал, как пальцами разбивает камни

За эффектным приемом наверняка стоят годы тренировок. А еще страшно представить, что будет с головой, если такой вот монах шелкнет по ней своими костяшками.
Эффектные приемы, которыми поражают публику тренированные монахи, помимо прочего включают мощные удары, под которыми ломаются не только доски, но кирпичи и даже камни. Согласно легендам, эти практики зародились в монастырях Шаолиня.
На видео, опубликованном в Сети, можно заметить, как монах сначала разбивает камнем кирпич, затем берет и его и, примерившись, ударяет по плоской поверхности кончиками пальцев. После этого подбирает новый камень и крушит и его.
Если верить сведениям из книги «Боевые искусства Шаолиня» Е. Чертовских, оплот монахов-воинов был основан буддистом из Индии Батуо. Послушники монастыря долгие годы тренировались, отрабатывая боевые приемы, почерпнутые из древних китайских книг.
Чтобы ломать камни и дерево, требовались серьезные и многолетние тренировки. Плоть усмирялась в снятии болевого барьера путем ежедневной тренировки на деревянных куклах и мешках, набитых рисом и горохом. Немаловажным была отработка техники набивки, которая позволяла научиться концентрировать удар в одной точке и при этом не приносить вреда надкостнице.
Стойка на пальцах
Если верить историкам и легендам график тренировок был довольно суровым. Напомним, они были ежедневными:
До рассвета - удары по мешку с рисом;
В полдень - набивка по обеденному столу;
После обеда - удары по стенам своей кельи;
Перед сном - набивка о деревянную кушетку.
По рассказам, такая техника давала возможность за 100 дней научиться разбивать кирпичи, однако, не уточняется, какой при этом был духовный уровень монаха.
До рассвета - удары по мешку с рисом;
В полдень - набивка по обеденному столу;
После обеда - удары по стенам своей кельи;
Перед сном - набивка о деревянную кушетку.
По рассказам, такая техника давала возможность за 100 дней научиться разбивать кирпичи, однако, не уточняется, какой при этом был духовный уровень монаха.
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в этом был смысл твоей жизни, монах???
он приподнимает камень второй рукой и по сути пальцами ударяет камень о камень, да и камень тот еще...
Мусульманин Ша изучил искусство силача «Железной рубахи». Сложит пальцы, хватит отрубает быку голову. А то воткнет в быка палец и пропорет ему брюхо.
Как-то во дворе знатного дома Чоу Пэнсаня подвесили бревно и послали двух дюжих слуг откачнуть его изо всех сил назад, а потом сразу отпустить.
Ша обнажил живот и принял на себя удар. Раздалось хряп! бревно отскочило далеко.
А то еще, бывало, вытащит свою, так сказать, силу и положит на камень. Затем возьмет деревянный пест и изо всех сил колотит. Ни малейшего вреда.
Ножа, однако, боится.
Скорее всего видим сплав результата тренировок и немного шоу.
Но нафига? А потом, если не будешь каждый день практиковаться, то забудешь и разучишься это делать.
Я технику получше знаю, "Шибани" называется.
Берешь другой камень и шибаешь им по нужному камню! готова))