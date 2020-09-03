Шаолиньский монах показал, как пальцами разбивает камни

Если верить историкам и легендам график тренировок был довольно суровым. Напомним, они были ежедневными:

До рассвета - удары по мешку с рисом;

В полдень - набивка по обеденному столу;

После обеда - удары по стенам своей кельи;

Перед сном - набивка о деревянную кушетку.

По рассказам, такая техника давала возможность за 100 дней научиться разбивать кирпичи, однако, не уточняется, какой при этом был духовный уровень монаха.