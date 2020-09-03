Самые опасные животные планеты

Этот легендарный хищник никак не может определиться с диетой. Собственно, большая белая акула предпочитает попробовать на зуб все, что попадает в поле ее зрения — а вдруг вкусно. Буйки, лодки, доски для серфинга, люди, не важно. Вопреки распространенному мнению, белые акулы не людоеды. Мы для них слишком костистые. Хищник, скорее всего, просто оставит вас истекать кровью в открытом море и поплывет искать что-то более интересное.