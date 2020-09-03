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Самые опасные животные планеты

Самые опасные животные планеты (9 фото)

Автор:
03 сентября 2020 07:18
Сообщество : Животные
Метки: животные   опасные   факты   
2846
9
Человек, конечно, царь природы, но многие звери об этом просто еще не знают. Собственно, животные вообще плевать хотели на людей — до того, как мы вторгаемся на их охотничьи территории. Перед вами список самых опасных и грозных созданий планеты, каждое из которых может уничтожить «царя природы» за пару минут.

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Метки: животные   опасные   факты   
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17  комментариев
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14k
Алексей Маков 7 часов назад
Мне про варана понравилось - коротко описан рацион и... ни слова в чём его опасность!
Догонит и затопчет? Зажуёт?.. Ядовитый?..
Играем в угадайку дальше?..
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16k
Andrey 3 часа назад
Человека не увидел. Очень опасная тварь...
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7k
Vacony 4 часа назад
а где же те ужасные ядовитые медузы ?
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7k
Мафусаил Vacony 4 часа назад
Которые кубомедузы...
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280
andrey 4 часа назад
спмое опасное животное - это человек !
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68
fedding 5 часов назад
А фугу, это всё-таки японское блюдо, из некоторых видов иглобрюхих.
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68
fedding 5 часов назад
Была такая книга "Опасные обитатели моря", не помню автора. В ней рассказывалось о разных морских хищниках и ядовитых животных. В конце автор делает вывод, что самое опасное животное - это человек.
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1k
Vladimir Taranovich 7 часов назад
Снежану Викторовну из бухгалтерии забыли. Очень ядовитое существо
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2k
RoseM Vladimir Taranovich 6 часов назад
Она тебя укусила?

Почему жив?
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10k
Иван Vladimir Taranovich 6 часов назад
приходи ко мне в бухгалтерию, добью, чтоб не мучался
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1k
Vladimir Taranovich RoseM 5 часов назад
собирательный образ
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