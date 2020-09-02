20 примеров, когда отсутствие инженерного образования все испортило

Можно иметь бесконечный талант, тягу к прекрасному, идеальное пространственное мышление и исключительный кругозор, но создавать хорошие вещи это не поможет. На первом месте должен быть инженерный подход, умение все просчитать, вывести риски, продумать план действий и особенности эксплуатации изделия. А иначе получаем тонну красивой и оригинальной, но совершенно бесполезной ерунды.
Зарядка для электромобилей перекрывает полосу для велосипедистов
Место для туалетной бумаги предусмотрели прямо в ванной с душем
Отлично установили экран
Блок управления прямо рядом с раскаленной вытяжкой – травматизм нам не нужен!
И какой дизайнер додумался сделать эту вещь из стекла?
Тепловентилятор, который сжигает сам себя на максимальной мощности
Узорная крыша остановки во время тропического ливня – «идеальное» решение
Глазомер лучше линейки? Не в этом случае!
Если вам нужно на 7-ой, то какую кнопку вы будет нажимать?
Через такой подстаканник без дна со свистом пролетает большинство емкостей с напитками
При ширине между прутьями в 4 см многие велосипеды без труда застрянут в такой решетке
Зачем размещать разъем питания в самом низу, что приходилось переворачивать эту лампу?
Декоративная полоска отражает свет прямо в глаза водителю машины
Из-за декоративных фигурок размер реального поля магнитной доски уменьшается в разы
Ящик выдвигается, спору нет. А дальше как им пользоваться?
Наверняка туда что-то поместится. Это что-то наверняка принесет пользу. Продолжайте себя утешать.
Плакат на шрифте Брайля объясняет план эвакуации. Два но: он плоский и не разборчив, к тому же под стеклом.
Дерево – как страховочный буфер, чтобы никто и никуда не улетел с лестницы
По велодорожке в Турции проехаться смогут далеко не все туристы
Цвет кнопки дублирован шрифтом Брайля, вот только надписи одинаковы
Источник:
- Невероятная история древнеримских кораблей, сгинувших во Второй мировой
- Иллюстрированный каталог полицейского снаряжения (1891 г.)
- Ученые выяснили, зачем динозавру длинная шея
- 30 удивительных фактов о "Парке Юрского периода"
- Почему хвост геккона может раздуваться?
Типа юмор, буквально не понимать, не то найдутся специалисты по азбуке, которые упрутся, доказывая иное.