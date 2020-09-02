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20 примеров, когда отсутствие инженерного образования все испортило

20 примеров, когда отсутствие инженерного образования все испортило (21 фото)

Автор:
02 сентября 2020 11:22
Метки: инженеры   интересно   познавательно   
3754
21

Можно иметь бесконечный талант, тягу к прекрасному, идеальное пространственное мышление и исключительный кругозор, но создавать хорошие вещи это не поможет. На первом месте должен быть инженерный подход, умение все просчитать, вывести риски, продумать план действий и особенности эксплуатации изделия. А иначе получаем тонну красивой и оригинальной, но совершенно бесполезной ерунды.

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Метки: инженеры   интересно   познавательно   
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15  комментариев
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24k
Acu900 6 часов назад
Это пульт от Apple TV. Не знаю о чем думали яблочники когда этот пульт создавали, но я как пользователь откровенно скажу - пульт го-но. Очень маленький, в темноте кнопки различить невозможно , устройство реагирует от малейшего прикосновения - тем самым самоароизвольно переключает телеканал или запускают /закрывает аппликацию когда этого не требуется, да и сам он может легко затеряться. Короче тому кто такой пульт придумал - отдельная сковородка в аду...

Это пульт от Apple TV. Не знаю о чем думали яблочники когда этот пульт создавали, но я как пользователь откровенно скажу - пульт го-но. Очень маленький, в темноте кнопки различить невозможно , устройство реагирует от малейшего прикосновения - тем самым самоароизвольно переключает телеканал или запускают /закрывает аппликацию когда этого не требуется, да и сам он может легко затеряться. Короче тому кто такой пульт придумал - отдельная сковородка в аду...
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84
Kalinovski194 40 минут назад
Это же полочка для пакетов.
Это же полочка для пакетов.
Это же полочка для пакетов.
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5k
DrBoom Kalinovski194 Полчаса назад
Зачем нужна полочка для пакетов, если для них есть отдельный пакет?
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84
Kalinovski194 41 минуту назад
Не в образовании дело. Мозгов нет.
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2k
adk80 2 часа назад
Стиралка в кухонном гарнитуре
Стиралка в кухонном гарнитуре
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1k
александр 3 часа назад
Решетки просто нужно поднять и повернуть на 90 градусов.... И всё...

Решетки просто нужно поднять и повернуть на 90 градусов.... И всё...
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6k
Саша Смирнов 5 часов назад
Комментарий к фото
Попытка использовать незанятое пространство. Домохозяйки придумают, что там можно держать.
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6k
Саша Смирнов 5 часов назад
Комментарий к фото
Велодорожка появилась ещё до того, как жильцы данного дома получили разрешение отгородить придомовую территорию, чтобы чужие не шастали по двору и подъездам.
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7k
Андрей Ватрушкин 6 часов назад
Написано, видимо, "Push".
Типа юмор, буквально не понимать, не то найдутся специалисты по азбуке, которые упрутся, доказывая иное.
Написано, видимо, "Push". Типа юмор, буквально не понимать, не то найдутся специалисты по азбуке, которые упрутся, доказывая иное.
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2k
au3 Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Вообще хз - буква "с" ....
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16k
SerGProS 6 часов назад
Нож, вилка, ложка поместится как нех нах. А вот достать - проблемка..
Нож, вилка, ложка поместится как нех нах. А вот достать - проблемка..
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6k
diman02 SerGProS 5 часов назад
Доска для нарезки продуктов .
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394
Константин SerGProS 4 часа назад
пакетики со специями, как вариант
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