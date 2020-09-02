20 примеров, когда отсутствие инженерного образования все испортило

Можно иметь бесконечный талант, тягу к прекрасному, идеальное пространственное мышление и исключительный кругозор, но создавать хорошие вещи это не поможет. На первом месте должен быть инженерный подход, умение все просчитать, вывести риски, продумать план действий и особенности эксплуатации изделия. А иначе получаем тонну красивой и оригинальной, но совершенно бесполезной ерунды.