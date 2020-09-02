Сокрушительный удар по преступности

https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1492766/



За отчётный период раскрыто около 600 дел. При том, что средний показатель раскрываемости подобных преступлений, порядка 45-46%....

Кто-то верит в беспримерную гениальность курганских сыщиков?.. Очень прошу отметиться этих читателей в комментариях. В конце концов, никогда не лишне знать ники персонажей настолько... ...ну, ок, наивных.

Но мне лично, как человеку отдавшему долгие годы службе в системе МинЮста, рисуются жуткие картины "уговоров", которые применялись, чтобы "загрузить статьёй левого пассажира". Я даже представить себе не могу того конвейера по "опрессовке", который работает в Кургане, чтобы люди на ровном месте соглашались уехать лет на 10-15. В том, что они уехали, нет никаких сомнений, поскольку на сегодня процент оправдательных приговоров в наших судах составляет 0,24%. НОЛЬ, МАТЬ ИХ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СОТЫХ. В проклятом тёмном сталинском прошлом этот процент был 13%...



Огромная просьба к "минусаторам":

Объясните, пожалуйста, какой властью (или финансовыми ресурсами) вы лично обладаете, что вас не пугает вероятность оказаться в Курганской области "в ненужное время в ненужном месте" или гарантирует вам перспективу оправдательного приговора. И почему вас не смущает тот факт, что реальные убийцы и насильники ходят с вами рядом. (Вариант "не собираюсь в Курганскую область" оставим вне рамок обсуждения, пожалуйста)



P.S. Тува отчиталась о достижениях близким к Кургану. 97% и 99%, соответственно...