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Сокрушительный удар по преступности

Сокрушительный удар по преступности (2 фото)

Автор:
02 сентября 2020 04:06
Метки: Борьба с преступностью   криминал   яавтор   
498
2
24-го августа Следственное Управление Следственного Комитета по Курганской области отчитались о СТОПРОЦЕНТНОЙ (!!!) раскрываемости по делам по убийствам и изнасилованиям за первое полугодие 2020-го года.

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Метки: Борьба с преступностью   криминал   яавтор   
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8  комментариев
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1k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Ссылок на документы, я так понимаю, не будет? На отчёты, на примеры подобных дел. Что, неужели никто из родственников незаконно осуждённых не возмутился, не начал писать во всевозможные инстанции, в том числе журналистам? А, я понял. Кровавые сатрапы путинского режима всех так запугали, что никто не смеет даже рта раскрыть. Охотно верю, автор. Пиши ещё.
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4k
Максим Демидов Автор поста Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Чем Вас не устраивает ссылка на отчёт самого Следственного Управления Следственного Комитета? В тексте же есть. Самый, что ни на есть официальный сайт госучреждения.
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5k
klop 18 минут назад
// поскольку на сегодня процент оправдательных приговоров в наших судах составляет 0,24%. НОЛЬ, МАТЬ ИХ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СОТЫХ. В проклятом тёмном сталинском прошлом этот процент был 13%. //

Автор только забыл указать что 22% уголовных дел суд прекращает до рассмотрения.
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3k
rutt Полчаса назад
А в чем проблема раскрыть синию бытовуху или поножовщину в рыгаловке-наливайке? Сдается мне, там злодеев а ля Мориарти или ещё каких умников, не водится.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
к следствию подключили экстрасенсов.
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
От тюрьмы и сумы не зарекаются
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415
Walter White 3 часа назад
Эта рыба давно уже прогнила с самой головы и жутко воняет.

Ссылка www.youtube.com
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25k
blus 3 часа назад
Ну что вы возбудились так? Ну не 146% же...
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