Вместо танков — ретро-трамвайчик. Как отметили День города в Донецке

Чистое небо над головой и счастливые лица детей — вот главный подарок жителям Донецка после шести лет войны
В последние выходные августа Донецк традиционно празднует сразу два праздника: День города и День шахтера. Что же они значат для самих дончан?
В последние выходные августа Донецк традиционно празднует сразу два праздника: День города и День шахтера. Что же они значат для самих дончан?
Дети возле техники времен Великой Отечественной войны в парке Ленинского комсомола
На фронте сейчас затишье. Хочется верить, что так будет и в дальнейшем.
Выставка цветов «Память и слава» на бульваре Пушкина
Война в Донбассе идет 6 лет. Многое изменилось со времени мирной жизни, но люди не потеряли надежду и верят в будущее.
Шахты продолжают работать и в это нелегкое время, как и предприятия, обслуживающие горнодобывающую промышленность. Молодое поколение в многочисленных профильных учебных заведениях Донецка осваивает шахтерские профессии.
В Донбассе почти в каждой семье есть шахтеры, и в этот день многие чувствуют особое единство.
Жители Донбасса привыкли преодолевать трудности, и яркие, насыщенные дни праздников громко говорят об этом.
На бульваре Пушкина выступают танцевальные коллективы, играют музыканты.
На улицах и в парках Донецка проходят концерты, выставки, ярмарки. У жителей города по-настоящему праздничное настроение.
Погода солнечная, много цветов и радостных лиц. Работают фонтаны, возле которых играют дети.
В праздники два замечательных антикварных трамвайчика катают дончан по маршруту «Донецкий металлургический завод – Ж/д вокзал». От желающих прокатиться нет отбоя. В вагонах тесно, но весело. Как же замечательно, что по городу ездят переполненные дончанами ретро-трамваи, а не военная техника на передовую!
С Днем рождения, Донецк! Желаем тебе, Город-герой, мирного неба над головой!
С Днем рождения, Донецк! Желаем тебе, Город-герой, мирного неба над головой!
В Донецке ходит ретро-трамвай
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