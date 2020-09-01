Вместо танков — ретро-трамвайчик. Как отметили День города в Донецке

В праздники два замечательных антикварных трамвайчика катают дончан по маршруту «Донецкий металлургический завод – Ж/д вокзал». От желающих прокатиться нет отбоя. В вагонах тесно, но весело. Как же замечательно, что по городу ездят переполненные дончанами ретро-трамваи, а не военная техника на передовую!



С Днем рождения, Донецк! Желаем тебе, Город-герой, мирного неба над головой!