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Вместо танков — ретро-трамвайчик. Как отметили День города в Донецке

Вместо танков — ретро-трамвайчик. Как отметили День города в Донецке (10 фото)

Автор:
01 сентября 2020 10:53
Метки: ДНР   день города   донбасс восстановление   донецк   
946
10
Чистое небо над головой и счастливые лица детей — вот главный подарок жителям Донецка после шести лет войны
В последние выходные августа Донецк традиционно празднует сразу два праздника: День города и День шахтера. Что же они значат для самих дончан?

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Метки: ДНР   день города   донбасс восстановление   донецк   
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14  комментариев
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3k
rusdorf 7 часов назад
Город-герой Донецк, даже загуглил, может я чего не знаю....
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96
nikokuc 18 минут назад
В праздники два замечательных антикварных трамвайчика катают дончан по маршруту «Донецкий металлургический завод – Ж/д вокзал»

Ни то ни другое уже не функционирует ...
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2k
Менструальный бздун 5 часов назад
Эти Люди с большой буквы отстояли себя в течении всего срока парашенко (орфографическая ошибка намеренна). Будут стоять и дальше. УВАЖЕНИЕ!!!!
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24k
labuda.blog 6 часов назад
С праздником земляки!
С праздником земляки!
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18k
hebpat 6 часов назад
вот - есть же нормальная Украина, а не жовто-блакытное скачущее быдло
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24k
labuda.blog hebpat 6 часов назад
Ты сейчас ненароком оскорбил дончан, назвав их "украиной".
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132
776166 labuda.blog 6 часов назад
Нет.
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946
anton 776166 3 часа назад
Да. Мы никогда не назовемся больше украиной!
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776166 anton 23 минуты назад
Вы такие разные. Говорите за себя, не надо за всех.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
9k
Taximaxi 7 часов назад
А где-то на дальних границах,
На обломках богатой страны,
Полыхая и оглушительно громко,
Свидомые рвёт пуканы.
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1k
Том Сойер 7 часов назад
С праздником, Донбасс!!!
С праздником, Донбасс!!!
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