Лошадь откусила петербуржцу часть носа

9 декабря компания подвыпивших молодых людей вышла из караоке-бара в Санкт-Петербурге и по дороге к метро встретила двух девушек с лошадьми. Один из парней с разрешения наездницы погладил и покормил лошадь и вскоре лишился части своего носа.
В больнице нос пришили обратно, но приживётся ли он — неизвестно
В Санкт-Петербурге даже кони склонны к расчлененке
Сейчас пострадавший хочет получить компансацию
"Я пока что ни на кого не писал заявление. Если это хозяйки, то да, имею претензии, но лучше всё решить, конечно, без полиции, по-хорошему. Мне важен только нос, мне не нужно материальное обогащение... Ну реально, я сейчас урод" - рассказывает парень.
Источник:
Ссылки по теме:
- Воздушный парад Победы 2020 года
- Не сумел убежать: разъяренный бык затоптал мужчину на фестивале в Испании
- В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо
- Нетрезвый муж администратора магазина в Бийске "наказал" ударом ножа припозднившегося покупателя
- Лошадь помогла человеку, который упал с инвалидной коляски
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
вы че там в Питере курите?
У меня вообще, есть некое правило, что к чужим животным я не тяну свои руки и мордасы, чтобы остаться с пальцами и глазами(а оказывается и шнобель, в зоне риска) - ну я хз, даже хомяк может неприятно удивить, а тут лошандрий, который пол качана отчекрыжить может, зачем соваться к нему целоваться(ну или что он там делал своим лицом)?
что они там вообще на улицах по ночам делают на лошадях?
Уже все понятно, а поссмотрев дальше все еще понятнее. Лошади надо было вообще ему половину еб..а откусить. Быдло бухое. Тупое, бухое быдло. Поделом.
Ещё свежо на памяти видео, как медведь дерёт залезшего в вольер пьяного быдлана. Кто виноват? Ясен перец - тоже все, кроме него самого.