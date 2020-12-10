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Лошадь откусила петербуржцу часть носа

Лошадь откусила петербуржцу часть носа (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 декабря 2020 13:26
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   инцидент   конь   лошадь   нос   происшествие   россия   санкт-петербург   
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9 декабря компания подвыпивших молодых людей вышла из караоке-бара в Санкт-Петербурге и по дороге к метро встретила двух девушек с лошадьми. Один из парней с разрешения наездницы погладил и покормил лошадь и вскоре лишился части своего носа.

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Метки: видео   инцидент   конь   лошадь   нос   происшествие   россия   санкт-петербург   
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22  комментария
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1k
Игорь 2 часа назад
Лошадь???!!! в наморднике????!!!!
вы че там в Питере курите?
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586
Nane First NameLast 2 минуты назад
Хотел погладить и покормить лошадь - погладил и покормил
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14k
Александр 5 минут назад
Нихрена не понятно и не очень интересно.

У меня вообще, есть некое правило, что к чужим животным я не тяну свои руки и мордасы, чтобы остаться с пальцами и глазами(а оказывается и шнобель, в зоне риска) - ну я хз, даже хомяк может неприятно удивить, а тут лошандрий, который пол качана отчекрыжить может, зачем соваться к нему целоваться(ну или что он там делал своим лицом)?
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3k
schmubu 6 минут назад
тут как-то всё чаще новости про лошадей в питере появляются.
что они там вообще на улицах по ночам делают на лошадях?
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662
лесная лысоешка 8 минут назад
Лошадь откусила петербуржцу часть носа
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55
Михаил Полчаса назад
С пьяным рылом, говорят, к лошади подходить ненормально. А ходить с лошадью по тротуару в мегаполисе нормально )
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30k
Григорий Полчаса назад
ну и нечего было лезть с перегаром, лично я лошадку прекрасно понимаю
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2k
KL11 Полчаса назад
а он маску носил? Нос мог бы остаться цел!
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5k
corell Час назад
Синька - зло, какбе говорит лошадка.
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2k
Борис Карабанов corell 36 минут назад
Нос красный - с морковкой или редиской легко спутать.
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7k
Otium7 Час назад
Коняшки не переносят запах спиртного! Разрешать подвыпившим подходить и, темболее гладить лошадей, равносильно нарушению мер безопасности.
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36
Klyuh Час назад
Лошадь - это животное!!! И для людей, которые не общались тесно с лошадьми, запомните: лошадь спереди кусается, сзади - лягается. К лошади подходить только сбоку!
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30k
Григорий Klyuh Полчаса назад
Если захочет, она и сбоку прекрасно повернётся и грызанёт)
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3k
Горожанин Час назад
Попал под лошадь...
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4k
Majul 2 часа назад
Мы вышли "с" караоке-бара...
Уже все понятно, а поссмотрев дальше все еще понятнее. Лошади надо было вообще ему половину еб..а откусить. Быдло бухое. Тупое, бухое быдло. Поделом.
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7k
Otium7 Majul Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, как это современно - с пьяным рылом подлезть к чужой лошади, получить ожидаемый заслуженный укус или удар копытом, а потОм начать поиск виновных с требованием компенсации. И ведь суд встанет на его сторону: "лошадь без намордника", "копыта не охолощены", "хвост вообще не сертифицирован", "техосмотр за 2020 год не пройден", "справки на антитела у лошади нет", "у хозяйки права на управление лошадью просрочены", словом, будут найдены тысячи причин виновности несчастной лошади и её хозяйки и лишь основная причина, приведшая к травме, будет оставлена за скобками. А причина эта - пьяный дебилизм и невежество (незнание элементарных поведенческих реакций животных).
Ещё свежо на памяти видео, как медведь дерёт залезшего в вольер пьяного быдлана. Кто виноват? Ясен перец - тоже все, кроме него самого.
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53
Мурчелло 2 часа назад
Лошадь откусила петербуржцу часть носа
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1k
евгений 2 часа назад
Надо было половину головы откусить...чтоб бухой к животным не лез больше) Идиот
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423
француз 2 часа назад
какого еще намордника? не хер лезть мордой к морде лошади, легко отделался, был на мой памяти куда хуже случай, на одной конюшне( довольно известной в мск) лошадь вырвала нижнюю челюсть одной бабе, та решила лошадку в нос поцеловать..
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−130
nabaal 2 часа назад
погладь лошадь, угости морковкой !
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7k
Otium7 nabaal Час назад
Тоьько, не подшофе!
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