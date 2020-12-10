Лошадь откусила петербуржцу часть носа

9 декабря компания подвыпивших молодых людей вышла из караоке-бара в Санкт-Петербурге и по дороге к метро встретила двух девушек с лошадьми. Один из парней с разрешения наездницы погладил и покормил лошадь и вскоре лишился части своего носа.

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В больнице нос пришили обратно, но приживётся ли он — неизвестно

В Санкт-Петербурге даже кони склонны к расчлененке