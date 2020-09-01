Тайные послания, оставленные на бирках

Мир полон интересного и необъяснимого. Оно буквально окружает нас повсюду... Взять хотя бы ярлычки для одежды...
В случае зомби-апокалипсиса: бежать
Выверните наизнанку и постирайте вручную в холодной воде, чтобы не испортить её, как всё остальное в вашей жизни
Не кормить после полуночи
На 30% изготовлена из дурачества
Постирайте, когда испачкается
Цвет: серая полосатость
Звучит как оскорбление
Не бейте панд
Кофта из оленя
На 3% изготовлен из района! Что?
Когнитивный диссонанс
^_^
У меня болит зуб
Комбинезон от Джесси Пинкмэна
Что у них с процентами?
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Метки: бирка информация одежда прикол тайные послания юмор
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