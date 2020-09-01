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Тайные послания, оставленные на бирках

Тайные послания, оставленные на бирках (17 фото)

Автор:
01 сентября 2020 10:04
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: бирка   информация   одежда   прикол   тайные послания   юмор   
1458
17

Мир полон интересного и необъяснимого. Оно буквально окружает нас повсюду... Взять хотя бы ярлычки для одежды...

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Метки: бирка   информация   одежда   прикол   тайные послания   юмор   
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2  комментария
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Мефодий Час назад
так выглядит отчаяние и безнадёга саппорта..
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904
Роман Иванов 17 минут назад
Голосом Галыгина: Комбинезон, сука, теплый!
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