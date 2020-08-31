Австралийка нашла в туалете четырех змей

В доме у австралийки Софи Пирсон несколько дней барахлил сливной бачок. Чтобы заставить его работать, нужно было очень сильно нажать на кнопку.



Жительница фермы в Корделии решила не вызывать мастера и починить все своими руками. Заглянув в бачок, девушка с криком отпрянула. Оказалось, там поселились четыре змеи длиной до метра, пишет Opera News.