Австралийка нашла в туалете четырех змей

Заходя в туалет в Австралии нужно быть внимательным!
В доме у австралийки Софи Пирсон несколько дней барахлил сливной бачок. Чтобы заставить его работать, нужно было очень сильно нажать на кнопку.
Жительница фермы в Корделии решила не вызывать мастера и починить все своими руками. Заглянув в бачок, девушка с криком отпрянула. Оказалось, там поселились четыре змеи длиной до метра, пишет Opera News.
Жительница фермы в Корделии решила не вызывать мастера и починить все своими руками. Заглянув в бачок, девушка с криком отпрянула. Оказалось, там поселились четыре змеи длиной до метра, пишет Opera News.
Немного успокоившись, Пирсон рассмотрела незваных «гостей» и поняла, что они не ядовиты. Это были обычные древесные змеи, которых она часто видела на ферме. Софи позвонила своей подруге, которая помогла достать змеек и выпустить их на волю.
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