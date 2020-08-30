15 интересных фактов о фильме «Танго и Кэш»

2. Курт Рассел остался очень недоволен работой с Сильвестром Сталлоне, из-за чего позднее отказывался от роли в «Неудержимых».

3. Очки Сильвестра Сталлоне в фильме – его собственные. Актер плохо видит и в фильмах обычно носит контактные линзы. Но в «Танго и Кэш» для его интеллигентного героя решили их оставить.

4. Сцена с грузовиком, который на шоссе останавливает герой Сильвестра Сталлоне с одним пистолетом – отсылка к фильму «Полицейская история» с Джеки Чаном в главной роли.