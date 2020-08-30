15 интересных фактов о фильме «Танго и Кэш»

Один из самых известных боевиков в нашей стране попал в кинотеатры в 1989 году. В американском прокате «Танго и Кэш» провалился и получил две номинации на анти-премию «Золотая малина». В том числе за «худший сценарий».
Главные роли сыграли: Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел, Тери Хэтчер, Джек Пэланс, Брайон Джеймс и Джеймс Хун. Поставили картину сразу три режиссера: Андрей Кончаловский, Альберт Магноли и Сильвестр Сталлоне.
Интересные факты:
1. Из-за конфликта с продюсерами режиссер Андрей Кончаловский был уволен на этапе производства. Заменил его Альберт Магноли, но многие эпизоды со своим героем снял лично Сильвестр Сталлоне.
2. Курт Рассел остался очень недоволен работой с Сильвестром Сталлоне, из-за чего позднее отказывался от роли в «Неудержимых».
3. Очки Сильвестра Сталлоне в фильме – его собственные. Актер плохо видит и в фильмах обычно носит контактные линзы. Но в «Танго и Кэш» для его интеллигентного героя решили их оставить.
4. Сцена с грузовиком, который на шоссе останавливает герой Сильвестра Сталлоне с одним пистолетом – отсылка к фильму «Полицейская история» с Джеки Чаном в главной роли.
5. Актер Брайон Джеймс должен был появиться в фильме лишь в небольшом эпизоде. Решив как-нибудь выделить своего персонажа, Джеймс наградил его акцентом кокни – популярным лондонским слэнгом. Сильвестру Сталлоне так понравился подобный персонаж, что он попросил расширить роль Джеймса.
6. Патрик Суэйзи был подписан на роль Кэша, но в последний момент он принял решение сняться в фильме «Придорожная закусочная». На его место быстро пригласили Курта Рассела.
7. По слухам, конфликт у режиссера Андрея Кончаловского был с Сильвестром Сталлоне. Однако, сам режиссер всегда опровергает подобные слухи, утверждая, что со Сталлоне у них были отличные отношения.
8. Курт Рассел когда-то отказался от роли Мартина Риггза в фильме «Смертельное оружие»(1997). Его герой Кэш основан именно на Риггзе. Сталлоне и продюсеры хотели с «Танго и Кэш» повторить успех полицейского боевика с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером.
9. Из-за плохих тестовых показов продюсеры приняли решение переснять всю последнюю треть фильма. Первоначально в финале практически не было экшна.
10. Съемки фильма стартовали без законченного сценария. Постоянные его изменения во время съемочного процесса, раздули первоначальный бюджет на 20 миллионов долларов.
11. Монтажер Стюарт Бейрд, которого пригласила студия из-за недовольства финальной версией фильма, собранной Сильвестром Сталлоне, больше месяца делал разный монтаж фильма «Танго и Кэш».
Студию варианты Бейрда тоже не устраивали и ленту пересобрали несколько раз. Окончательный монтаж «Танго и Кэш» получил лишь за неделю до премьеры в кинотеатрах. Из-за этого в трейлерах к фильму есть множество эпизодов, которых в самой ленте уже нет.
12. Сестру Сильвестра Сталлоне должна была играть актриса Дафна Эшбрук(сериалы «Команда А» и «Рыцарь дорог»). Одна должна была быть приемной сестрой. Но перед самыми съемками продюсеры решили сделать сестру родной. После этого они подписали Тэри Хэтчер, ибо она, по мнению продюсеров, была чем-то похожа на Сталлоне.
13. Композитором фильма является Харольд Фальтермайер. Но из-за пересъемок и постоянного редактирования, Фальтермайер оказался недоступен, когда понадобилось вносить правки в уже написанную музыку. Этим занимался композитор Гэри Чан(«В осаде»), написавший музыку для последней трети фильма и подредактировавший музыку Фальтермайера в остальном фильме.
14. Сценарист Рэнди Фельдман утверждает, что в финальном фильме от его сценария практически ничего не осталось, кроме основной идеи о двух совершенно разных полицейских вынужденных работать вместе.
15. Джеффри Боам, поработавший над сценарием «Смертельного оружия», работал и над фильмом «Танго и Кэш». Но итоговый фильм ему так не понравился, что он отказался от своего имени в титрах.
Производственный бюджет фильма 55 миллионов долларов. Кассовые сборы в прокате 63 миллиона долларов.
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Подобные сцены где только не встретишь!
в завязке киноленты, Танго останавливает грузовик, а Кэш наемника на подземном паркинге.
При этом Кэш берет машину гражданского, которую разбивает в хлам.
А гражданский кричит - "че ты творишь, я верю в перестройку"...
Гражданский - Савелий Крамаров.