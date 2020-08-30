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15 интересных фактов о фильме «Танго и Кэш»

15 интересных фактов о фильме «Танго и Кэш» (6 фото)

Автор:
30 августа 2020 17:51
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
1301
6

Один из самых известных боевиков в нашей стране попал в кинотеатры в 1989 году. В американском прокате «Танго и Кэш» провалился и получил две номинации на анти-премию «Золотая малина». В том числе за «худший сценарий».

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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9  комментариев
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25k
Игорь 5 часов назад
Сцена с грузовиком, который на шоссе останавливает герой Сильвестра Сталлоне с одним пистолетом – отсылка к фильму «Полицейская история» с Джеки Чаном в главной роли.
======
Подобные сцены где только не встретишь!
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11k
Алексей Час назад
Странно, что в обзорах данного фильма никто не пишет про следующий факт....
в завязке киноленты, Танго останавливает грузовик, а Кэш наемника на подземном паркинге.
При этом Кэш берет машину гражданского, которую разбивает в хлам.
А гражданский кричит - "че ты творишь, я верю в перестройку"...
Гражданский - Савелий Крамаров.
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4k
Александр Иванов Час назад
Как бы среднеголливудский боевичок с юмором.
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39k
SAndre 4 часа назад
фильм даже ниже среднего
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2k
Pechenegiatakuyt 5 часов назад
Есть молодые люди рожденные в 21-м веке посмотревшие этот фильм?
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55k
Опиум для народа Pechenegiatakuyt 4 часа назад
А много людей,рожденных в 70-е смотрели фильм "Великий диктатор"?
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489
Павел Опиум для народа 2 часа назад
Я конечно рождён в конце 60-х, но с моей сестрой мы его обсуждали...
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