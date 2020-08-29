20 диковинных находок, сделанных во время обычной скучной прогулки

Издавна людям рекомендовалось гулять, не в смысле отжигать в ночных клубах, а именно прогуливаться по местности. И для здоровья полезно, и помогает мозги разгрузить, а еще есть шанс получить приключеньице. Или найти какую-нибудь занятную штуку, особенно если гулять не по парку, а по менее облагороженным местам. Примеры, они же доказательства таких находок, смотрите далее.
Настоящий древний лик божества, резьба по скале, в глухих джунглях предгорий Гималаев
Это зубик явно не человека, специалисты говорят – лося!
По дороге к озеру встретилось это лицо
Просто жучок, но очень необычного цвета
Просто ванна посреди леса
Очень большой гриб
Кто-то сделал посреди леса такую занятную инсталляцию
Дверь не декоративная, она обозначает проход на поле. Дания.
Еще одно дитя природы радикально непонятного цвета
Ежевика гигантская, ягода размером с детскую ладошку
Самый романтический кактус в мире
Это камень, просто камень, который упорно напоминает кусок пиццы
Парк обычный, подросток тоже, а вот найденный лист великоват, как минимум
Крохотные зайчатки в земляной выемке. Газировка для масштаба.
Замечательный рисунок на спинке мотылька
Камушек с нарисованными зубами весьма похож на морского монстра
Дерево-талисман, в которое вставляют монетки
Из найденных на пляже костей удалось собрать почти полный скелет дельфина
С непривычки можно серьезно испугаться стража леса
Сравните размеры комара и лягушонка! Вот это кроха!
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