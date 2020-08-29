20 диковинных находок, сделанных во время обычной скучной прогулки

Издавна людям рекомендовалось гулять, не в смысле отжигать в ночных клубах, а именно прогуливаться по местности. И для здоровья полезно, и помогает мозги разгрузить, а еще есть шанс получить приключеньице. Или найти какую-нибудь занятную штуку, особенно если гулять не по парку, а по менее облагороженным местам. Примеры, они же доказательства таких находок, смотрите далее.