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20 диковинных находок, сделанных во время обычной скучной прогулки

20 диковинных находок, сделанных во время обычной скучной прогулки (20 фото)

Автор:
29 августа 2020 12:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   находеи   природа   
1074
20

Издавна людям рекомендовалось гулять, не в смысле отжигать в ночных клубах, а именно прогуливаться по местности. И для здоровья полезно, и помогает мозги разгрузить, а еще есть шанс получить приключеньице. Или найти какую-нибудь занятную штуку, особенно если гулять не по парку, а по менее облагороженным местам. Примеры, они же доказательства таких находок, смотрите далее.

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Метки: интересно   находеи   природа   
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3  комментария
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Yasen_Perec 4 часа назад
Жук не жук, а мокрица. Но цвет да, необычный.
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31k
Андрей Бертон 45 минут назад
Такую пиццу сьесть, даже зубы лося не прмогут
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11k
Алексей 3 часа назад
Кто-то устроил очень оригинальный сюрприз своему ребенку

Кто-то устроил очень оригинальный сюрприз своему ребенку
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