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Меткие высказывания и смешные сюжеты Фаины Раневской

Меткие высказывания и смешные сюжеты Фаины Раневской (20 фото + 9 видео)

Автор:
26 августа 2020 20:50
Сообщество : Юмор
Метки: Фаина Раневская   смешные высказывания   сюжеты   цитаты   юмор   
1298
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9
Интересные и смешные высказывания- Фаины Раневской.

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Метки: Фаина Раневская   смешные высказывания   сюжеты   цитаты   юмор   
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3  комментария
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6k
albedo 4 часа назад
Великая актриса. Несколько раз видел ее в спектаклях театра Моссовета. В паре с Пляттом - просто феерия актерской игры!!!! Это надо видеть вживую
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9k
An4aR 3 часа назад
"Суд присяжных оправдал его!".
Ссылка www.youtube.com
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10k
Corvus Corax 3 часа назад
Изумительная женщина и великая актриса.
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