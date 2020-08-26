Меткие высказывания и смешные сюжеты Фаины Раневской

1.
"Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться!"
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5.
"Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь."
6.
"Жизнь — это затяжной прыжок из п*зды в могилу..."
7.
"Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень."
8.
9.
"Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе – зло, ты ему – конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет."
10.
"Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение."
11.
12.
"Сказка - это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль - это когда наоборот."
13.
"Женщины – это не слабый пол, слабый пол – это гнилые доски."
14.
15.
"Многие жалуются на свою внешность, и никто – на мозги."
16.
"Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке. — А потом? — А потом начну раскачиваться"
17.
18.
"Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать."
19.
"Милочка, если хотите похудеть – ешьте голой и перед зеркалом!"
20.
" Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет."
21.
"– Старость- это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы."
22.
23.
"Какая разница между еврейской и православной женами? – Православная жена имеет настоящие оргазмы, но поддельное золото."
24.
"-Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим! - требует капризная молодая актриса. -Все будет настоящим, - успокаивает ее Фаина Раневская. - Все: и жемчуг в первом действии, и яд – в последнем."
25.
26.
"-Вы по-прежнему молоды и прекрасно выглядите. -Я не могу ответить вам таким же комплиментом! -А вы бы, как и я, соврали!"
27.
"– Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть..."
28.
"– Фаина Георгиевна, как ваши дела? – Вы знаете, милочка, что такое говно? Так оно по сравнению с моей жизнью – повидло. * * * – Как жизнь, Фаина Георгиевна? – Я вам еще в прошлом году говорила, что говно. Но тогда это был марципанчик."
29.
"Я ведь еще помню порядочных людей... Боже, какая я старая!"
Источник:
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