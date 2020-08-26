Шерстнев – нестандартный актер с доброй душой

Актер Юрий Шерстнев был добрейшей души человеком. Так отзывались о нем коллеги. Но по иронии судьбы, из-за нестандартной внешности его часто звали на роли отрицательных персонажей.
Проницательный взгляд, твердый, убедительный голос. Вспомните небольшой эпизод в фильме «Город Зеро» 1988 года, где Шерстнев сыграл официанта. Ну, разве мог герой Леонида Филатова что-то ответить собеседнику, когда тот принес торт в виде его головы? «Вы попробуйте, а то наш повар обидится», - сказал герой Шерстнева.
Именно этому актеру доверили сказать ключевую фразу фильма, с которой и началась вся та фантасмагория, которая развернулась в этом фильме. До глубины души пробирает его голос в этом фильме, его едва заметная ухмылка. Не каждый режиссер мог отказать себе в удовольствии позвать Юрия Борисовича, который украшал своей игрой любой фильм.
Юрий Борисович Шерстнев родился за два месяца до начала Великой Отечественной войны: 24 апреля 1941 года в семье военного и домохозяйки. Отец погиб через год после начала войны, а мать с сыном моталась по стране – эвакуация.
Только в 1946 году Юрий с мамой вернулись в Москву. С детства Юра знал, что хочет быть актером. Его целеустремленность помогла ему поступить с первого раза в Школу-студию МХАТ, после окончания которой молодой актер уехал в Киев и два года служил в Русском драмтеатре.
Потом Шерстнев вернулся в столицу и работал в Театре имени Станиславского, театре «Сфера» и Московском литературно-драматическом театре ВТО. Режиссеры театров признавали в нем талант и умение оригинально прочитывать образы.
Чуть позже Юрий Шерстнев начинает сниматься в кино. Его первая роль – офицер белого движения в фильме «Назовите ураган «Марией». А потом пошли фильмы один за другим: «Мастер и Маргарита», «Мушкетеры», «Город принял», «Рожденная революцией», тот же «Город Зеро».
Одним актерским мастерством жизнь Юрия Борисовича не ограничивалась – он очень любил музыку, великолепно играл на гитаре, губной гармошке, трубе, саксофоне. У него было оригинальное хобби: в свободное время актер реставрировал музыкальные инструменты. А ведь это сложный и долгий процесс. Но терпения Юрию Шерстневу хватало.
Актер был дважды женат, у него двое детей. В последние годы Юрий Борисович сильно болел – давали о себе знать слабые легкие. Для того, чтобы просто двигаться, ему был нужен дорогой аппарат, который стоил очень дорого.
Тогда супруга обратилась к поклонникам актера через социальные сети. И деньги удалось собрать – актер прожил еще почти 5 лет.
- Из дома не выхожу уже два года. Представьте, что постоянно не хватает воздуха. Аппарат спасает, хотя тоже на ладан дышит, как и его хозяин, - говорил актер незадолго до смерти. При этом, он горячо благодарил почитателей своего таланта за оказанную помощь.
Не стало Юрия Шерстнева 12 мая 2017 года в возрасте 76 лет. Последним его появлением на экране стала роль художественного руководителя театра в фильме 2013 года «Репетиции».
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