Шерстнев – нестандартный актер с доброй душой

Проницательный взгляд, твердый, убедительный голос. Вспомните небольшой эпизод в фильме «Город Зеро» 1988 года, где Шерстнев сыграл официанта. Ну, разве мог герой Леонида Филатова что-то ответить собеседнику, когда тот принес торт в виде его головы? «Вы попробуйте, а то наш повар обидится», - сказал герой Шерстнева.

Именно этому актеру доверили сказать ключевую фразу фильма, с которой и началась вся та фантасмагория, которая развернулась в этом фильме. До глубины души пробирает его голос в этом фильме, его едва заметная ухмылка. Не каждый режиссер мог отказать себе в удовольствии позвать Юрия Борисовича, который украшал своей игрой любой фильм.