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Шерстнев – нестандартный актер с доброй душой

Шерстнев – нестандартный актер с доброй душой (4 фото)

Автор:
26 августа 2020 20:46
Сообщество : Кино
Метки: актер   память   роли   
479
4

Актер Юрий Шерстнев был добрейшей души человеком. Так отзывались о нем коллеги. Но по иронии судьбы, из-за нестандартной внешности его часто звали на роли отрицательных персонажей.

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Метки: актер   память   роли   
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Alex 3 часа назад
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АнтонПолднев 17 минут назад
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babuby 38 минут назад
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alexis 42 минуты назад
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Corvus Corax 2 часа назад
Хороший актер, добрая память...
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Taxi007 2 часа назад
Аты баты, шли солдаты.
Не узнать совсем

Аты баты, шли солдаты. Не узнать совсем
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