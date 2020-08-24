В 80-х постер с изображением этой девушки висел в комнате каждого подростка

Но этот кадр был бы невозможным без еще одного участника — подруги Бателр Кэрол Ноттс, которая так удачно одолжила ей свое платье и ракетку. В 2014 году женщина выставила их на аукцион и тут же нашла покупателей. Знаменитое платье ушло с молотка за 15 тысяч фунтов, а ракетка — за 2 тысячи фунтов.



Таким образом, постер принес деньги всем, кроме самой модели. Вот такая любопытная история стоит за одной, казалось бы, случайной фотографией.