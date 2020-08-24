В 80-х постер с изображением этой девушки висел в комнате каждого подростка

В сентябре 1976 года 30-летний Мартин Эллиотт, учившийся на фотографа в университете Бирмингема, убедил свою 18-летнюю возлюбленную Фиону Батлер принять участие в съемке. Парень мечтал сделать фотосессию в стиле пин-ап.
Для съемки Фиона попросила у подруги ракетку и теннисное платье, которое та сшила вручную. Отец дал девушке теннисные туфли, а собака семейства любезно предоставила теннисные мячи, служившие ей игрушками. Так и сложился образ сексуальной девушки-теннисистки, хоть сама Фиона, как она призналась позже, совсем не играла в теннис из-за плохой координации.Фотосессия получилась достаточно короткой. Эллиотт успел отснять только одну пленку, но надеялся, что среди готовых кадров будет «тот самый». Так и вышло.
Особенной популярностью пользовались постеры с изображением теннисистки. Они висели почти в каждой комнате и кабине дальнобойщиков, а продавали их по 2 фунта за штуку. Довольно неплохая сумма на то время! Не удивительно, что Мартин Эллиотт заработал на «Теннисистке» 250 тысяч фунтов стерлингов. Сама модель не получила ни копейки, так как изначально решила не афишировать свое имя и отказалась от доли прибыли.
Впрочем, сожалеть об утраченных деньгах Фионе не приходилось. Девушка вышла замуж за мультимиллионера Иана Валкера (Ian Walker), в браке с которым у нее родились сын и две дочери. Сейчас Фиона работает внештатным иллюстратором в журнале Droitwich Spa, Worcestershire и ведет достаточно закрытый образ жизни.
Лишь в 2011 году, спустя 35 лет после создания фотографии, женщина появилась на мероприятии, приуроченном большому теннису, которое проходило в Институте Изящных искусств Бирмингема. Естественно, одним из экспонатов выставки был тот самый постер, ведь именно с ним, как утверждают эксперты, чаще всего ассоциируется образ современных теннисисток.
Лишь в 2011 году, спустя 35 лет после создания фотографии, женщина появилась на мероприятии, приуроченном большому теннису, которое проходило в Институте Изящных искусств Бирмингема. Естественно, одним из экспонатов выставки был тот самый постер, ведь именно с ним, как утверждают эксперты, чаще всего ассоциируется образ современных теннисисток.
Но этот кадр был бы невозможным без еще одного участника — подруги Бателр Кэрол Ноттс, которая так удачно одолжила ей свое платье и ракетку. В 2014 году женщина выставила их на аукцион и тут же нашла покупателей. Знаменитое платье ушло с молотка за 15 тысяч фунтов, а ракетка — за 2 тысячи фунтов.
Таким образом, постер принес деньги всем, кроме самой модели. Вот такая любопытная история стоит за одной, казалось бы, случайной фотографией.
Таким образом, постер принес деньги всем, кроме самой модели. Вот такая любопытная история стоит за одной, казалось бы, случайной фотографией.
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Метки: Мартин Эллиотт девушки спорт
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Саша. 1974 г.р.
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Фото было сделано в начале сентября 1976 года. В кадре Фиона Батлер — на тот момент восемнадцатилетняя подружка Эллиотта.