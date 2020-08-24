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В 80-х постер с изображением этой девушки висел в комнате каждого подростка

В 80-х постер с изображением этой девушки висел в комнате каждого подростка (6 фото)

Автор:
24 августа 2020 20:21
Метки: Мартин Эллиотт   девушки   спорт   
6486
6
В сентябре 1976 года 30-летний Мартин Эллиотт, учившийся на фотографа в университете Бирмингема, убедил свою 18-летнюю возлюбленную Фиону Батлер принять участие в съемке. Парень мечтал сделать фотосессию в стиле пин-ап.

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Метки: Мартин Эллиотт   девушки   спорт   
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32  комментария
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3k
aleksander 6 часов назад
Я это фото первый раз увидел на Фишках.
Саша. 1974 г.р.
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1k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
У меня висел портрет Шварца из фильма "Хищник" и Сталлоне из "Рокки",а позже добавился Ван Дамм
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19k
Тигран Саркисян Час назад
хрен там плавал у меня весели тачки и механизмы
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6k
bum-bum 2 часа назад
с одной стороны она хороша. Но с другой стороны у нее лицо.
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8k
Denissg 3 часа назад
Автор, не обобщай за всех. У меня не висело, но стояло.
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3k
Убийца Прохиндеев Denissg 2 часа назад
Хахаха, зачет
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Комментарий удален. Причина: флуд
−72
nic 4 часа назад
бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх

бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх
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1k
Мороз 5 часов назад
Да ладно !! В самых дальних деревнях плакаты поинтереснее висели!! Это стиль 60-х...
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14k
Yorge 6 часов назад
У нормальных пацанов висела Саманта Фокс, а куском голой жопы нас было не удивить.
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9k
zlopisec Yorge 4 часа назад
Ну или Сабрина... Сандра еще встречалась.
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2k
Tano 6 часов назад
В 80-х постер с изображением этой девушки висел в комнате каждого подростка
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2k
Tano 6 часов назад
В 80-х постер с изображением этой девушки висел в комнате каждого подростка
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−56
Обратная сторона Луны 7 часов назад
Саманта фокс везде висела
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1k
Bogdan Krasota Обратная сторона Луны 6 часов назад
Сабрина
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337k
Parizhanka 7 часов назад
за лет 5 на фишках этот пост был раз 10
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Фото было сделано в начале сентября 1976 года. В кадре Фиона Батлер — на тот момент восемнадцатилетняя подружка Эллиотта.
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102
Fillthe Parizhanka 6 часов назад
Это классика! Самое время еще раз вспомнить!
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113k
Михаил Автор поста Fillthe 5 часов назад
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244
Демьян Parizhanka 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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−98
............ 7 часов назад
у кого она висела?
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13k
Александр Сучков ............ 6 часов назад
у автора....
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11k
робт 7 часов назад
мда...
вид спереди точно не висел бы у каждого пуберта

мда... вид спереди точно не висел бы у каждого пуберта
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71
foreigner42 робт 6 часов назад
Ну она в целом соответствует стандартам красоты 80-х. Ну и вообще симпатичная девушка. Че не висела бы-то?
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5k
klop foreigner42 6 часов назад
Да у ней лицо мужика какой нахрен симпатичная.
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1k
Андрей робт 6 часов назад
Где губы как у утки? Где утянутые хирургами скулы? Где брови как монобровь, которую по середине пробрили?
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59k
Максим klop 3 часа назад
НУ хз, мультимиллионеру подошла, а тут клоп отказывается..
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