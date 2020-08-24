FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4317 постов • 965 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Актер без актерского диплома. Две роли Петра Вельяминова

Актер без актерского диплома. Две роли Петра Вельяминова (10 фото)

Автор:
24 августа 2020 12:35
Сообщество : Кино
Метки: актер   интересно   роли   
962
10

Вообще у Петра Сергеевича 80 ролей в кино, хотя сниматься он начал в 45 лет. И произошло это по воле случая. Удивительно даже, как не сломался человек, попав в 16 лет в тюрьму по политической статье, а потом был отправлен в лагерь. Через девять лет он мог работать, но не в столице. Его пристанищем стал город Абакан в Хакасии, где он выступал на сцене местного театра.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   интересно   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Олег 7 часов назад
Пётр Сергеевич Вельяминов,принадлежит к древнему дворянскому роду Вельяминовых,первые упоминания о котором относятся к времени царствования Ивана Калиты. Играл мужественных, волевых, принципиальных и справедливых людей,по моему мнению таким он и был в жизни.Попав в 16 лет в лагерь,и отсидев более 9 лет,не сломался и со временем нашёл себя в жизни и в кино.Уважаю замечательного актёра и настоящего мужчину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Ибака Грозный 3 часа назад
Зато сейчас, например актёр Петров дипломированный!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
parallax 6 часов назад
Таланту не нужен ни какой диплом. С другой стороны, ни какой диплом не заменит и не подарит талант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
793
akurys 6 часов назад
Просто настоящий человек. Бог наградил его талантом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
[email protected] 7 часов назад
Тени снимались на моей Малой Родине в Саране. Там скалу Аликаев камень стали после фильма называть Марьин утёс)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot Любимый актёр Николай Рыбников: каким он был на самом деле Любимый актёр Николай Рыбников: каким он был на самом деле Профессиональный актер дубляжа рассказал о своей профессии Профессиональный актер дубляжа рассказал о своей профессии Как выглядит сейчас дочь Чарли Чаплина Как выглядит сейчас дочь Чарли Чаплина Как снимали «Деревенский детектив» и другие фильмы про Анискина Как снимали «Деревенский детектив» и другие фильмы про Анискина 5 интересных фактов о фильме «Одесса» 5 интересных фактов о фильме «Одесса»
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2261750



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смешные кадры для поднятия настроения
1
31
Смешные кадры для поднятия настроения
Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"
2
59
Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
0
254
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
Почему не рекомендуется пить после дыни?
1
7
Почему не рекомендуется пить после дыни?
Актеры, у которых поехала крыша (30 фото)
Актеры, у которых поехала крыша (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#авария#люди#навальный#интересное#прикольные#комментарии#необычно
#интересно#история#картинки#дтп#природа#в мире#смешные#на различный вкус#красота#новости
#факты#прикол#СССР#звери#кино#знаменитости#хищник#авто авария#магазин#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться