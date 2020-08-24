Актер без актерского диплома. Две роли Петра Вельяминова

Именно этот фильм стал для Петра Сергеевича первой работой в кино. Надо отдать должное смелости режиссеров, подыскивающих актеров малоизвестных или почти неизвестных. В Вельяминове они увидели председателя колхоза Захара Большакова, взяв на главную роль без профессионального образования.

За плечами у него были выступления на лесоповале и провинциальные театры. И в дальнейшем никаких театральных училищ он не заканчивал. Он так и работал без актерского образования, а зрители восхищались его талантом и невероятным обаянием.