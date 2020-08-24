Актер без актерского диплома. Две роли Петра Вельяминова

Вообще у Петра Сергеевича 80 ролей в кино, хотя сниматься он начал в 45 лет. И произошло это по воле случая. Удивительно даже, как не сломался человек, попав в 16 лет в тюрьму по политической статье, а потом был отправлен в лагерь. Через девять лет он мог работать, но не в столице. Его пристанищем стал город Абакан в Хакасии, где он выступал на сцене местного театра.
А потом постепенно, словно по ступенькам, поднимался все выше, приближаясь к столице. Он работал в Сибири в нескольких театрах, постепенно перебравшись на Урал. В Свердловске на театральной сцене его увидели режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский, озадаченные в то время созданием телесериала «Тени исчезают в полдень». Это был 1971 год.
Именно этот фильм стал для Петра Сергеевича первой работой в кино. Надо отдать должное смелости режиссеров, подыскивающих актеров малоизвестных или почти неизвестных. В Вельяминове они увидели председателя колхоза Захара Большакова, взяв на главную роль без профессионального образования.
За плечами у него были выступления на лесоповале и провинциальные театры. И в дальнейшем никаких театральных училищ он не заканчивал. Он так и работал без актерского образования, а зрители восхищались его талантом и невероятным обаянием.
Председатель у артиста получился очень сдержанным, умеющим поддержать людей и простить личную обиду. Коммунисту Большакову были присущи такие черты как благородство, чувство такта, внутренняя культура. Возможно, именно такой образ и искали режиссеры. Ведь в 1964 году вышел фильм «Председатель», где главную роль сыграл Михаил Ульянов; его герой был человеком эмоциональным, порывистым.
И чтобы не повторяться, Усков и Краснопольский взяли актера совершенно противоположного Ульянову по энергетике. И зрители увидели в фильме «Тени исчезают в полдень» председателя совершенно другого склада характера, который умел говорить тихо, без лозунгов, но очень убедительно.
В 1973 закончились съемки телесериала, и в этом же году Усков и Краснопольский предлагают актеру новую роль в новом телесериале «Вечный зов». Причем играть предстояло героя, похожего на предыдущий образ. Это, пожалуй, уникальный случай, когда один и тот же актер в главной роли тех же режиссеров и в фильме, снятом по роману того же писателя Анатолия Иванова.
Задача очень трудная – сыграть так, чтобы эти два образа не слились воедино. И у Вельяминова получилось. У этих двух героев много общего: оба из простого народа, оба воевали в гражданскую войну, оба занимают руководящие должности, с той лишь разницей, что Большаков всю жизнь руководит колхозом, а Кружилин дослужился до секретаря райкома.
Думаю, только по-настоящему талантливый актер мог сыграть две схожих роли, не слившихся в один образ. Еще не закончились съемки «Тени исчезают в полдень», как Петра Сергеевича пригласили на роль капитана в фильме «Командир счастливой «Щуки». Такие образы идеально подходили актеру, - сдержанный, но волевой, умеющий принять правильное решение и совершить подвиг.
А какой замечательный получился у него мастер мехцеха Николай Егорович в картине «Сладкая женщина»! Наверняка, не раз вздохнули женщины, глядя на его героя, - доброго и заботливого, ставшего отцом приемному сыну.
В 1979 году, когда вышел фильм «Пираты 20-го века», Вельяминов вновь играет капитана, но уже современного судна; его герой влюбил в себя многих женщин. И это неудивительно, ведь актер показал человека смелого в критической ситуации.
Вельяминов прекрасен и в роли следователя Сергея Петровича в «Ночном происшествии», и в роли Владимира в «Ярославе Мудром», и в фильме «Иванов катер» (Иван Трофимович). Все его роли органичные и очень убедительные.
Но, пожалуй, дорогу в кинематограф открыли телесериалы «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», в которых он показал, какими могут быть и должны быть настоящие партийные руководители, можно сказать, народные руководители.
Источник:
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