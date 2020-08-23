Информационная война российских СМИ против своего же народа

В результате вот как, например, сегодня одна из самых популярных газет в Москве – МК расценивает возможности «бунта» в России в рамках проведенной в ней в связи с событиями в Белоруссии дискуссии. Ее участникам был задан вопрос: «Что же должно случиться, чтобы россияне вышли на улицы ради справедливости даже в ущерб личным интересам? Или с нашей «несопротивляемостью» этого вообще можно не опасаться?».



– Нужна сакральная жертва, – заявил Александр Андрианов. – Этот образ часто используется в политтехнологиях как орудие пропаганды. К примеру, если какие-нибудь скинхеды обидят беззащитную хрупкую лесбиянку, большинство встанет на ее сторону – то есть на сторону меньшинств. Вообще люди очень внушаемы. Также следует помнить, что искренним протестом одних всегда могут воспользоваться другие в своих корыстных целях. Но надежда на искренние протесты у нас все же есть, так как в России подрастает свободомыслящая молодежь.



– Чтобы произошел социальный взрыв, нужны три фактора, – полагает другой приглашенный в МК – Элиас Регул. – Обнищание вплоть до необходимости физиологического выживания, еще большее ущемление прав и бесцеремонное вторжение в личную сферу всеми путями, включая доносы. Все это существует уже сейчас, но, видимо, должно усугубиться...



Понятно, какой нелицеприятный прогноз делает для России эта популярная газета, единоличным владельцем которой, кстати, является бывший секретарь райкома комсомола Павел Гусев, а в наши времена еще и бессменный председатель Союза журналистов Москвы?



Мол, все у нас уже обнищали и, если обидят лесбиянку, то общество восстанет. И такую чепуху МК вдалбливает в головы своих читателей! И делает это уже давно.



Что же можно тогда ждать потом от молодежи, которую бывшие комсомольцы кормят такой идеологической «пищей»? Да и кого вообще господин Гусев пригласил в МК для такой важной дискуссии о судьбе России? Элиас Регул – активист гей-движения, главный режиссер театра АпоГей. А Александр Андрианов отличился недавно тем, что, возглавив движение «Жизни эмигрантов тоже важны», с усердием вычистил кроссовки в одном московском дворе узбекскому дворнику.