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Информационная война российских СМИ против своего же народа

Информационная война российских СМИ против своего же народа (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2020 16:37
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: информационная война   манипуляция   общество   пресса   пропаганда   сми   телевидение   
557
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После развала СССР и захвата либералами власти и СМИ, наша страна фактически отказалась не только от идеологии, но и от контрпропаганды. Все существовавшие для этого в Советском Союзе соответствующие структуры были упразднены, а государственные СМИ фактически вообще прекратили ею заниматься в отличие от Запада.

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Метки: информационная война   манипуляция   общество   пресса   пропаганда   сми   телевидение   
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13  комментариев
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MoZaR 5 часов назад
Все все знают понимают, но почему никто не закрыл Первый канал? Откуда деньги Карл?
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34k
doker 11 минут назад
Просто Слова и Дела в нашем мире расходятся слишком далеко. Манипулируют Словами люди, обделывающие свои делишки.
Вот, например, читаешь на Фишках, где некоторые комментаторы или авторы кидают лозунги: "Построим СССР-2! Да здравствует капитализм!" или "Слава великому Сталину, Миллеру и Сечину!".
Это каша в голове дураков или целенаправленное искажение действительности?
Представляете культ личности в связке с олигархическим капитализмом? Отожжж...
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207
Попов Алексей Полчаса назад
Этот высер о чем?
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8k
кира 40 минут назад
Давно не смотрела телевизор, тут как-то включила. У меня 54 канала, пощелкала пультом, пробежалась по всем и выключила. Ни одной смотрибельной передачи, пара-тройка дебильных мелодраматических сериала с сюжетом под копирку: она его любит, он подлец, сажает ее в тюрьму/изменяет/отбирает детей, приходит добрый честный мент/богатый честный бизнесмен, все враги всмятку, любовь-морковь, все в шоколаде. Наткнулась на пару боевиков опять же по шаблону: плохие дяди делают бяку, хотят захватить мир/взорвать что-нибудь типа Вашингтона, приходит бесстрашный герой-одиночка, всеми забытый/больной/ в отставке и всех побеждает. Политические ток-шоу я пропустила совсем, одни и те же люди повторяют один и тот же текст, перемежающийся воем или заказными аплодисментами проплаченной массовки. Что еще? Да, шаманы, слепые предсказатели, экстрасенсы, предвестники апокалипсиса, псевдонаучная хрень во главе с Рен-тв, несколько каналов мультиков с непонятными персонажами. Парочка спортивных каналов, парочка религиозных.
И это сегодняшние СМИ. Я очень сочувствую тем, кто все это смотрит каждый день. Нездоровая психика вам обеспечена. Я уже не говорю об абсолютной каше в голове и полном отсутствии способности мыслить более или менее логично.
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13k
Ego sum qui sum Час назад
сми от проституции отличается только легальностью и масштабом
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24k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Пля вы уже определитесь что ли? то у вас тоталитарный рыжим с кровавой гэбнёй, Пригожинские боты и никакой свободы слова, то информационная война против своего народа. Как в том анекдоте..

- Доктор, Вы уж как-нибудь определитесь: или туда - или сюда, а то это Ваше туда-сюда раздражает!
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17
Yury Siniauski 3 часа назад
В Беларусии тоже вмешиваются. Прилетел самолёт с ФСБ Россия Уже как 15 дней Беларусь стоит на стороне добра. Последние выступление Лаврова видно, что не на стороне Беларусов.
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4k
Игорь Yury Siniauski 2 часа назад
Ты кто по национальности? Просто интересно. Судя по написанному - .... ну даже не знаю (не хотел никого обидеть)
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17
Yury Siniauski Игорь 2 часа назад
Сам родом из Минска живу в Праге как два года.
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17
Yury Siniauski Игорь 51 минуту назад
Беларус
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15k
Robin Hood 5 часов назад
Да все практически можно назвать ГомноЯщиком
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71k
Авокадо 5 часов назад
К сожалению сегодня любой кто имеет свое мнение автоматически записывается в проплаченные западом агенты.
К сожалению сегодня любой кто имеет свое мнение автоматически записывается в проплаченные западом агенты.
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188
worldstreetmusic Авокадо 3 часа назад
Ага))) Только когда просишь обосновать "своё" мнение сразу всплывают аргументы типа - "П-ф-ф-ф да это ВСЕМ известно уже как тысячу лет. Что вы как маленький. И вообще у меня нет времени объяснять элементарные вещи!В школе надо было учится!"
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Влияние СМИ

https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
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