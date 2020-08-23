Информационная война российских СМИ против своего же народа

После развала СССР и захвата либералами власти и СМИ, наша страна фактически отказалась не только от идеологии, но и от контрпропаганды. Все существовавшие для этого в Советском Союзе соответствующие структуры были упразднены, а государственные СМИ фактически вообще прекратили ею заниматься в отличие от Запада.
В результате вот как, например, сегодня одна из самых популярных газет в Москве – МК расценивает возможности «бунта» в России в рамках проведенной в ней в связи с событиями в Белоруссии дискуссии. Ее участникам был задан вопрос: «Что же должно случиться, чтобы россияне вышли на улицы ради справедливости даже в ущерб личным интересам? Или с нашей «несопротивляемостью» этого вообще можно не опасаться?».
– Нужна сакральная жертва, – заявил Александр Андрианов. – Этот образ часто используется в политтехнологиях как орудие пропаганды. К примеру, если какие-нибудь скинхеды обидят беззащитную хрупкую лесбиянку, большинство встанет на ее сторону – то есть на сторону меньшинств. Вообще люди очень внушаемы. Также следует помнить, что искренним протестом одних всегда могут воспользоваться другие в своих корыстных целях. Но надежда на искренние протесты у нас все же есть, так как в России подрастает свободомыслящая молодежь.
– Чтобы произошел социальный взрыв, нужны три фактора, – полагает другой приглашенный в МК – Элиас Регул. – Обнищание вплоть до необходимости физиологического выживания, еще большее ущемление прав и бесцеремонное вторжение в личную сферу всеми путями, включая доносы. Все это существует уже сейчас, но, видимо, должно усугубиться...
Понятно, какой нелицеприятный прогноз делает для России эта популярная газета, единоличным владельцем которой, кстати, является бывший секретарь райкома комсомола Павел Гусев, а в наши времена еще и бессменный председатель Союза журналистов Москвы?
Мол, все у нас уже обнищали и, если обидят лесбиянку, то общество восстанет. И такую чепуху МК вдалбливает в головы своих читателей! И делает это уже давно.
Что же можно тогда ждать потом от молодежи, которую бывшие комсомольцы кормят такой идеологической «пищей»? Да и кого вообще господин Гусев пригласил в МК для такой важной дискуссии о судьбе России? Элиас Регул – активист гей-движения, главный режиссер театра АпоГей. А Александр Андрианов отличился недавно тем, что, возглавив движение «Жизни эмигрантов тоже важны», с усердием вычистил кроссовки в одном московском дворе узбекскому дворнику.
– Нужна сакральная жертва, – заявил Александр Андрианов. – Этот образ часто используется в политтехнологиях как орудие пропаганды. К примеру, если какие-нибудь скинхеды обидят беззащитную хрупкую лесбиянку, большинство встанет на ее сторону – то есть на сторону меньшинств. Вообще люди очень внушаемы. Также следует помнить, что искренним протестом одних всегда могут воспользоваться другие в своих корыстных целях. Но надежда на искренние протесты у нас все же есть, так как в России подрастает свободомыслящая молодежь.
– Чтобы произошел социальный взрыв, нужны три фактора, – полагает другой приглашенный в МК – Элиас Регул. – Обнищание вплоть до необходимости физиологического выживания, еще большее ущемление прав и бесцеремонное вторжение в личную сферу всеми путями, включая доносы. Все это существует уже сейчас, но, видимо, должно усугубиться...
Понятно, какой нелицеприятный прогноз делает для России эта популярная газета, единоличным владельцем которой, кстати, является бывший секретарь райкома комсомола Павел Гусев, а в наши времена еще и бессменный председатель Союза журналистов Москвы?
Мол, все у нас уже обнищали и, если обидят лесбиянку, то общество восстанет. И такую чепуху МК вдалбливает в головы своих читателей! И делает это уже давно.
Что же можно тогда ждать потом от молодежи, которую бывшие комсомольцы кормят такой идеологической «пищей»? Да и кого вообще господин Гусев пригласил в МК для такой важной дискуссии о судьбе России? Элиас Регул – активист гей-движения, главный режиссер театра АпоГей. А Александр Андрианов отличился недавно тем, что, возглавив движение «Жизни эмигрантов тоже важны», с усердием вычистил кроссовки в одном московском дворе узбекскому дворнику.
Как погубили ТАСС
Автор этих строк во времена СССР работал в ТАСС – самом мощном тогда государственном агентстве мира, главной целью которого была не только информация, но и контрпропаганда, в том числе и за границей. В отделении ТАСС в Италии, куда меня направили, в те времена трудилась целая группа итальянских переводчиков, которая переводила информацию, поступавшую из нашей страны, и оперативно распространяла ее для итальянских газет. Это была активная, наступательная контрпропаганда, которой во многом удавалось нейтрализовать все те информационные фейки, которые и тогда регулярно запускала против нас западная пресса.
Однако после развала СССР вся эта информационная работа по контрпропаганде в России и за рубежом была мгновенно свернута. Мало того, из ТАСС убрали самые опытные кадры журналистов-международников, которые этой работой ненавязчиво занимались.
Было набрано новое поколение журналистов, обработанных в либеральном духе агентами влияния США. Они и превратили мощное прежде агентство, эффективно отстаивавшее интересы нашей страны, в пассивное, заурядное и беззубое СМИ. В результате ТАСС практически исчез с международной информационной арены, уступив место РИА Новости.
А ведь ТАСС до сих пор обладает огромной базой за рубежом, созданной во времена СССР по всему миру. Для его отделений и корпунктов в разных странах были приобретены в собственность дома и квартиры, оснащенные современным оборудованием, где и сегодня трудятся наши журналисты. В Риме, например, это – огромная вилла с бассейном в фешенебельном квартале ЭУР, которое ныне, увы, никакой контрпропагандистской работы фактически уже не ведет. Никаких наступательных корреспонденций оттуда, разоблачающих фейки западной пропаганды, на новостных лентах сегодня не увидишь.
Однако после развала СССР вся эта информационная работа по контрпропаганде в России и за рубежом была мгновенно свернута. Мало того, из ТАСС убрали самые опытные кадры журналистов-международников, которые этой работой ненавязчиво занимались.
Было набрано новое поколение журналистов, обработанных в либеральном духе агентами влияния США. Они и превратили мощное прежде агентство, эффективно отстаивавшее интересы нашей страны, в пассивное, заурядное и беззубое СМИ. В результате ТАСС практически исчез с международной информационной арены, уступив место РИА Новости.
А ведь ТАСС до сих пор обладает огромной базой за рубежом, созданной во времена СССР по всему миру. Для его отделений и корпунктов в разных странах были приобретены в собственность дома и квартиры, оснащенные современным оборудованием, где и сегодня трудятся наши журналисты. В Риме, например, это – огромная вилла с бассейном в фешенебельном квартале ЭУР, которое ныне, увы, никакой контрпропагандистской работы фактически уже не ведет. Никаких наступательных корреспонденций оттуда, разоблачающих фейки западной пропаганды, на новостных лентах сегодня не увидишь.
Вопрос национальной безопасности
Фактически у нашей страны для работы на заграницу имеется лишь одно эффективно работающее СМИ – Российский международный многоязычный информационный телеканал RT. Но этого крайне мало!
Нет у нас и никакой координации в деле ведения контрпропаганды. А в это же время у США и стран Западной Европы таких информационных каналов, которые неутомимо обрабатывают общественное мнение, в том числе и в России, – сотни и сотни.
Не говоря уже о тысячах подкармливаемых Западом и ходорковскими блогеров-русофобов в социальных сетях. И координация информационных атак против России у них – железная: за рубежом этим занимаются посольства США. А наши дипведомства за границей застенчиво такой работы вообще не ведут. Представители же Россотрудничества заняты лишь культурными проектами. Именно поэтому бушующую сейчас в мире информационную войну мы с треском проигрываем.
По материалам: http://www.stoletie.ru/vzglyad/proval_v_informvojne_477.htm
Нет у нас и никакой координации в деле ведения контрпропаганды. А в это же время у США и стран Западной Европы таких информационных каналов, которые неутомимо обрабатывают общественное мнение, в том числе и в России, – сотни и сотни.
Не говоря уже о тысячах подкармливаемых Западом и ходорковскими блогеров-русофобов в социальных сетях. И координация информационных атак против России у них – железная: за рубежом этим занимаются посольства США. А наши дипведомства за границей застенчиво такой работы вообще не ведут. Представители же Россотрудничества заняты лишь культурными проектами. Именно поэтому бушующую сейчас в мире информационную войну мы с треском проигрываем.
По материалам: http://www.stoletie.ru/vzglyad/proval_v_informvojne_477.htm
Видео по теме: Высказывания известных людей о российских СМИ
«Первый канал в своих передачах фактически говорит русским людям «ВЫ УРОДЫ!»; «Продюсеры специально требуют от авторов пошлость»; «Российское телевидение закладывает программы курения, наркомании, алкоголизма»; «Задача российских СМИ – проводить карательные операции против населения»; «Если вы хороший человек, СМИ – ваш враг!»; «Российские СМИ принадлежат наднациональным структурам и ведут войну против народа»; «Соловьёв работает на то, чтобы расколоть русский мир»; «Как нам поднять страну, когда по центральному телевидению гонят потоки пошлости?»; «Система рейтинга телеканалов – это фикция»; «Основная задача СМИ – сформировать в населении пороки»; «Все СМИ России (радио и телеканалы) управляются либералами»…
Кому принадлежат все эти высказывания? Является ли данная точка зрения маргинальной, или в оценке целей и задач, на которые работают российские СМИ (и в первую очередь телевидение), специалисты практически единогласны? Что делать?
Кому принадлежат все эти высказывания? Является ли данная точка зрения маргинальной, или в оценке целей и задач, на которые работают российские СМИ (и в первую очередь телевидение), специалисты практически единогласны? Что делать?
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Вот, например, читаешь на Фишках, где некоторые комментаторы или авторы кидают лозунги: "Построим СССР-2! Да здравствует капитализм!" или "Слава великому Сталину, Миллеру и Сечину!".
Это каша в голове дураков или целенаправленное искажение действительности?
Представляете культ личности в связке с олигархическим капитализмом? Отожжж...
И это сегодняшние СМИ. Я очень сочувствую тем, кто все это смотрит каждый день. Нездоровая психика вам обеспечена. Я уже не говорю об абсолютной каше в голове и полном отсутствии способности мыслить более или менее логично.
- Доктор, Вы уж как-нибудь определитесь: или туда - или сюда, а то это Ваше туда-сюда раздражает!