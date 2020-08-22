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Роза пустыни

Роза пустыни (20 фото)

Автор:
22 августа 2020 17:02
Метки: роза пустыни   факты   фото   
1283
20
В Тунисе, Алжире, Египте и некоторых других странах, где много песчаных пустынь очень популярным сувениром среди туристов является необычный минерал под названием «роза пустыни». По своей форме эти образования напоминают цветы, чаще всего розы, хотя их форма может быть совершенно непохожей на цветы.
Так что же это такое и как возникает …

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Метки: роза пустыни   факты   фото   
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10  комментариев
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48k
smakido 7 часов назад
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4k
Miraton Минуту назад
Если не придумать красивую легенду, то эту фигню за дорого не продать ))))))
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8k
Сережа 3 часа назад
На хозяйственное мыло похоже.
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29k
Опаньки 6 часов назад
точно гипс?

а то каждому ребенку известно, что нельзя есть желтый снег
и мятные конфетки из писсуаров
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10k
Corvus Corax 7 часов назад
Не, ну было ж недавно...
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936k
Сергей Автор поста Corvus Corax 6 часов назад
Ссылку можно? (Я не видел и баяномер не показал!)
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10k
Corvus Corax Сергей 5 часов назад
Не, ну я ща брошу педальку держать..
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16k
ПаганецЪ 7 часов назад
Когда мне было лет 13, к нам во двор привезли кучу глины. И мы в ней находили похожие штуковины, правда, размером где-то сантиметр-два.
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−99
............ 7 часов назад
какая то сомнительная красота...
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29k
Опаньки ............ 6 часов назад
главное в торговле: придумать историю максимально сказоШную
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