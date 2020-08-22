В Тунисе, Алжире, Египте и некоторых других странах, где много песчаных пустынь очень популярным сувениром среди туристов является необычный минерал под названием «роза пустыни». По своей форме эти образования напоминают цветы, чаще всего розы, хотя их форма может быть совершенно непохожей на цветы.

Так что же это такое и как возникает …

0 Подобные минералы представляют собой сростки кристаллов гипса, образующихся в слое песка. «Роза пустыни» возникает только при определенных условиях, когда в пустыни выпадают осадки. Вода быстро уходит в сухой песок, унося в его глубь частички гипса. Во время испарения вода вновь поднимается к поверхности, образуя уже новые гипсовые кристаллы скрученной формы.

0 Песок также становится частью кристалла, а его размеры могут быть самыми разнообразными. «Роза пустыни» продается как в виде обычного кристалла, так и в виде простеньких брелоков, сувениров, кулонов и других украшений.

0 Кочевым племенам Сахары с глубокой древности знакомы эти причудливой формы камни. После трудного перехода, достигая оазиса, люди и верблюды утоляли жажду и отдыхали. Верблюжья моча размывала песок и на поверхности появлялась «роза пустыни». В старину считалось, что эти своеобразные «цветы» образуются именно из верблюжьей мочи.

0 Диаметр лепестков колеблется от 2 — 3 миллиметров до нескольких дециметров. Окраска кристаллов целиком зависит от цвета песка, в котором они формировались. Белые «розы пустыни» находят в тунисской Сахаре, черные – в пустынях Аргентины.



Подобные эффектные сростки можно обнаружить во многих местах нашей планеты с пустынным климатом и песчаными почвами, обогащенными гипсом. Конечно, из-за высокого содержания песка, такой гипс не применяется в строительстве. Зато «роза пустыни» высоко ценится коллекционерами и любителями украшений. За последние годы спрос на эти красивые камни вырос настолько, что правительство Алжира запретило их экспорт.