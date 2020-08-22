FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4311 постов • 964 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Актрисы, сыгравшие старушек-веселушек в сказке «Финист - Ясный сокол»

Актрисы, сыгравшие старушек-веселушек в сказке «Финист - Ясный сокол» (24 фото)

Автор:
22 августа 2020 16:43
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   интересно   кино   роли   
206
24

Любите ли вы советские киносказки также как люблю? Думаю да, эти неповторимые чудесные истории невозможно не любить. И неудивительно, что советские актеры любили их не меньше нас с вами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актрисы   интересно   кино   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей А 2 часа назад
Ну и собственно видео
:

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
48k
smakido 57 минут назад
Они очень круты !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Актрисы, которым пришлось капитально изменить внешность ради роли Актрисы, которым пришлось капитально изменить внешность ради роли Горячая молодость, знаменитая старость Горячая молодость, знаменитая старость Как выглядит сейчас дочь Чарли Чаплина Как выглядит сейчас дочь Чарли Чаплина Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна 12 актеров, которые не получили наград за свои знаковые роли 12 актеров, которые не получили наград за свои знаковые роли
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2246500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
3
46
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день
0
27
Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
0
46
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
6
78
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#интересное#смешные#на различный вкус#красота#авария#коты#СССР
#юмор#факты#картинки#кино#собаки#забавно#питомцы#дтп#новости#авто авария
#прикол#интересно#россия#природа#прикольные#искусство#смешно#звери#подборка#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться