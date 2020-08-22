Актрисы, сыгравшие старушек-веселушек в сказке «Финист - Ясный сокол»

Другой отличительной чертой Гликери была смелость. Совсем еще ребенком она ухаживала в лазарете за солдатами ранеными на фронтах Первой мировой. В октябре 1917 года храбрая тринадцатилетняя девочка участвовала в вооруженном восстании в составе отряда Выброской стороны.

С первых же месяцев Великой Отечественной Войны и до самой Победы гастролировала на передовой. Имеет фронтовые награды, одну из них за спасение людей. Когда во время переезда через Ладогу грузовик с артистами попал под авиационный налет, водитель был убит, и тогда храбрая женщина села за руль и вела грузовик под обстрелом.