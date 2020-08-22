Актрисы, сыгравшие старушек-веселушек в сказке «Финист - Ясный сокол»

Любите ли вы советские киносказки также как люблю? Думаю да, эти неповторимые чудесные истории невозможно не любить. И неудивительно, что советские актеры любили их не меньше нас с вами.
Многие именитые артисты мечтали играть в сказках, и потому все сказки имеют такой сильный актерский состав. Порой легенды советского театра соглашались даже на самые незначительные роли.
Фильм «Финист - Ясный сокол» стал последним, к которому приложил руку великий сказочник Александр Роу. Картина была прощанием со старым наивным сказочным миром и зарождением новой советской сказки, где было уже меньше чудесности, но больше реализма и сатиры на злобу дня. Фильм, надо сказать, вышел на славу, и блистательный актерский ансамбль показал зрителю настоящий цветник роскошных острохарактерных персонажей.
Сведи всех завораживающих героев, совершенно не потерялись волшебные развеселые старушки. И не удивительно, ведь под масками певучих старушек, скрывались великие лицедейки чей творческий и жизненный путь достоин высочайшего почтения.
Гликерия Богданова-Чеснокова
Величественная в своей простоте и необыкновенности легендарная артистка была одинаково хороша как в оперетте, так и в сатире и проявила себя в обоих этих жанрах. Она одинаково блистательно выступала в управляемым Леонидом Утесовым Ленинградском мюзик-холле и театре миниатюр Аркадия Райкина. На сцене актриса могла казаться олицетворением холодной надменности, но в жизни была добродушным и весёлым человеком.
Другой отличительной чертой Гликери была смелость. Совсем еще ребенком она ухаживала в лазарете за солдатами ранеными на фронтах Первой мировой. В октябре 1917 года храбрая тринадцатилетняя девочка участвовала в вооруженном восстании в составе отряда Выброской стороны.
С первых же месяцев Великой Отечественной Войны и до самой Победы гастролировала на передовой. Имеет фронтовые награды, одну из них за спасение людей. Когда во время переезда через Ладогу грузовик с артистами попал под авиационный налет, водитель был убит, и тогда храбрая женщина села за руль и вела грузовик под обстрелом.
Блокадный голод забрал у актрисы самых дорогих людей, мужа и дочь, тогда женщина посвятила всю себя работе. После победы и до самого своего ухода 17 апреля 1983 года Гликерия Васильевна играла в театре музыкальной комедии.
Театральная актриса не часто гостила в кино и роли были небольшими. Но даже самое мимолетное появление лицедейки на экране становилось незабываемым.
Давайте вспомним некоторые из ее ролей.
Мария Барабанова
Другая легенда ленинградской театральной школы из троицы веселушек Мария Барабанова одна из лучших в истории актрис сложнейшего амплуа травести.
Для ясности стоит пояснить, что травести это не когда облачившись с наряды противоположного пола бездари кривляются на сцене и гламурных тусовках, а когда Барабанова исполняет роль Тома Кенти / Эдуарда VI в экранизации романа Марка Твена «Принц и нищий» или Кота в сапогах в сказке «Новые похождения Кота в сапогах». Именно по этим двум своим персонажам актриса наиболее известна широкой публике.
Актрисе прекрасно удавались роли озорных мальчишек, поскольку помимо актерского мастерства она до глубокой старости оставалась по своему характеру хулиганистым ребенком. Как и положено неугомонному ребенку Мария была влюбчивой натурой, обладая при этом неописуемым очарованием и магнетизмом. В результате многие завидные женихи Страны Советов теряли голову от этой обаятельной проказницы.
При всей своей доброте и наивности, Мария Павловна обладала обостренными чувствами справедливости и преданности достойными самых пламенных революционеров. Видя несправедливость, она без раздумий бросалась в бой, и если надо было открывала ногой двери в самых высоких кабинетах.
Женщина презирала пробравшихся на вершины культуры бездарей и всегда вступалась за людей талантливых, но не пробивных. Занимая, серьёзные должности в партийном аппарате Барабанова никогда не использовала большие возможности для себя, и в отличие от многих коллег в перестройку и в начале девяностых оставалась верна своим убеждениям.
Свой долгий и блистательный творческий путь Барабанова начала, не имея актерского образования. Прославившись, как актриса Ленинградского ТЮЗа, она отучилась в театральном техникуме и была принята в труппу легендарного Театра комедии. После войны Барабанова переехала в Москву и работала на киностудии имени Горького. С годами актриса перешла на острохарактерные возрастные роли.
Вспоминаем некоторые из ролей актрисы.
Марии Павловны не стало в марте 1993, ей был 81 год. Последний свой год актриса тяжело болела, но до последнего сохраняла веселый нрав и бодрость духа.
Анна Строганова
К сожалению информации, по самой задорной старушке-веселушке этом замечательном трио удалось найти не много.
Она родилась осенью 1921 года, до замужества носила фамилию Стрельникова. Супруг драматург и поэт-песенник Георгий Михайлович Строганов.
Образование она получила в музыкальном училище при Ленинградской консерватории. Некоторое время работала в Театре комедии, но уже после того как Барабанова покинула этот театр. Затем до самой пенсии работала в Москонцерте.
В кино эта харизматичная и явно недооцененная актриса играла эпизодические возрастные роли. Ее можно мельком увидеть в ролях: работницы столовой, фильм «Медовый месяц», тети Дуси в детском фильме «Девочка на шаре» и дежурной в метрополитене в сатирической киноновелле «Какая наглость» из киноальманаха «"Сто грамм" для храбрости».
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