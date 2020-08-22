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В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"

В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния" (6 фото)

Автор:
22 августа 2020 14:19
Сообщество : Политика
Метки: беларусь   выборы   митинг   новости   политика   протесты   
1231
6
Вечером 21 августа около шести тысяч белорусов приняли участие в акции «Цепь покаяния». В этот раз протестовали против насилия со стороны силовиков.

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Метки: беларусь   выборы   митинг   новости   политика   протесты   
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48  комментариев
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283
Кристина Удальцова Час назад
Белорусская оппозиция совсем с катушек съехала - массово детей привлекает на свои поганые оргии. Просто подонки...
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8k
Сережа 16 минут назад
Тариф какой хоть? Я так понял, что платят поголовно, чем больше приведешь тем больше.
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3k
Слава 19 минут назад
Интересно, а рассказывают про то, что люди сами выходят, без организаторов, на такие мероприятия, те же люди, что и пару месяцев назад про чипы в голове и сети 5Г вещали? А может этих уже чипировали?
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20k
Netyn 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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−33
User_1709971 Полчаса назад
Как забурлило говнецо в мягких головёнках кацапов ))))))))))))
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9k
Яромиръ User_1709971 Полчаса назад
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
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17k
Батончик с маком Полчаса назад
они бы ещё младенцев притащили. причём голодных, чтоб орали громче.
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4k
Ya 37 минут назад
Очень быстро хохляцкая зараза перекинулась на тупые головы белорусов. Дети в цепи покаяния?! Верх абсурда. Если бы силовики стояли, то ещё можно понять, а дети причем? Да и силовикам стоять не за что, они принимали присягу и просто выполняют то что положено.
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59
Nane First NameLast 46 минут назад
Они бы еще в цепь на коленях выстроились. Им головы пробивают, а они еще детей притащили на акцию. Если хотите свергнуть усатого, так расхерачте СИЗО и всю администрацию усатого к чертям собачим. Силой освобобите узников. А нет - идите работать и не вякайте.
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71k
Обходчик. Час назад
Все равно дни Лукашенко сочтены.
Джина в бутылку назад не затолкаешь.
Посмотрите где он будет через год..
Все равно дни Лукашенко сочтены. Джина в бутылку назад не затолкаешь. Посмотрите где он будет через год..
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20k
Netyn Обходчик. 21 минуту назад
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
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71k
Обходчик. Час назад
Бедные Белорусы дожили до мракобесия..
Бедные Белорусы дожили до мракобесия..
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4k
RomaXz Час назад
Почему бы и не взять с собой детей? Акция мирная, дело верное. Это не те протесты, когда надо было с омоном бороться.
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5k
albedo RomaXz 57 минут назад
Прикольно:
То есть открытое признание, что до этого была попытка силового переворота!!!!

Палитесь, господа свидомые.
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28k
winergy2012 albedo 19 минут назад
Тупой хохлоскот.Что тут скажешь.
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4k
RomaXz albedo 14 минут назад
Ты прочитал про английский парламент?
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5k
albedo RomaXz 10 минут назад
Малыш, когда я получал второе высшее :
На третьем курсе изучалась Великобритания.
На четвертом США.

Так что, малыш, мойщик английских сортиров, я тебе могу рассказать про их политические системы.

А ты настолько глупый в силу малолетства, что даже не знаешь, что нет граждан Великобритании, а есть поданные ее Высочества.
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4k
RomaXz albedo 8 минут назад
Значит все таки не почитал и продолжаешь тупить? Тогда иди нах, баран :)
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20k
Netyn Час назад
Ссылка youtu.be
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20k
Netyn Час назад
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
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1k
Запускайте Берлагу! Час назад
#онижедети
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89
Акроко Час назад
Неоднозначное название. Первая мысль - кто стоит тот и кается.
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8k
ss Час назад
О... Уже дети в ход пошли...
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2k
Борис Карабанов Час назад
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
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3k
Слава Борис Карабанов 22 минуты назад
Вы не понимаете. Это другое. Тут люди сами... одновременно... взяли и решили... выйти на улицу... с одними и теми же лозунгами... через домовой чат, координируясь, рассказывая соседями и знакомым, которых месяц назад даже на шашлыки не сумели вытащить... Но тут то...
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15k
бат св Слава 11 минут назад
много точек.....очень...много.... В писатели не возьмем,вырви кнопку слева у правого шифта
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20k
Netyn бат св 4 минуты назад
Тащ майор, хватить перспективный контингент распугивать
И так уже вон без увольнительных работаем и талоны на ежей даже не успеваем тратить
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5k
KOSTELLO Час назад
Кто особенно рьяно возмущался результатами выборов

Видимо речь о тех, кто закидывал полицию камнями, а семьи ОМОНовцев предлагал вырезать вместе с детьми?
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−1
Василий Черкашин KOSTELLO 9 минут назад
Назовите фамилии предлагавших
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−1
Василий Черкашин KOSTELLO 8 минут назад
А на аватарке ваше настоящее лицо?
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5k
KOSTELLO Василий Черкашин 7 минут назад
Некто Владислав Корецкий.
Знаком этот персонаж?
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5k
KOSTELLO Василий Черкашин 6 минут назад
А вы умеете читать психотип по аватаркам?
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5k
albedo Час назад
Я не понял: если протест против СИЛОВЫХ действий.
На кой привели ДЕТЕЙ?!

Это не родители, а скоты - детьми прикрываются.
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7k
Prostovopros albedo 57 минут назад
То-есть ты самый умный - а белорусы дураки (ты их по другому оскорбил). Почему на мирную акцию детей брать нельзя? Может стрелять в них нельзя - ну так пиши Лукашеко на сайт правительства Белоруссии.
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5k
albedo Нестерин Сергей 54 минуты назад
А вот минус под твоим комментом в единственном числе меня удивил. Обычно их два.
====================
Ночью минусов будет больше - в Канаде наступит день и местные свидомые выразят негодование.
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5k
albedo Prostovopros 51 минуту назад
Почему на мирную акцию детей брать нельзя?
-----------------------
Тебе рассказать очевидные вещи?
Почему на многие мероприятия дети до 16 лет не допускаются?
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9k
Яромиръ Prostovopros Полчаса назад
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
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28k
winergy2012 Prostovopros 15 минут назад
Да заткнись уже,тупая скотина.
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