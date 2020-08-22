В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"

Вечером 21 августа около шести тысяч белорусов приняли участие в акции «Цепь покаяния». В этот раз протестовали против насилия со стороны силовиков.
Причём для большей убедительности протестующие не только плакаты написали и цветами запаслись, но и детей на это мероприятие привели. Надо отдать должное, ребятишки на полном серьезе держали плакатики и раздавали буклеты.
Подростки также не остались в стороне и очень гармонично смотрелись в "Цепи покаяния". Правда, по их унылым лицам не совсем было понятно, то ли сами они каяться пришли, то ли всё же правительство к этому призывают.
Подростки также не остались в стороне и очень гармонично смотрелись в "Цепи покаяния". Правда, по их унылым лицам не совсем было понятно, то ли сами они каяться пришли, то ли всё же правительство к этому призывают.
В акции приняли участие и совсем юные белорусы, на демонстрацию они прибыли в детских колясках.
Люди выстроились в виде цепи на 13 километров от Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, именно туда отвозили демонстрантов, кто особо рьяно возмущался результатами выборов , и до урочища Куропаты, там находится народный мемориал, посвящённый памяти жертв сталинских репрессий.
Не все протестующие серьезно подошли к этому дело, кто-то просто радовался вечерней прогулке.
Всё завершилось молебном за освобождение политзаключённых, который провёл пастор минской протестантской церкви христиан веры Евангельской «Иоанн Предтеча» Антоний Бокун.
Впрочем, это не первый митинг, который прошёл без происшествий. А как вы считаете, уместно ли привлекать детей к подобным мероприятиям?
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Джина в бутылку назад не затолкаешь.
Посмотрите где он будет через год..
То есть открытое признание, что до этого была попытка силового переворота!!!!
Палитесь, господа свидомые.
На третьем курсе изучалась Великобритания.
На четвертом США.
Так что, малыш, мойщик английских сортиров, я тебе могу рассказать про их политические системы.
А ты настолько глупый в силу малолетства, что даже не знаешь, что нет граждан Великобритании, а есть поданные ее Высочества.
И так уже вон без увольнительных работаем и талоны на ежей даже не успеваем тратить
Видимо речь о тех, кто закидывал полицию камнями, а семьи ОМОНовцев предлагал вырезать вместе с детьми?
Знаком этот персонаж?
На кой привели ДЕТЕЙ?!
Это не родители, а скоты - детьми прикрываются.
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Ночью минусов будет больше - в Канаде наступит день и местные свидомые выразят негодование.
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Тебе рассказать очевидные вещи?
Почему на многие мероприятия дети до 16 лет не допускаются?