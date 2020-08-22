В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"

Причём для большей убедительности протестующие не только плакаты написали и цветами запаслись, но и детей на это мероприятие привели. Надо отдать должное, ребятишки на полном серьезе держали плакатики и раздавали буклеты.

Подростки также не остались в стороне и очень гармонично смотрелись в "Цепи покаяния". Правда, по их унылым лицам не совсем было понятно, то ли сами они каяться пришли, то ли всё же правительство к этому призывают.