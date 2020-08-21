В Пензе вышку сотовой связи установили прямо в гараж

Жители Пензы были удивлены, когда увидели, что вышку сотовой связи смонтировали прямо в чьём-то гараже.
Мнения жителей разделились, кто-то хвалит хозяина гаража, что он удачно его сдал в аренду, а другие утверждают, что гаражи стоят незаконно и, скорее всего, вышку поставили там, где разрешила администрация города.
Один из пользователей соцсети Вконтакте выложил фото вышки в другом гаражном кооперативе и подписал: "Уже полгода стоит, когда ветер сильный — интересно качается".
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Кто-то видать сильно опечален, не прокатило.