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В Пензе вышку сотовой связи установили прямо в гараж

В Пензе вышку сотовой связи установили прямо в гараж (7 фото)

Автор:
21 августа 2020 09:44
Сообщество : Жить в России
Метки: вышка   вышка сотовой связи   гараж   насквозь   пенза   установка   
1328
7
Жители Пензы были удивлены, когда увидели, что вышку сотовой связи смонтировали прямо в чьём-то гараже.

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Метки: вышка   вышка сотовой связи   гараж   насквозь   пенза   установка   
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22  комментария
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2k
Борис Карабанов Час назад
Вряд ли, что незаконно. Явно гаражный кооператив, а кооперативы, как правило, перед началом строительства участок оформляют. Скорее всего, проще оказалось договориться с владельцем гаража, чем с муниципалитетом. Интересно, а изменение целевого назначения участка не потребовалось? В принципе, каждый может поставить антенну на своём доме, гараже.
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7k
ScorpionDS 3 минуты назад
В гараже потом еще и "серверную" для вышки поставят, не нужно строить кибитку для нее, так что вполне себе практично.
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
Перед пенсией пару лет работал в садовом центре сторожем, где прямо возле помещения, где я находился, стоит вышка мобильной связи. Все два года меня тошнило на работе. Заподозрил вышку. Уволился-всё прекратилось. Хотите верьте, хотите нет. Второй сторож рассказывал то же самое!
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7k
ScorpionDS Александр Иванов 5 минут назад
В радиусе 5 метров рядом с вышкой постоянно находится нельзя.
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7k
Maddy8 Александр Иванов 3 минуты назад
газоанализатор купите и проверьте помещение.
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−40
Егор Полчаса назад
Вышку же ставят не год и не на два, даже не на пять. Если бы договорились с администрацией, я думаю, гараж снесли бы просто, зачем он нужен. Тут видимо смысл именно в том, что это не отдельно стоящая вышка, а гараж с аннтеной. наверное есть какая-то лазейка в законодательстве.
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10k
Yasen_Perec 41 минуту назад
Да там вокруг до фига места. Неспроста именно в гараж воткнули и именно в этот.
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39k
zloykoyot Yasen_Perec 38 минут назад
А Вы в курсе что под землёй в этом "вокруг дофига места"? Я - не знаю, а может быть там всё что угодно.
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10k
Yasen_Perec zloykoyot Полчаса назад
Ну уж точно не метро и не военный завод. Гаражи построили, можно и мачту было где нибудь рядышком приткнуть.
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39k
zloykoyot Yasen_Perec 8 минут назад
Вполне хватит подземной ветки газопровода или пучка кабелей чтобы ОПС запретил установку мачты.
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19k
Russo Turisto 42 минуты назад
Помимо вышки и антенн есть еще и оборудование (базовая станция), которое обычно ставится в помещении или контейнере. Плюс кондиционер и резервное питание. Вот в гараже и разместят. Так что хозяин стопудово в курсе.
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26k
Peacemaker1873 Russo Turisto 10 минут назад
Да и питалово на это всё отдельно тянуть надо. Потребление там будь здоров.
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3k
Серега 49 минут назад
Ну если ключи остались и с ними можно договориться - то и гараж то не пропал, можно и мот поставить, да и как склад использовать.
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8k
Нихуахуа Серега 5 минут назад
Можно и как склад. Склад вещей "ещё пригодится".
Можно и как склад. Склад вещей "ещё пригодится".
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23k
Fat Lynx 54 минуты назад
Скорее всего, гараж - самострой... ни земли, документов на гараж нет, вот и не церемонятся.
Кто-то видать сильно опечален, не прокатило.
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24k
Snork Snorkoff Fat Lynx 37 минут назад
Тогда снесли бы, а не ковыряли аккуратненько
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23k
Fat Lynx Snork Snorkoff Полчаса назад
Снести - это надо бульдозер пригнать или экскаватор, потом погрузить строительный мусор на машину, потом вывезти на свалку и на каждом этапе платить деньги...
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17k
Франц Лефорт 55 минут назад
А может кто знает,почему именно в этом месте?
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