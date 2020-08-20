«Тетя Ася... приехала» - как популярные рекламные ролики сломали карьеру талантливой актрисе

Сегодня многие помнят эту актрису лишь как тётю Асю из рекламы отбеливателя белья. А между тем Татьяна Ташкова в свое время создала неповторимые кинообразы, которые вошли в историю отечественного кино.
Путь к признанию был непростым и тернистым. Еще будучи студенткой Щукинского училища в её жизни случилась большая и взаимная любовь. Её избранником был студент МГИМО, отличник и красавец Алексей Шуршиков, которому прочили блестящую дипломатическую карьеру. Родители с обеих сторон ничего не имели против брака молодых людей, и еще студентами они поженились.
Как и ожидалось, после окончания МГИМО и кратковременно стажировки, Алексею предложили достойную дипломатическую должность, которая предусматривала длительную командировку в США. В семидесятые годы почти для любой советской девушки это был предел мечтаний – официально с любимым человеком несколько лет пожить в одной из благополучных западных стран, да еще при этом заработать неплохие деньги.
Но Татьяна понимала, что в США она не сможет заниматься свой профессией, а это было для неё неприемлемо. Она очень любила Алексея, но отказалась уезжать из страны. Этот поступок не поняли не только родители мужа, но и её собственные родители. Татьяне пришлось выдержать невыносимое давление со стороны друзей и родственников.
В итоге последовал развод и от брака у Татьяны осталась только фамилия мужа, под которой она успела сняться в своих первых фильмах.
Свою настоящую любовь и семейное счастье она встретила во время съемок одной из самых удачных ролей в своей карьере в фильме «Уроки французского».
Это случилось через три года после развода. Татьяна влюбилась в режиссера фильма Евгения Ташкова, и почти тридцатилетняя разница в возрасте не помешала им создать семью. Вскоре Татьяна забеременела, но родившиеся ребенок погиб. Гибель первого ребенка из-за врачебной ошибки лишь сплотила их отношения, и чуть позже в семье появился долгожданные сын.
Но наступили 90-тые годы и оба супруга остались без работы. К тому же у Евгения появились проблемы со здоровьем. Татьяна бралась за любую работу, а летом на дачном участке выращивала картошку и овощи, чтобы хоть как-то прокормить семью. Был период, когда она выучилась на банковского менеджера и даже попробовала себя и в таком новом деле. Надо отдать должное - она никогда не опускала руки. Татьяна понимала, что страна опускается в нищету и разруху и её актерский диплом возможно пригодиться не скоро. Хотя она периодически участвовала в актерских кастингах различных рекламных проектов.
И вот в 1995 году она неожиданно для себя победила в таком кастинге компании «Procter & Gamble» и получила контракт на серию рекламных роликов. Татьяна со всей ответственностью отнеслась к этой работе и успех не заставил себя ждать. Выгодный для неё контракт был продлен, и на несколько лет она стала официальным рекламным лицом этой компании – «тётю Асю» знали в каждом доме!
Но у такой известности, как у палки, есть два конца. Несмотря на огромную узнаваемость и популярность, режиссеры уже не воспринимали её как драматическую актрису. След рекламной популярности оказался несмываемым. Когда киноиндустрия в двухтысячных вышла на новые рельсы, Татьяне доставались лишь эпизоды или незначительные роли второго плана.
К тому же последовала тяжелая потеря – в 2012 году не стало её мужа-режиссера, который в основном и занимался её актерской карьерой.
Сегодня 63-летняя Татьяна Александровна успешный театральный педагог, доцент Института театральных искусств в Москве. Изредка снимается в сериалах в небольших ролях. Сын Алексей получил высшее образование и в настоящее время трудится режиссером телевизионных проектов на Первом канале.
Источник:
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>>отличная актриса. а ты - никто, безмозглая школота, кусок дерьма.
>>
угу... я кусок дерьма, а товою Ташкову все равно никто не помнит!
кто это?
а ты - никто, безмозглая школота, кусок дерьма.
НО, думаю, реклама в "Тете Асе" ни при чем.
В то время и позже многие великие актеры доходили до ручки.
Сам видел Золотухина, поющего в переходе у метро Таганская.
особенно из говнозена