«Тетя Ася... приехала» - как популярные рекламные ролики сломали карьеру талантливой актрисе

Путь к признанию был непростым и тернистым. Еще будучи студенткой Щукинского училища в её жизни случилась большая и взаимная любовь. Её избранником был студент МГИМО, отличник и красавец Алексей Шуршиков, которому прочили блестящую дипломатическую карьеру. Родители с обеих сторон ничего не имели против брака молодых людей, и еще студентами они поженились.

Как и ожидалось, после окончания МГИМО и кратковременно стажировки, Алексею предложили достойную дипломатическую должность, которая предусматривала длительную командировку в США. В семидесятые годы почти для любой советской девушки это был предел мечтаний – официально с любимым человеком несколько лет пожить в одной из благополучных западных стран, да еще при этом заработать неплохие деньги.