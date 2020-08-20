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«Тетя Ася... приехала» - как популярные рекламные ролики сломали карьеру талантливой актрисе

«Тетя Ася... приехала» - как популярные рекламные ролики сломали карьеру талантливой актрисе (9 фото)

Автор:
20 августа 2020 21:31
Сообщество : Кино
Метки: актриса   интересно   кино   роли   
1303
9

Сегодня многие помнят эту актрису лишь как тётю Асю из рекламы отбеливателя белья. А между тем Татьяна Ташкова в свое время создала неповторимые кинообразы, которые вошли в историю отечественного кино.

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Метки: актриса   интересно   кино   роли   
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9  комментариев
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2k
Олег 2 часа назад
Автор благодарю за пост,надеюсь тётю Асю забудут, а замечательно и трогательно сыгранную Татьяной Ташковой роль учительницы Лидии Михайловны в картине "Уроки французского"- нет.
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−38
VladmirK1979 57 минут назад
>>schmubu VladmirK1979 14 минут назад это - Татьяна Ташкова,
>>отличная актриса. а ты - никто, безмозглая школота, кусок дерьма.
>>

угу... я кусок дерьма, а товою Ташкову все равно никто не помнит!
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−38
VladmirK1979 2 часа назад
талант если он есть - сломать нельзя
кто это?
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3k
schmubu VladmirK1979 Час назад
это - Татьяна Ташкова, отличная актриса.
а ты - никто, безмозглая школота, кусок дерьма.
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5k
albedo 2 часа назад
Великолепная актриса.
НО, думаю, реклама в "Тете Асе" ни при чем.
В то время и позже многие великие актеры доходили до ручки.
Сам видел Золотухина, поющего в переходе у метро Таганская.
Великолепная актриса. НО, думаю, реклама в "Тете Асе" ни при чем. В то время и позже многие великие актеры доходили до ручки. Сам видел Золотухина, поющего в переходе у метро Таганская.
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78k
Taras Kozalupko 3 часа назад
За Уроки французского ей можно "простить" тетю Асю!
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2k
au3 Taras Kozalupko Час назад
А есть состав преступления? Жить надо было, время было такое.
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5k
Шурави au3 54 минуты назад
Простить в кавычках написано, ничего плохого в этой рекламе не было, сейчас вообще все более менее популярные актёры снимаются в рекламах и далеко не от безденежья
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
968
Свирепый Бамбр 3 часа назад
особенно из говнозена

особенно из говнозена
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